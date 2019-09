Stiri pe aceeasi tema

- Scrisoare cutremuratoare primita de mama Luizei. Scrisoarea vine din partea unui barbat aflat in spatele gratiilor. Acesta susține ca fata este in viața și va fi gasita. Scrisoare cutremuratoare primita de mama Luizei „Am curaj sa garantez cu viața mea ca Luiza nu e moarta. Eu sunt la pușcarie și sunt…

- Noi detalii in cazul Caracal! Trei noi victime ale lui Gheorghe Dinca au fost identificate dupa petele de sange din casa groazei. Pe langa Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, despre care Dinca a spus ca le-a incinerat, monstrul din Caracal mai are alte 3 victime. Asta au stabilit specialiștii, dupa…

- Perchezițiile continua, miercuri, la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal. Anchetatorii au gasit noi fragmente osoase intr-una din gropile betonate din curtea criminalului. La mai bine de o luna de cand au inceput cercetarile la casa lui Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra…

- Elena, soția lui Gheorghe Dinca, va fi audiata, joi, de procurori la sediul central DIICOT pentru a da explicații in cazul adolescentelor disparute in Caracal, au precizat surse judiciare pentru Libertatea. In tot acest timp, anchetatorii continua cercetarile in locuința barbatului care a recunoscut…

- Polițiștii și reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Olt au anunțat ca, in ultimele zile, au fost aplicate mai multe amenzi persoanelor care au protestat in fața casei lui Gheorghe Dinca din Caracal. Jandarmii au anunțat ca, in ultimele zile, au fost sancționați doi barbați, unul…

- DIICOT a anunțat, printr-un comunicat emis duminica, ca vor continua cercetarile in casa lui Gheorghe Dinca din Caracal și zilele urmatoare „in mod neintrerupt”. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au dat noi detalii despre cercetarile in cazul…

- ”Casa ororilor” din Caracal, in care au fost ucise tinerele Alexandra Maceșanu, 15 ani și Luiza Melencu, 18 ani, a mai fost martora unui moment teribil. Acesta a avut loc cu mai mulți ani in urma, cand tatal sau unchiul criminalului a fost omorat in aceeași curte de catre un vecin! Dezvaluirea a fost…

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, face acuzații grave! Barbatul suspectat ca le-a omorat pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu susține ca a fost batut de procurori și cere ingrijiri medicale.