- O alerta a fost trimisa din greseala locuitorilor din Hawaii pentru a-i preveni asupra unui atac iminent cu racheta balistica si a le cere sa se adaposteasca, o amenintare dezmintita imediat de autoritatile arhipelagului, transmite AFP

- In contextul in care ședința din PSD era așteptata abia la sfarșitul lunii, CExN-ul de luni activeaza liderii de partid care transmit mesaje-cheie pe Facebook. Iata ce declara ei in contextul conflictelor din PSD: Laude pentru Guvernul Tudose. ”Orice zi pierduta e o crima” Marius…

- Autoritatile elvetiene au anuntat joi ca se asteapta la manifestatii violente in acest weekend in capitala Berna dupa anuntul venirii lui Donald Trump la Forumul Economic Mondial (WEF), informeaza AFP.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII "In cadrul viitorului WEF de la Davos (22-26…

- O alerta de securitate a fost declansata miercuri la ambasada Statelor Unite din orasul Copenhaga, dupa descoperirea unui "obiect suspect", anunta autoritatile daneze. Ulterior, politia a anuntat ca obiectul descoperit nu reprezinta vreun pericol

- Peste 8000 de galateni au participat, sambata, pe faleza Dunarii, la slujba de Boboteaza. Oamenii spuneau ca probabil este cea mai calda vreme, de Boboteaza, de cand isi amintesc. Slujba Bobotezei a fost oficiata de arhiepiscopul Dunarii de Jos, I.P.S. Casian Craciun in fruntea unui sobor de preoti.…

- Este alerta maxima intr-o comuna prahoveana, dupa ce un piroman ar fi incendiat șapte case in ultima perioada. Inițial, locuitorii din comuna Calugareni au crezut ca este vorba de un incendiu propriu-zis, insa cand au urmat și celelalate locuințe, astfel ca oamenii au intrat in panica. Autoritațile…

- Milioane de locuitori din Tokyo au primit vineri o alerta foarte ingrijoratoare pe telefoanele mobile care ii avertiza in privinta iminentei unui seism puternic, ceea ce s-a dovedit a fi in cele din urma o informatie falsa provocata de producerea aproape simultana a doua cutremure de mica intensitate

- Elon Musk a prezentat recent o imagine cu super-racheta Falcon Heavy cu care doreste sa transporte, in 2018, oameni pe Marte. In prezent, nava se afla in etapa de a asambla in hangarul Space X din Florida. Uriasa racheta va efectua primele teste de zbor luna viitoare, informeaza The Sun. Anterior, cea…

- Un mistret impuscat pe un fond de vanatoare aflat la 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, gestionat de Directia Silvica Suceava, a fost identificat cu depasiri ale nivelului de contaminare radioactiva Cs-137 si Cs 134, a anuntat, joi, directorul general al Regiei Nationale a Padurilor (RNP) - Romsilva,…

- Cei de la Palatul Victoria sunt in alerta. Oamenii premierului Mihai Tudose au avut intalniri de ultima ora pentru a incerca stoparea unor proteste de amploare. Avand in vedere acțiunea de protest anunțata pentru saptamana viitoare de catre Sindicatul Național al Agenților de Poliție și Sindicatul…

- O casnica din Rovinari a gasit, miercuri, pe o banca din parcul din centrul orașului, o geanta de dama in care se aflau bani si documentele de identitate ale proprietarei. Fara sa se uite ce se afla inauntru, aceasta a mers direct la Poliție și a predat poșeta. Oamenii legii au efectuat controlul…

- Autoritatile franceze au decis sa declanseze o alerta alimentara, au interzis vanzarea si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, a anuntat duminica Directia Generala pentru Concurenta,…

- O noua lege adoptata intr-o regiune din India prevede pedeapsa cu moartea pentru pedofilii care violeaza copii mai mici de 12 ani, deoarece vor fi declarați ”demoni”, scrie The Sun. Pedofilii care violeaza copii, se vor confrunta cu pedeapsa capitala dupa ce un nou proiect de lege a fost adoptat in…

- Peste o mie de persoane au protestat, miercuri, in fata Palatului Parlamentului, fata de modificarile aduse Legilor Justitiei. Oamenii au iesit in strada la ora 17.00, in timp ce plenul Camerei Deputatilor dezbatea si vota, pe articole, legea 303 privind Statutul magistratilor, prima din pachetul…

- Autoritatile germane au examinat miercuri un pachet suspect livrat unei farmacii din orasul Ulm (sudul Germaniei), descoperind ca el continea doar un cadou publicitar, transmite dpa. Angajatii de la o farmacie din Ulm au telefonat miercuri la politie dupa ce au primit un pachet care nu avea inscrisa…

- Insula americana Hawaii se pregateste de un eventual atac nuclear din partea Coreei de Nord. Pentru prima data de la sfarșitul Razboiului Rece, in cadrul unui exercitiu, au fost pornite sirenele de alarmare.

