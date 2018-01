Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele cipriot conservator Nicos Anastasiades a obtinut, duminica, cel mai mare numar de voturi in primul tur al alegerilor prezidentiale, scrutin marcat de absenteism. In turul doi, peste o saptamana, el il va infrunta pe candidatul de stanga Stavros Malas, scrie News.ro.

- Presedintele finlandez in exercitiu, Sauli Niinisto, a castigat duminica, din primul tur, alegerile prezidentiale, cu peste 60% din voturi, potrivit rezultatelor partiale difuzate de ministerul Justitiei, dupa numararea a 85% din buletine, transmite AFP. "Sunt surprins si miscat de aceasta…

- Circa 550.000 de ciprioti sunt chemati duminica la urne pentru a-si alege presedintele, iar conservatorul Nicos Anastasiades este considerat favorit pentru a obtine un al doilea mandat in fruntea acestei...

- Circa 550.000 de ciprioti sunt chemati duminica la urne pentru a-si alege presedintele, iar conservatorul Nicos Anastasiades este considerat favorit pentru a obtine un al doilea mandat in fruntea acestei mici tari din Uniunea Europeana, divizata de peste 40 de ani, relateaza AFP. Liderul…

- Ministrul desemnat pentru Sanatate, Sorina Pintea, a declarat vineri, dupa ședința CEx, ca ea a fost propunerea lui Gabriel Zetea, liderul PSD Maramureș, in CEx și spera ca va reuși in funcția de ministru al Sanatații.„Sper sa reușesc. Am aflat aseara. Președintele partidului, Gabriel Zetea.…

- Presedintele american Donald Trump spune ca este pregatit sa fie audiat sub juramant de procurorul special Robert Muller, in dosarul posibilei interferente a Rusiei in alegerile prezidentiale de la sfarsitul anului 2016, relateaza presa internationala. Unii spun ca audierea ar putea fi sfarsitul anchetei.

- Actualul ministru al Sanatatii a salvat, miercuri, viata unui pasager care se intorcea in Capitala cu cursa aeriana Oradea – Bucuresti. Unui barbat de 42 de ani care calatorea in acelasi avion cu Florian Bodog i s-a facut brusc rau. A inceput sa dea semne de sufocare si a devenit cianotic, situatie…

- Prospera republica ceha organizeaza vineri si sambata un scrutin prezidential strans, intr-un al doilea tur in care se vor confrunta presedintele pro-rus actual, Milos Zeman, si rivalul sau pro-european Jiri Drahos, scrie AFP.

- Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia în calcul o posibila candidatura la alegerile prezidentiale, spunând ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului. Firea a spune ca le-a…

- Presedintele PNL Dambovita, Marius Caraveteanu, sustine ca Adrian Tutuianu, vrea sa il schimbe din functie pe Alexandru Oprea, seful CJ Dambovita, pentru ca nu ar putea sa il controleze.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Cluj, ca formatiunea sa va avea, foarte probabil, un candidat la presedintie. 'Cel mai probabil da, vom avea un candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor, este o decizie pe care o vom lua in interiorul partidului. USR este un partid…

- Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi și-a anunțat vinerea aceasta intenția sa de a candida pentru un al doilea mandat la alegerile prezidențiale care vor avea loc in Egipt in luna martie.

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis, prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de premier, isi pune in pericol sansele de a obtine al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi (miercuri…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, miercuri, ca desemnand-o pe Viorica Dancila pentru functia de premier Klaus Iohannis si-a periclitat obtinerea celui de-a doilea mandat prezidential la Cotroceni. "Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi al doilea mandat,…

- 1. Klaus Iohannis nominalizeaza premierul propus de PSD PSD ramane la guvernare. Practic, activul PSD-ului nu sufera, PNL-ul ramane intr-o poziție secundara USR-ului. Liberalii vor continua sa faca același tip de opoziție, fara acțiuni concrete. USR-ul va face probabil in același mod, opoziție…

- Echipa de campanie a presedintelui rus Vladimir Putin a reusit sa stranga peste un million de semnaturi pentru depunerea candidaturii la viitoarele alegeri prezidentiale, a declarat pentru agentia Tass un membru al echipei de campanie a liderului de la Kremlin.

- Presedintele in exercitiu al Cehiei, pro-rusul Milos Zeman, s-a clasat detasat in frunte, sambata, in primul tur al alegerilor prezidentiale din aceasta tara si il va avea ca adversar in cel de-al doilea tur de scrutin (pe 26 si 27 ianuarie) pe pro-europeanul Jiri Drahos, informeaza AFP.

- Presedintele pro-rus in exercitiu, Milos Zeman, plasat in frunte in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, se va confrunta cu un rival pro-european, Jiri Drahos, in cel de al doilea tur, pe 26 si 27 ianuarie.

