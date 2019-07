Alegeri Ucraina. Ce promite partidul lui Zelenski Ucrainenii au inceput duminica sa voteze in cadrul alegerilor legislative anticipate al caror favorit este partidul noului presedinte Volodimir Zelenski, relateaza Reuters, dpa si AFP. Formatiunea recent creata si denumita 'Slujitorul poporului' - dupa numele unui serial televizat in care Zelenski interpreteaza rolul unui profesor devenit pe neasteptate presedinte - este creditata cu intre 42% si 52% din intentiile de vot, cu mult inaintea rivalilor sai. 'Slujitorul poporului' noteaza pe site-ul sau ca 'lanseaza o provocare sistemului' si promite sa aduca noi oameni pregatiti 'sa faca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

