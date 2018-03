Stiri pe aceeasi tema

- A fost declanșata alerta pe Aeroportul Otopeni! Un Boeing 777 ce zbura spre Abu Dhabi a cerut sa aterizeze de urgența. Aeronava efectua zborul #EY160 pe ruta Dallas - Abu Dhabi insa a fost redirecționata la București dupa ce un pasager in varsta de 68 de ani a suferit un atac de cord.

- Școli inchise in Ialomița, vineri, 23 martie. Autoritațile din județul Ialomița au hotarat in cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, de a suspenda cursurile in toate școlile vineri, 23 martie, atunci cand iarna va avea o noua rabufnire. Ialomița se numara intre județele amenințate de…

- Drumuri inchise 19 Martie 2018. Traficul rutier a fost inchis pe mai multe drumuri naționale și județene din cauza condițiilor meteo. Autoritațile au oferit deja rute ocolitoare. Circulatia a fost reluata in conditii normale pe autostrada A2 (carosabil la negru) luni dimineata. Autostrada A2 a fost…

- Țigarile IQOS sunt promovate in București. De la ultimele materiale publicitare s-a activat și Raed Arafat, secretar de stat in MAI, care a criticat produsul pe Facebook. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta și fondatorul SMURD, susține ca opoziția lui fața de IQOS a venit dupa…

- Simona Gherghe s-a operat de urgența, in acest weekend. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a fost supusa unei intervenții chirurgicale, la Spitalul Colentina din București. Vedeta a anunțat ca a mers la medic pentru a scapa de un papilom. Acum, Simona se simte foarte bine și susține ca nu iși va…

- Autoritatile covasnene au evacuat in cursul zilei de joi un numar de 15 gospodarii, respectiv 26 de persoane, din localitatea Capeni, unde persista riscul producerii de inundatii pe cursul raului Olt, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Purtatorul de cuvant…

- Clipe de groaza la bordul unei aeronave. O femeia care lucra ca insotitoare de bord si-a pus capat zilelor, chiar in fata pasagerilor. Aceasta era originara din Bulgaria si efectua curse la bordul unui Boeing 777, care apartine companiei Emirates! Ea a deschis iesirea de urgenta si s-a aruncat din avion,…

- Un avion militar american s-a prabusit in statul Florida. Cei doi piloti aflati la bordul aparatului de zbor s-au catapultat, dar din cauza ranilor grave au murit. Autoritatile au declarat ca acestia efectuau un zbor de antrenament.

- Alerta maxima intr-o aeronava Boeing 737-800, cu 78 de pasageri la bord. Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat compania aeriana. Atacatorul, un cetatean egiptean, nu era inarmat si a fost imobilizat…

- In urma incendiului, au ars 15 metri patrati de acoperis pe structura din lemn si invelitoare din tabla si s-au degradat alti aproximativ 5 metri patrati de acoperis, informeaza AGERPRES. Citeste si Ca in EVUL MEDIU la Vaslui. Atacat cu pietre pentru 50 de lei. Experienta traumatizanta a…

- Zeci de romani au trait clipe de groaza, in urma cu cateva zeci de minute! Au fost probleme tehnice pentru o aeronava Wizz Air care decolase de pe Aeroporul din Larnaca, Cipru, spre București. Potrivit BoardingPass, citat de stiripesurse.ro, Airbusul A321 s-a intors la rampa, piloții dandu-și seama…

- Valul de frig si precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile in municipiul Bucuresti, iar temperaturile se vor situa intre minus 15 grade si minus 3 grade Celsius, reiese din prognoza meteo publicata, joi, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- O femeie in varsta de 47 de ani din localitatea Mizil a murit la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, iar in cazul ei exista suspiciunea ca a fost rapusa de virusul gripal. Autoritatile asteapta rezultatele analizelor trimise la Institutul National de Boli Infectioase dr. Matei Bals din Bucuresti.

