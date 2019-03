Alertă. Holera a fost confirmată în Mozambic Primele cazuri de holera au fost raportate in orașul Beira din Mozambic, care a fost devastat de ciclonul Idai, complicand acțiunile de urgența deja masive și complexe in țara din Africa de Sud, transmite The Guardian. Confirmarea a cinci cazuri de boala care ar fi fost contactata pe calea apei urmeaza, ca in zilele urmatoare numarul acestora sa creasca in condițiile in care zeci de mii de oameni au trait in situații precare de cand Ciclonul Idai a lovit pe 14 martie, ucigand atunci cel puțin 700 de oameni din regiune. Alte cazuri de boala au fost confirmate in Munhava, una dintre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