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Targ de Craciun din Potsdam, in apropiere de Berlin, a anunțat poliția germana vineri pe contul sau de Twitter, relateaza AFP. Dispozitivul a fost descoperit intr-un pachet depus in fața unei farmacii din piața unde este organizat targul, a specificat pe…

- Alerta. E JALE PENTRU SOFERI. Toti posesorii de PERMIS DE CONDUCERE se vor intoarce in SALILE de examen. VEZI de ce.. O noua lege a reusit sa ii puna pe toti soferii in alerta, mai ales ca ar putea din nou ajunge in salile de examinare. Asta deoarece orice posesor de permis de conducere care va incalca…

- Candva faima Romaniei, ursii au devenit o problema nationala dupa ce, in ultima perioada, atacurile asupra oamenilor s-au inmultit. Reprezentantii Ministerului Mediului spun ca vor sa faca derogare la capturarea ursilor agresivi, dar deocamdata nu au aprobat nicio cerere.

- Coreea de Nord a lansat, miercuri dimineața (ora locala), o noua racheta balistica dintr-o zona aflata la nord de Phenian, a informat agenția sud-coreeana de presa Yonhap, citand o sursa de cadrul statului-major comun al armatei, transmite Reuters, preluat de Agerpres. Autoritațile sud-coreene…

- Autoritațile din Bangladesh au aprobat marți un proiect de 280 milioane de dolari pentru a dezvolta o insula izolata dintr-o zona inundabila in Golful Bengal in vederea gazduirii temporare a 100.000 de musulmani rohingya fugiți de violențe din Myanmarul vecin, relateaza Reuters. Decizia…

- Mai multi oameni au fost raniti si noua au fost dusi la spital, inclusiv unul cu leziuni la picioare, dupa ce vineri a izbucnit panica in statia de metrou Oxford Circus, intr-un moment aglomerat al zilei. Politistii inarmati au alergat la statia de metrou Oxford Circus si la Oxford…

- O plaja din orașul Monterey aflat în zona de coasta a Californiei centrale a fost evacuata dupa ce un pescar a fost mușcat de un rechin, a anunțat vineri șeriful districtual, informeaza Xinhua.

- Fortele de ordine au intervenit in zona Oxford Circus, una dintre cele mai aglomerate statii de metrou londoneze, in urma unor informatii potrivit carora s-au tras focuri de arma. Mii de persoane au fugit, cuprinse de panica, sau s-au adapostit in magazine de pe aglomerata Oxford Street. La aproximativ…

- Statia de metrou Oxford Circus a fost evacuata din cauza unui posibil atac armat. Zona a fost securizata de agentii serviciilor de securitate. Oamenii aflati in zona s au baricadat in pub uri si cafenele. ...

- Panica în centrul Londrei. Poliția metropolitana a cerut oamenilor care erau în stația de metrou Circus Oxford sa o evacueze de urgența. Scotland Yard a spus ca incidentul ar fi de natura terorista și ca nu exista înca rapoarte despre victime. Poliția se teme sa nu…

- Trei cutremure cu magnitudini de 2,6, 3,3 și 4,4 s-au produs duminica langa orașul italian Parma, fara a provoca insa pagube materiale, informeaza DPA, scrie agerpres.ro.Cea mai puternica mișcare seismica a avut loc la ora 1.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, le-a transmis angajatilor APIA din teritoriu, care au anuntat ca vor incepe joi protestele, nemultumiti fiind ca le vor scadea salariile din 2018, "sa fie linistiti si sa munceasca", iar subventiile sa plece catre fermieri, "pentru ca avem bani in buget".…

- Desi campania de vaccinare trebuia sa inceapa de mai bine de o luna, acest lucru nu s-a intamplat nici pana acum. Vaccinul ca sa aiba eficienta pentru 2018 trebuie inceputa campania din luna octombrie si sa se termine cel tarziu in luna decembrie. Medicii de familie spun ca aceasta este prima…