- O petiție online intitulata „Inchiderea școlilor in județul Vrancea“ a strans peste 1.100 de semnaturi pana aseara la ora 22.30. „Am creat acesta petitie, știind cat e de greu sa fii elev si sa stai cate 20 de minute la -17 grade asteptand autobuzele, care din cauza gerului circula…

- Scoli inchise februarie 2018. Cursurile elevilor au fost suspendate, dupa seria de alerte meteo emise de meteorologii de la ANM. Autoritatile din Braila au decis, astazi, 27 februarie, sa inchida școlile din judet, in zilele de marti si miercuri. Hotararea a fost luata in Comitetul Judetean pentru Situatii…

- Wizz Air a anulat o cursa Craiova – Koln dupa ce avionul nu a reușit sa aterizeze in Banie. 173 de pasageri care urmau sa ajunga, luni dupa-amiaza, la Koln, cu plecare de pe Aeroportul Internațional Craiova, vor fi cazați peste noapte la hotelurile din Craiova dupa ce compania Wizz Air a decis anularea…

- Autoritatile din Gorj sunt in alerta dupa ce judetul se afla sub avertizare de Cod Portocaliu de ger si ninsoare. Comandamentul pentru Situatii de Urgenta, astazi, in vederea stabilirii masurilor necesare prevenirii eventualelor evenimente ce ar putea fi generate de conditiile meteo.

- Luni, toate scolile din judetul Constanta vor fi inchise, iar masura ar putea fi prelungita si in zilele urmatoare, avand in vedere avertizarile cod galben si cod portocaliu de ger, vant si ninsori , au anuntat, duminica, autoritatile judetene. Potrivit reprezentantilor Prefecturii Constanta, in sedinta…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Elveția a fost zguduita de un atac armat, in urma caruia doi oameni și-au pierdut viața. Tragedia s-a petrecut in fața unei banci din orașul Zurich, potrivit BBC. Presa de peste hotare a titrat ca incidentul armat a avut loc in jurul orei locale 14.30 (15.30, ora Romaniei), pe Lagerstrasse, in zona…

- Aeronava de pe ruta Dubai - Amsterdam a trebuit sa faca o aterizare de urgența la Viena dupa ce a izbucnit o lupta la propriu pentru ca unul din pasageri nu se mai oprea din vanturi greu de suportat.

- Exatlon 18 februarie: Momente dificile pentru „Faimoși”. Dupa ce Ion Oncescu s-a retras temporar de langa colegii lui de echipa, din cauza unor probleme de sanatate cauzate de niște pietre la rinichi, Andrei Stoica a acuzat senzații „ciudate” in timpul competiției din Republica Dominicana. Sportivul…

- Aeronava a plecat la ora 16,30 pentru acest zbor umanitar de urgenta pe ruta Otopeni - Satu Mare - Otopeni. Pacientul va fi asistat pe timpul zborului de o echipa SMURD si paramedici militari. Echipajul aeronavei este format din comandor Ion Staiculescu si locotenent Mihai Vardol. Misiunea…

- O aeronava de pasageri cu peste 370 de persoane la bord a aterizat de urgenta pe aeroportul Honolulu, dupa ce carcasa unuia dintre motoare s-a desprins in timpul zborului. Pilotii au reusit sa aduca in siguranta avionul la sol si nu au fost inregistrate victime, informeaza CBS News.…

- Bilete de tren la jumatate de pret vor fi puse in vanzare de CFR Calatori pe anumite rute pentru zilele de 14 si 24 februarie - Valentine’s Day si Dragobete -, iar indragostitii vor putea face, in aceste zile, declaratii de dragoste la megafonul din Gara de Nord din Bucuresti.Citește și: Autoritatile…

- Operațiunea de cautare și recuperare de la locul in care s-a prabușit, duminica, avionul An-148 a continuat peste noapte, cu sute de salvatori și personal de urgența, care au strabatut o zona destul de vasta pentru a gasi noi resturi ale aeronavei. Imagini aeriene lansate de Ministerul pentru Situații…

- A fost alerta vineri seara pe Aeroportul Otopeni. Pilotii unui avion al companiei Ryanair care plecase spre Dublin au cerut ca aeronava sa revina pe aeroport dupa ce in timpul manevrelor de decolare ar fi lovit pista cu coada.

- Alerta la Consulatul Romaniei din Bruxelles! Patru persoane se afla in carantina, in urma unei alerte cu antrax. Pompierii au acționat de urgența, in cladirea in care iși are sediul atat secția consulara a Romaniei, cat și mai multe companii.

