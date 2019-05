Alegerile europarlamentare continuă în Irlanda și în Republica Cehă Cetațenii din Cehia și Irlanda sunt așteptați vineri la urne pentru a-și alege reprezentanții în viitorul Legislativ european, diferența între cele doua țari fiind aceea ca în Cehia scrutinul va continua și sâmbata, când vor avea loc alegeri și în Malta, Letonia și Slovacia, transmite Mediafax.



În cazul Cehiei, la urne sunt așteptați aproximativ 8,4 milioane de locuitori care vor trebui sa aleaga 21 de candidați care sa-i reprezinte în urmatorii patru ani în Parlamentul European, iar alegatorii au doua zile la dispoziție (pâna… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