- Autoritatile din Danemarca au dispus suspendarea unor curse aeriene pe Aeroportul international din Copenhaga, din cauza unor amenintari la adresa companiei turce Atlasglobal, informeaza site-ul agentiei Reuters. Noua porti de îmbarcare au fost închise luni pe Aeroportul din Copenhaga…

- Autoritatile din Contesti si Racari sunt in alerta dupa ce in noaptea de sambata spre duminica un urs a fost vazut in satul Balteni. Oamenii care au vazut fiara, imediat au cerut ajutorul jandarmilor si politiei. Si primarul orasului Racari, Marius Caraveteanu, imediat, a luat o serie de masuri preventive,…

- A fost panica noaptea trecut in Racadau pentru ca un urs s-a plimbat nestingherit pe strazile din cartier! Oamenii spun ca animalul cauta de mancare in jurul tomberoanelor. Insa, cel mai...

- Pe contrasens pe Dealu' Clujului VIDEO Un sofer a fost surprins circuland pe contrasens pe dealul Feleacului din Cluj-Napoca, in zona parapetilor. De acelasi autor Testament sfasietor al unei clujence bolnava de cancer: "Haideți sa schimbam ceva...inca se mai poate!" VIDEO Aparatura…

- Prințul George a fost amenințat de “Statul Islamic” (“ISIS”), dupa ce jihadiștii au postat online o fotografie cu fiul prințului William și a lui Kate Middleton, scrie The Sun. Jihadiștii au amenințat familia regala britcanica spuninda ca nici membrii acesteia nu vor fi lasați in pace. Mesajul a fost…

- Un cioban a fost muscat, duminica, de un urs pe raza localitatii prahovene Valcanesti, jandarmii avand, in cursul weekend-ului, interventii in mai multe localitati ca urmare a prezentei animalelor salbatice, respectiv ursi, mistreti si o vulpe, potrivit Agerpres. Potrivit unei informari a Inspectoratului…

- Promenada din statiunea Eford Nord a fost inghitita de nisip. Dunele au aproape un metru, iar bancile si cosurile de gunoi sunt ingropate. Pe plaja au fost montate garduri din stuf, insa mult prea tarziu, spun autoritatile locale. Oamenii se plang ca se circula greu in zona si asteapta ca autoritatile…

- O imagine cu o creatura bizara a ajuns virala pe retelele de socializare. Insecta cu tentacule sub forma unor coarne de diavol, a fost filmata pe podeaua unui apartament din Indonezia. Clipul postat de Gandik, un utilizator din Kebumen, s-a raspindit in mediul online cu viteza luminii. Oamenii au…

- Politia din Toronto a primit un apel telefonic in care au fost anuntati ca un barbat inarmat a luat o persoana de pe strada si s-a inchis cu aceasta intr-un magazin. Autoritatile au inchis strada si au pregatit o trupa de interventie, relateaza National Post

- Dupa ce i-a ingrozit pe locuitorii din Gaesti, in noaptea de sambata spre duminica, un pui de urs a dat tarcoale caselor din Gura Foii si Hulubesti. Oamenii spun ca se tem sa mai iasa din case si ca niciodata nu au mai auzit de vreun urs in localitatile lor. In Gaesti, dihania a fost […]

- Stare de alerta. sambata, in Marea Britanie. Autoritațile se pregatesc de sosirea furtunii Brian, care urmeaza sa aduca ploi și vandturi puternice. Mai multe zone ale țarii vor fi afectate, atrage atenția agenția EFE.

- Marea Britanie este sambata in stare de alerta inaintea sosirii furtunii Brian, care va aduce ploi si vanturi puternice de pana la 112 kilometri pe ora mai multe parti ale tarii, informeaza agentia EFE.Biroul meteorologic britanic (Met) a avertizat ca furtuna ar putea provoca pe tot parcursul…

- Un barbat a evadat de la Spitalul de Psihiatrie din Iași, unde era internat. Polițiștii din Iași sunt in alerta deoarece, in lipsa tratamentului medicamentos, tanarul poate deveni periculos. Oamenii care au informații despre aceasta persoana sunt rugate sa sune la 112. Polițiștii sunt in alerta, dupa…

- Chiar daca peste 90 la suta dintre gagauzi au votat la alegerile prezidențiale pentru Igor Dodon, mulți recunosc ca au ales de fapt vectorul prorus, iar numele candidatului a contat pentru ei mai puțin. În Unitatea Teritorial Administrativa UTA Gagauz-Yeri, care și-a capatat autonomia în…