- Un avion de pasageri care zbura pe ruta Londra-Sofia a fost nevoit sa aterizeze la Bucuresti, dupa ce a încercat sa aterizeze de doua ori pe aeroportul din capitala Bulgariei, însa fara succes din cauza vântului puternic, informeaza site-ul

- Momente de panica intr-un avion plin de romani. S-a intrerupt decolarea și a fost chemata poliția! Imagini scandaloase au fost suprinse intr-o aeronava care zbura de la București spre o destinație din Italia.

- Taximetristul cu pistol a fost concediat, dupa ce a amenințat un client cu arma, cu aer comprimat.Autoritațile au decis sa ii ridice atestatul de profesionist. Un taximetrist a amenințat cu pistolul un client la Aeroportul Otopeni. Șoferul a fost filmat in timp ce se certa un barbat, apoi a scos din…

- Ionela Prodan nu a fost, inca, externata si incearca sa-si revina dupa problemele cardiace cu care s-a confruntat in ultima perioada. Alaturi de artista a fost Anamaria Prodan, dar și pe cealalta fiica, Anca, venind de urgența din America.

- Cele mai importante, sugestive, tragice sau fericite momente. Toate sunt cuprinse de agentia MEDIAFAX in Campania "100 de ani in 100 de momente", care va ofera cate un eveniment al fiecarui an din ultimul centenar.

- Comitetul Executiv National al PSD se va reuni luni in sedinta, au declarat, sambata, pentru Agerpres, surse social-democrate. Potrivit surselor citate, cel mai probabil, membrii Comitetului Executiv National se reunesc la Bucuresti, la ora...

- Poliția din Indonezia a arestat o femeie dupa ce personalul unui avion a gasit trupul unui copil înfașurat într-o punga de plastic. Aeronava se îndrepta spre aeroportul internațional Soekarno-Hatta din Jakarta. Bebelușul, nascut în mijlocul zborului, a fost gasit de…

- Alerta pe aeroportul din Toronto, Canada, dupa ce un avion care abia aterizase a fost acrosat de un altul, remorcat pentru a fi parcat. Accidentul a provocat un incendiu si a starnit panica printre pasageri.

- Momente de panica la bordul unul avion al companiei Blue Air care, potrivit pasagerilor, a pierdut brusc altitudine deasupra Marii Ionice si a ajuns la 100 de metri de apa. Aeronava plecase in aceasta dimineata din Bacau cu destinatia Catania, si a aterizat la Palermo.

- Aproape 100 de romani si-au vazut moartea cu ochii in timp ce se aflat la bordul unui avion al companiei Blue Air. Aeronava urma sa ajunga in Catania, Italia, dar pilotii au cerut sa aterizeze de urgenta, dupa ce a fost la un pas sa se prabuseasca in mare, pentru ca a fost afectata serios de turbulente…

- Momente de panica la bordul unul avion al companiei Blue Air care a pierdut brusc atitudine deasupra Marii Ionice si a ajuns la 100 de metri de apa, spun pasagerii. Aeronava plecase in aceasta dimineata din Bacau cu destinatia Catania, si a aterizat de urgenta la Palermo. Problemele avionului ar fi…

- Un avion al Blue Air a aterizat de urgența la Parlermo. Avionul decolase de la Bacau, iar la bord se aflau peste 100 de romani, care se indreptau spre Catania. Problemele avionului ar fi fost provocate de furtuna. Avionul a decolat la ora 8.50 și trebuia sa aterizeze la 10.15 in Catania.…

- O aeronava a unei companii romanesti, care trebuia sa faca o oprire la Sibiu, astazi, in drumul spre Bucuresti, venind din Germania, de la Munchen, si a modificat planul si nu a mai aterizat la Sibiu, din pricina unei probleme tehnice. Avionul a aterizat la Bucuresti, iar de acolo pasagerii care trebuia…

- In aceasta dimineata, un avion care urma sa ajunga la Bucuresi a fost nevoit sa aterizeze pe aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanta. Aeronava care se intorcea din Viena urma sa aterizeze pe Aeroportul Otopeni. Toti cei 98 de pasageri sunt in siguranta, fiind preluati cu autocarele din Constanta,…