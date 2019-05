Alex Baloc, Cegeka Romania: Perspectivele blockchain sunt pozitive, dar hype-ul de acum doi ani incepe sa dispara. Winter is coming

Stiri pe aceeasi tema

- Conferinta internationala ''Viitorul Europei. Perspectivele evolutiilor contemporane'' se va desfasura de miercuri pana vineri, la Sibiu, aceasta fiind organizata in contextul Summitului UE din 9 mai. Evenimentul este organizat de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, in colaborare…

- Volkswagen a anunțat startul unui proiect pilot care are drept scop principal sa ofere mai multa transparența in privința modul in care obține și utilizeaza materiile prime pentru producția mașinilor. Pentru inceput, proiectul pilot vizeaza utilizarea tehnologiei blockchain pentru lanțul de furnizare…

- Instant Factoring a acordat 1.930 de finantari companiilor mici si microintreprinderilor din Romania, in valoare totala de 4 milioane euro. Pentru 2019, compania isi propune o crestere a portofoliului de clienti cu 300%, cu un volum de finantari de 15...

- Cazinourile și salile de jocuri de noroc de la parterul blocurilor din București ar putea sa dispara. Un consilier general propune interzicerea acestora in astfel de locații și mutarea lor la marginea Capitalei, intr-o zona speciala.

- Un raport al Uniunii Europene îi sfatuiește pe factorii de decizie politica și pe marile companii sa coopereze în vederea îmbunatațirii și dezvoltarii tehnologiei din spatele bitcoin - blockchain. Raportul încurajeaza statele membre sa ajute inițiativele educaționale și de cercetare…

- DAFORA inregistreaza rezultate financiare pozitive pe segmentul operațional, atingand in reorganizare o cifra de afaceri de 112,70 mil. de lei in 2018, in creștere cu 50% fața de anul precedent și cu mai mult de 130% comparativ cu 2016. Dupa doi ani consecutivi de pierderi operaționale, in 2018 compania…

- Un român care cerceteaza tehnologia din spatele criptomonedelor — blockchain — a fost numit noul arhitect principal pentru proiectul startup-ului Casper Labs. Cercetatorul român care lucreaza pentru Ethereum Foundation va conduce o echipa care dezvolta un algoritm prin care tehnologia…

- Romanii care cauta un loc de munca asteapta, in medie, o luna. Aproape jumatate dintre patroni nu sunt dispusi nici sa creasca prea mult veniturile si nici sa investeasca in pregatirea personalului.