Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 8,2 pe scara Richter a avut loc marti, la 250 de kilometri sud de coasta statului Alaska, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS). Autoritatile au emis o alerta de tsunami, valabila pentru British Colombia si Alaska. Seismul s-a produs la ora locala…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 8,2, a fost resimtit la inceputul zilei in zona Golfului Alaska, determinand lansarea unei alerte de tsunami pentru acest stat american din nord-vestul continentului nord-american si pentru provincia canadiana British Columbia, informeaza DPA, Reuters si AFP.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 8,2 pe scara Richter s-a produs, marti, la 250 de kilometri sud de coasta statului Alaska, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS). Autoritatile au emis o...

- Un cutremur cu magnitudinea de 8,2 pe scara Richter a avut loc marti, la 250 de kilometri sud de coasta statului Alaska, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS). Autoritatile au emis o alerta de tsunami, valabila pentru British Colombia si Alaska. Seismul s-a produs la…

- Autoritatile au emis o alerta de tsunami, pe fondul inregistrarii unui seism foarte puternic, al carui epicentrul a fost stabilit la 278 de kilometri de Kosiak, Alaska, din cate s-a anuntat dinspre institutul American de Geologie. Pana la momentul de fata sunt putine detalii despre eventualele efecte…

- Un seism cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs marti in largul insulei Java, fiind resimtit in capitala Indoneziei, Jakarta, insa deocamdata nu exista informatii despre eventuale victime ori daune materiale semnificative, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs, vineri in judetul Vrancea. Seismul a avut loc la o adancime de 104 kilometri. Este primul cutremur cu magnitudinea peste 3 produs in acest an. Cel mai puternic cutremur inregistrat anul trecut s-a produs in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs, vineri, la ora 16.58, in judetul Vrancea. Seismul a avut loc la o adancime de 104 kilometri.Este primul cutremur cu magnitudinea peste 3 produs in acest an. Cel mai puternic cutremur inregistrat anul trecut s-a produs in 8 februarie, in Vrancea,…

- Seismul a avut loc la o adancime de 104 kilometri. Este primul cutremur cu magnitudinea peste 3 produs in acest an. Cel mai puternic cutremur inregistrat anul trecut s-a produs in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind resimtit si la Bucuresti.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs marti la 61 kilometri sud-vest de localitatea San Juan del Sur din Nicaragua, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua, conform Agerpres.Seismul s-a produs la ora 15:03 GMT. Epicentrul acestuia a fost determinat…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs marti la 61 kilometri sud-vest de localitatea San Juan del Sur din Nicaragua, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua. Seismul s-a...

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs marti la 61 kilometri sud-vest de localitatea San Juan del Sur din Nicaragua, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua.Seismul s-a produs la ora 15:03 GMT. Epicentrul acestuia a fost determinat la o adancime…

- Cutremur in Romania, la doar 7 kilometri adancime, luni seara. Seismul s-a produs in zona Vrancea și a avut magnitudinea de 2,3 grade. Un nou cutremur de suprafata s-a produs in Romania, mai precis in judetul Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara…

- Un seism cu magnitudinea de 7,3 s-a produs in largul regiunilor de coasta din centrul statului Peru, au anuntat duminica reprezentantii Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (United States Geological Survey - USGS, n.r.), citati de DPA.

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 pe scara Richter a avut loc duminica intr-o zona de coasta din sudul statului Peru, fiind emisa si o avertizare de tsunami, anunta Institutul american de Geofizica (USGS), potrivit site-ului agentiei Reuters.

- Seismul s-a produs la aproximativ 40 de kilometri vest de orasul Pyu, situat intre Naypyidaw si Rangoun.Cutremurul, produs la adancimea de 10 kilometri, a fost urmat de doua replici seismice de 5,3. In ceea ce priveste eventualele victime ale cutremurului, specialistii apreciaza…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, anunta Institutul american de geofizica (USGS).Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o alerta de tsunami pe o raza de 1.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs, marti seara, in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, si a fost declansata o alerta de tsunami.

