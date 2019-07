Stiri pe aceeasi tema

- Atenționari de Cod portocaliu și Cod galben de ploi, grindina și vijelii au fost emise, luni dupa-amiaza, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), pentru mai multe județe din țara.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anunța averse torențiale ce vor cumula 35-40 l/mp, intensificari puternice ale vantului, grindina de dimensiuni medii și descarcari electrice frecvente. Alerta este valabila pentru zona localitaților Arad, Felnac, Zadareni.…

- Avertizari de Cod portocaliu și Cod galben de ploi torentiale si vijelii au fost emise, sambata, de Administrația Naționala de Meteorologie, valabile pana diseara, in mare parte a tarii. Instabilitatea atmosferica se va mentine pana marti seara. Astfel, de sambata dimineata pana marti la ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o avertizare cod portocaliu de ploi și grindina pentru Moldova și nord-estul Munteniei. Restul țarii este sub cod galben. Potrivit ANM, în Moldova, precum și în nord-estul Munteniei va ploua abundent și torențial, iar…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ploi abundente. Alerta este valabila de astazi, de la ora 21.00, pana maine, la ora 12.00, și vizeaza 22 de județe, inclusiv Caraș-Severin și Hunedoara. „In cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, local in Dobrogea, sud-estul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ploi abundente. Alerta este valabila de astazi, de la ora 21.00, pana maine, la ora 12.00, și vizeaza 22 de județe, inclusiv Caraș-Severin și Hunedoara. „In cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, local in Dobrogea, sud-estul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit informarea meteo ce vizeaza manifestari de instabilitate atmosferica in toata tara in prima zi de Pasti. The post Alerta de vreme rea, prelungita! Furtuni si ploi torentiale, in mai multe regiuni. Cod galben de inundatii in vestul tarii appeared…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit informarea meteo ce vizeaza manifestari de instabilitate atmosferica in toata tara in prima zi de Pasti. The post Alerta de vremea rea, prelungita! Furtuni si ploi torentiale, in mai multe regiuni. Cod galben de inundatii in vestul tarii appeared…