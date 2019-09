Alex Coita, despre Dacian Cioloș: Nu ar vrea să fie acuzat de dublu standard. Și totuși, șoc! „Doamna Sylvie Goulard, propunerea președintelui Macron pentru portofoliul de Comisar european al Franței, s-a prezentat marți la o secție de poliție din Nanterre, o suburbie a Parisului. Nu, doamna Goulard nu și-a pierdut buletinul. Domnia sa este acuzata ca a delapidat 45 000 de euro din bani europeni prin angajari fictive ale unor asistenți parlamentari, care de fapt lucrau pentru partid. Excusez-moi? Puteți sa dați inapoi banda? Comisarul european propus de Franța, o persoana apropiata de domnul Macron, este acuzat intr-un caz de corupție? De angajari fictive? Din bani europeni?… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

