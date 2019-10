ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Cine sunt candidaţii cei mai bogaţi. TOPUL AVERILOR ALEGERI PREZIDENTIALE 2019, Klaus Iohannis, candidat PNL: Multe case Președintele Klaus Iohannis, potrivit declarației de avere publicate pe site-ul Biroului Electoral Central, deține in prezent cinci imobile: Unul dobandit in 1997, prin cumparare, de 84.60 mp, alt imobil obținut prin cumparare in 2001 de 253 mp, unul obținut prin donație in 1992 de 377 mp. Totodata, șeful statului a cumparat doua case in 2007, de 76 mp, respectiv 64 mp. EXIT POLL ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. VOTATI favoritul la alegerile din 10 noiembrie. Cine va fi presedintele Romaniei? EXIT POLL ALEGERI2019. VOTATI favoritul la alegerile din 10 noiembrie. Cine va fi presedintele Romaniei? Klaus Iohannis deține și un… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