- Presedintele in exercitiu Milos Zeman, prorus si veteran al stangii, este in fruntea primului tur al alegerilor din Cehia, dupa numararea a 50 la suta din buletinele de vot, relateaza AFP, conform news.ro.Zeman, in varsta de 73, cunoscut pentru opiniile prochineze si antimusulmane, este creditat…

- Republica Ceha va decide, luna aceasta, daca il menține in funcție sau il inlocuiește pe președintele țarii, Milos Zeman, unul dintre cei mai vocali susținatori din Europa ai liderului de la Moscova, Vladimir Putin

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca desemnarea, în primavara acestui an, a unui candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale ar fi o mare greseala. Întrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, în primavara acestui an,…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat, dupa sedinta CExN, ca Liviu Dragnea ar porni cu prima sansa in a fi nominalizat drept candidatul PSD pentru prezidentiale, iar faptul ca are deja o condamnare definitiva nu e o problema din moment ce legea nu interzice acest lucru.

- Egiptul va organiza primul tur al alegerilor prezidentiale in intervalul 26-28 martie, un al doilea tur urmand sa aiba loc, daca va fi necesar, la 24-26 aprilie, a anuntat luni Comisia Electorala Nationala, transmit AFP, Reuters si dpa. Actualul presedinte Abdel Fattah al-Sissi este considerat marele…

- Președintele organizației județene PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru, a declarat joi, la un post local de radio, ca din punctul sau de vedere partidul o va susține in campania electorala pentru alegerile prezidențiale din 2019 pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.

- Ca urmare a dezinformarii facute de catre opoziția politica pe marginea bugetului de stat pe anul 2018, ma simt dator sa le prezint albaiulienilor adevarata realitate și impactul pe care noul buget il va avea in viața romanilor. In ce privește referințele președintelui Iohannis cu privire la deviația…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza agentia AFP, citata de HotNews.ro. Asezat ...

- In Liberia are loc marti al doilea tur al alegerilor prezidentiale, in care candideaza fostul celebru fotbalist George Weah si actualul vicepresedinte, Joseph Boakai, transmit dpa si AFP. George Weah, fost star al lui PSG si AC Milan si actual senator, candideaza din partea Coalitiei pentru…

- Traian Basescu vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din Republica Moldova in 2018. Avocatul fostul președinte al Romaniei a spus ca Basescu ar putea candida, daca iși va redobandi cetațenia molodveneasca, scrie presa din Republica Moldova. „Din cate știu, domnul Basescu iși dorește sa candideze…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca va candida pentru un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida ca independent, dar spera sa fie...

- Pentagonul si compania Boeing au ajuns la un acord cu privire la cele doua viitoare avioane prezidentiale Air Force One, a indicat miercuri pentru AFP o purtatoare de cuvant al fabricantului. 'US Air Force a comandat doua avioane 747-8 companiei Boeing', a mentionat purtatoarea de cuvant, fara a…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, la Arad, cu privire la protestele din tara, ca “in pofida strigaturilor si tipuriturilor din piata, vrem sa intarim independenta justitiei”. “Fantezia celor care manifesta n-are probabil o limita”, a spus Tariceanu.

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, miercuri seara, ca va candida pentu un nou mandat de președinte la alegerile prezidențiale din 2018, transmite BBC News. Actualul lider de la Kremlin spune ca va schimba echipa. In cadrul unui discurs ținut in fața angajaților de la o fabrica de mașini din…

- Presedintele SUA, Donalt Trump, a spus sambata ca actiunile fostului sau consilier pe probleme de securitate, Michael Flynn, dupa alegerile din 2016 au fost legale, relateaza Reuters. Acesta a mai subliniat ca nu a fost nicio intelegere secreta cu Rusia pentru campania sa prezidentiala.

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca pana in februarie 2018 va avea loc schimbarea ministrului Sanatatii, numarul doi in PSD avand deja o propunere pentru acest portofoliu.

- Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa mearga 'în zilele urmatoare' în Grecia, aceasta fiind prima vizita a unui președinte turc în ultimii 65 de ani în aceasta țara, a anunțat joi agenția de presa turca Anadolu, informeaza Agerpres. 'Președintele nostru va fi…

- Cu exact doi ani inainte de alegerile prezidentiale din 2019, situatia in care se afla presedintele Klaus Iohannis in sondaje nu este cea mai confortabila. Cel mai recent sondaj realizat la nivel national de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) arata ca, daca s-ar organiza acum alegeri,…

- Slovenii voteaza duminica pentru a alege un nou președinte al țarii, rol in principal protocolar, intr-un al doilea tur in care șeful de stat aflat la sfarșit de mandat, politicianul de centru-stanga Borut Pahor, este considerat favorit, informeaza AFP. Absenteismul, singura amenințare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, transmite Reuters, citand agentia de presa RIA Novosti.De asemenea,…