- O alerta de tsunami a fost declanșata dupa ce un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs ieri seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, potrivit institutului american de geofizica USGS.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, si a fost declansata o alerta de tsunami, scriu dpa si AFP.Seismul a avut loc miercuri la ora 02.51 GMT la o adancime de 10 kilometri,…

- Un seism cu magnitudine 7,6 s-a produs in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat Institutul american de Geofizica. A fost emisa o alerta de tsunami pentru zone din America Centrala, informeaza agențiile internaționale.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs in Marea Caraibelor, in largul coastelor statului Honduras. Seismul a avut loc la o adancime de 10 kilometri, declanșand o alerta de tsunami pentru mai multe zone, noteaza AFP. Cutremurul cu magnitudinea de 7,6 s-a produs la 44 de kilometri est de insula Great…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, si a fost declansata o alerta de tsunami, scriu dpa si AFP.Seismul a avut loc miercuri la ora 02.51 GMT la o adancime de 10 kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, si a fost declansata o alerta de tsunami, scriu dpa si AFP.Seismul a avut loc miercuri la ora 02.51 GMT la o adancime de 10 kilometri,…

- Primul cutremur din 2018, inregistrat n Romania, a avut loc marți, pe 2 ianuarie, cu epicentrul in județul Buzau. Magnitudinea sa a fost mica, de 2,5 grade pe scara Richter, adancimea fiind de 116 km. Institutul de specialitate a transmis ora la care s-a produs primul seism al noului an – 13,46. De…

- Cutremur in Vrancea luni, 18 decembrie. Seismul a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter si s-a produs luni dimineața. Cutremurul a fost localizat la o adancime de 98,7 km si a avut loc la ora 03.22 (ora Romaniei), epicentrul fiind localizat la 157 km distanta de Bucuresti si 42 km distanta de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs, vineri, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora locala 9:33, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), informeaza Agerpres.ro.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe sacra Richter s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 4.28, in județul Buzau, la 141 km, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). In aceasta luna, in Romania au avut loc 6 cutremure in zona seismica Vrancea…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 grade s-a produs luni in vestul Iranului, informeaza media de stat, preluate de Reuters. Potrivit Xinhua, care citeaza Centrul Seismologic din Iran, seismul a avut magnitudinea de 6 grade pe scara Richter si s-a produs la ora locala 17.39 (14.09 GMT).

- Un puternic seism cu magnitudinea de 6,6 s-a produs vineri la est-nord est de insula Yap din Micronezia, in Oceanul Pacific, a anunțat Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific (PTWC), fara sa emita insa avertizare de tsunami, informeaza Reuters.

- Seism foarte puternic în urma cu scurt timp în Micronezia, fara sa fie emisa si o alerta de tsunami. Un puternic seism cu magnitudinea de 6,6 s-a produs vineri la est-nord est de insula Yap din Micronezia, în Oceanul Pacific, a anunțat Centrul de alerta pentru tsunami din…

- Un seism puternic cu magnitudinea de 6,6 s-a produs vineri la est-nord-est de insula Yap din Micronezia, în Oceanul Pacific, a anuntat Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific (PTWC), informeaza Reuters. Nu a fost emisa însa avertizare de tsunami. Cutremurul, cu…

- Seismul de magnitudine 3,4 a avut loc la o adancime de 85,5 kilometri, potrivit INFP.Orasele cele mai apropiate de epicentru sunt Odobesti (37km), Panciu (42km), Onesti (47km), Focsani (51km) si Tirgu Ocna (52km).Ultimul cutremur in judetul Vrancea s-a produs in urma cu o saptamana…

- Alerta de gradul zero la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste. Un cutremur cu magnitudinea de 7 pe scara Richter a afectat cladirea Secției de Recuperare a Spitalului Județean de Urgența Targoviște. S-a dat alarma imediat la 112. La fata locului au ajuns imediat echipaje complexe de interventie.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc joi, la ora 2:11, in judetul Vrancea. Conform INFP, seismul s-a produs la o adancime de 75,1 kilometri. Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs pe 15 noiembrie in judetul Vrancea. Potrivit INFP (Institutului National pentru Fizica…

- Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a înregistrat, luni, în Oceanul Pacific la 82 de kilometri nord-est de Tadine, Noua Caledonie, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmit Reuters si AFP. Epicentrul a fost localizat la o adâncime de 10 kilometri.…

- Un cutremur submarin cu magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter s-a produs in luni dimineata in vestul Oceanului Pacific, in largul arhipelagului francez Noua Caledonie, fiind emise alerte de tsunami in regiune, informeaza Institutul American de Geofizica (USGS) si Agentia de Știri Reuters. Seismul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,0 s-a produs, noaptea trecuta, in vestul Oceanul Pacific. Ca urmare, in arhipelagul francez Noua Caledonie a fost emisa alerta de tsunami si a fost dispusa evacuarea localnicilor.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs sambata sudul Chinei, in apropiere de granița cu India, informeaza Reuters, citand Institutul american de geofizica (USGS). Inițial, a fost anunțata o magnitudine de 6,7. Seismul s-a produs la o adancime de aproximativ 10 kilometri, pe platoul tibetan, o regiune…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs vineri in Ecuador, informeaza Institutul geologic (IG) din aceasta tara, relateaza DPA. Scolile au fost inchise si spitalele evacuate dupa cutremur, in urma caruia in intreaga tara oamenii si-au parasit locuintele si au iesit pe strazi. In 2016, tara a fost…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,2 grade s-a produs, joi, in largul coastei insulei vulcanice Hachijo-jima din Japonia, a anunțat agenția meteorologica naționala, citata de Xinhua, scrie agerpres.ro.

- Seismul s-a produs la ora locala 14.29 (07.29:, ora Romaniei), la adancimea de 10 kilometri.Epicentrul a fost situat la 9 kilometri de orasul Pohang, la 58 de kilometri nord de Ulsan si la aproximativ 262 de kilometri de Seul.Potrivit agentiei de stiri Yonhap, seismul s-a resimtit…

- Un cutremur de 3,4 pe Richter s-a produs, marti dimineata, in judetul Buzau. Seismul a fost inregistrat la ora 8.24, la o adincime de 131,7 kilometri. Un alt cutremur s-a produs in Vrancea, luni. Magnitudinea a fost de 2,5.

- Cutremur in județul Buzau, pe 14 noiembrie. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) anunța ca un cutremur de 3,4 pe Richter s-a produs, marti dimineata, in judetul Buzau, conform infp.ro . Seismul a fost inregistrat la ora 8.24, la o adancime de 131,7 kilometri. Un…

- Marti dimineata, in judetul Buzau, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter. Seismul a avut loc la ora 8.24, la o adancime de 150 de kilometri. In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Ultimul cutremur cu o astfel de magnitudine, respectiv…

- Un cutremur puternic de 7,2 grade pe scra Richter s-a produs, duminica seara in Irak, la granița cu Iranul. Potrivit seismologilor seismul s-a produs in apropiere de orașul Halabjah situat la frontiera dintre cele doua țari. Magnitudinea inițiala anunțata a fost de 7,4 grade, dar a fost redusa ulterior…

- Un seism cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs, joi dimineata, in judetul Vrancea, la ora locala 6:12, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la o adancime de 98,8 kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: Odobesti (35 kilometri), Panciu (42…

- Cutremur in Vrancea joi, 2 noiembrie. Este al treilea seism din aceasta saptamana care a avut loc in zona seismica Vrancea. Un cutremur de magnitudine 3,1 Richter s-a produs joi dimineata in judetul Vrancea, la adancimea de 98,8 km, anunta Institutul pentru Fizica Pamantului. Cutremur in Vrancea joi…

- Un cutremur subacvatic avand magnitudinea de 6,8 grade pe Richter s-a produs, luni, in apropiere de Noua Caledonie, un teritoriu francez din Oceanul Pacific, a anuntat Institutul geologic american (USGS), citat de DPA, scrie agerpres.ro. Epicentrul seismului a fost localizat la 117,48 kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs, sambata dupa-amiaza, la ora 16:56, in județul Buzau, la o adancime de 120 kilometri, anunța INFP! Seismul cu magnitudinea 4,1 s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (18 kilometri), Covasna (39 de kilometri), Intorsura Buzaului (43 de kilometri),…