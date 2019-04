ALERTĂ METEO: Vine URGIA peste România! Veste BOMBĂ de la meteorologi! Vremea rea se abate peste țara noastra! Specialiștii au transmis ultimele informații despre vreme, care nu sunt deloc imbucuratoare. Meteorologii au emis miercuri un cod galben de ploi, insoțite de descarcari electrice. Codul galben este valabil in mai multe localitati din judetul Bihor: Salonta, Tinca, Batar, Ciumeghiu, Tulca, Husasau de Tinca, Madaraș, Madaras si este valabil pana la ora 17:30m. Se vor semnala frecvente descarcari electrice, cantitați de apa ce vor cumula punctiform 20-25 l/mp, dar și grindina de mici dimensiuni. Conform ANM, valorile termice se vor situa in general sub cele… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au in continuarea vești nu foarte bune despre evoluția vremii in Romania. Abia sambata vom primi ceva mai multe grade in termometre. Vineri - Vremea va fi in continuare usor mai rece decat in mod normal la aceasta data in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi variabil, cu innorari mai…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile tarii. Specialistii ANM au emis prognoza meteo pentru intervalul 12 – 24 martie 2019. Meteorologii spun ca vremea va fi in continuare rece, in urmatoarele trei zile, insa, din weekend,…

- Vreamea se schimba din nou, cand toata lumea era convinsa ca a venit primavara. Veștile meteorologilor nu sunt deloc bune. Luni a fost emisa o informare meteo de ploi, vant, lapovița și ninsori in aproape toata țara. Codul va fi in vigoare de luni seara pana marți la ora 12.00. Vremea face ravagii pe…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat cum va fi vremea la inceputul primaverii, in toate regiunile tarii. Specialistii ANM au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 25 februarie – 10 martie. Meteorologii spun ca vremea va fi una schimbatoare, in urmatoarele doua…

- Vremea rea a facut prapad in toata țara, iar bilanțul este neașteptat. Doua localitati au ramas fara energie electrica. De asemenea, au existat sapte apeluri la Dispeceratul ISU Mehedinti care semnalau urgente medicale, iar altele anuntau probleme generate de zapada. "Un copac cazut pe trotuar in zona…

- Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu are pregatite zeci de utilaje de deszapezire pentru a interveni in cazul in care vor reveni ninsorile. Meteorologii au anuntat deja ca vremea se va schimba si in majoritatea zonelor tarii isi vor face aparitia inclusiv ninsorile. Drumarii sunt pregatiti sa intervina…

- Dat fiind faptul ca in ultimele trei saptamani, circulația virusului gripal in Romania a avut un caracter epidemic, cu mai multe viroze respiratorii și mai multe decese (54 cazuri) ca de obicei in aceasta perioada, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat: „Nu exista un motiv de panica……

- Un nou val de ninsori puternice va lovi Romania! Meteorologii au emis o avertizare de vreme rea, valabila in aproape toata tara. Ce ne asteapta in zilele urmatoare. Meteorologii au emis o informare de ninsori si vant in toata tara, valabila de maine dimineata pana miercuri dupa-amiaza.