Alerta. Mesaj nou de vreme severa. Cod Galben in judetele Constanta si Tulcea. Ce spun meteorologii

Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben de vreme severa imediata in județele Bistrița-Nasaud, Cluj și Maramureș, joi, incepand cu ora 14:00 pana la ora 20:00, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunța pentru Bistrița-Nasaud cod galben de vreme severa imediata, astazi incepand cu ora 14:00 pana la…

- Administratia Nationala de Meteorologie, prin Centrul National de Prognoza Meteo, a emis avertizarea de vreme severa imediata, tip Cod Portocaliu, valabila, pentru zona litorala a judetului Constanta, pana la ora 05.00.Potrivit specialistilor in meteorologie se vor semnala intensificari sustinute ale…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, la ora 02.00, un mesaj de vreme severa imediata, vala bil pana dimineata la ora 08.00. Avertizarea de tip Cod Galben este valabila pentru judetele Constanta si Tulcea.Potrivit Centrului National de Prognoza Meteo care a emis avertizarea se vor semnala…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi atentionari nowcasting Cod galben de ploi, polei si vant, valabile in patru judete din Muntenia si Dobrogea, potrivit agerpres.ro.Citește și: PREMIERA la Australian Open 2019 - Petra Kvitova s-a calificat in finala turneului de Mare…

- Alerta de cod galben pentru vreme severa pentru județul Bistrița-Nasaud, pana la ora 13.00, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Sub aceeași atenționare se afla și județul Maramureș. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de cod galben de vreme severa pentru județele…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata cod galben de ploaie valabil astazi intre ora 8:15 pana la ora ora 10:00.Sunt vizate judetele Constanta si Tulcea.Se vor semnala ploaie sau burnita slaba care local depune polei sau ghetus. ...

- Meteorologii au emis in aceasta dimineata un cod galben de intensificari ale vantului valabil in intervalul ora 10:15 pana la ora 14:00. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in zonele de litoral alse judetelor Constanta si Tulcea se vor semnala intensificari ale vantului care vor atinge…

- Centrul National de Prognoza Meteo din cadrul Administratie Nationale de Meteorologie a emis, putin inainte de miezul noptii, o avertizare de vreme severa imediata, tip Cod galben, valabila pana la ora 02.00, in judetele Constanta si Tulcea zona de litoral.Conform sursei citate se vor semnala intensificari…