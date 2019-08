Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea partidelor și-au lansat candidații la alegerile prezidențiale. La start s-au aliniat și candidați independenți. Alegerile prezidențiale se vor desfașura pe 10 noiembrie (primul tur) și 24 noiembrie (turul doi). Daca niciun candidat nu intrunește 50% plus unu din voturi in primul tur, primii…

- Majoritatea partidelor și-au lansat candidații la alegerile prezidențiale. La start s-au aliniat și candidați independenți. Alegerile prezidențiale se vor desfașura pe 10 noiembrie (primul tur) și 24 noiembrie (turul doi). Daca niciun candidat nu intrunește 50% plus unu din voturi in primul tur,…

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat luni ca va demisiona de la conducerea partidului in cazul in care candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale nu va ajunge in turul al doilea. "Daca candidatul PSD nu ajunge in turul II la alegeri (prezidentiale - n.r.),…

- Candidatul USR va intra in turul al doilea si are sanse mari de a castiga alegerile prezidentiale, a declarat senatorul Mihai Gotiu sambata, la Congresul Uniunii. "Da, suntem intr-un moment istoric, mai exact in turul al doilea al alegerilor din aceasta toamna avem sansa de a avea doi…

- Alegerile prezidențiale 2019 vor avea loc in 10 noiembrie, primul tur de scrutin, și 24 noiembrie, al doilea tur de scrutin. Anunțul a fost facut de premierul Viorica Dancila la inceputul ședinței de Guvern de marti. Executivul va da astazi o hotarare de guvern in acest sens, a precizat premierul. Data…

- Social-democrații nu au anunțat nici pana acum persoana care va intra in cursa pentru Cotroceni, deși mai sunt 4 luni pana la batalia electorala. Victor Giogia atrage atenția ca exista riscul ca PSD sa nu mai ajunga in turul al doilea al alegerilor prezidențiale, daca liderii nu se grabesc…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Florin Mituletu-Buica, a anuntat, marti, ca primul tur al alegerilor prezidentiale va avea loc pe data de 10 noiembrie, iar cel de-al doilea pe 24 noiembrie."Am avut o discutie cu doamna prim-ministru, am avut doua propuneri: 3 (noiembrie - n.r.)…

- Majoritatea americanilor considera ca presedintele american Donald Trump va castiga un al doilea mandat in 2020, conform unui sondaj CNN coordonat de SSRS, potrivit news.ro.Noul sondaj arata ca 54% dintre americani considera ca Trump va castiga alegerile din 2020, iar 41% cred ca el va pierde.…