- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat pregatit, joi, in vederea unei ”restabiliri totale” a relatiilor cu Kievul si unei ”cooperari cu orice forta politica” favorabila, cu doua zile inainte de alegerile legislative din Ucraina, relateaza AFP.”Problema restabilirii totale a relatiilor…

- Presa locala a relatat ca barbatii, cu varste cuprinse intre 30 si 54 de ani, au sosit la Kiev vineri dupa-amiaza, dupa ce au fost adusi in capitala ucraineana din orasul port rusesc Rostov pe Don. Potrivit presei locale, eliberarea a fost organizata fara mediatori oficiali de catre politicianul…

- Un sondaj privind intentia de vot a ucrainenilor arata ca, daca alegerile legislative anticipate ar avea loc în perioada imediat urmatoare, în noul Parlament de la Kiev ar intra sase partide. 51,3% dintre ucrainenii chestionati au declarat ca ar vota partidul presedintelui…

- Un deputat ucrainean apropiat de Rusia a cumparat o televiziune de știri, provocând o serie de demisii ale ziariștilor care se temeau de o linie editoriala influențata de Moscova, scrie AFP.Taras Kozak,a de la partidul pro-rus Platforma de opoziție, deținea deja alte doua televiziuni ucrainene,…

- Ultima ancheta a centrului de cercetare Reiting releva ca la fel de noul partid al fostului actor de comedie, 'Slujitorul poporului' ('Sluga naroda'),este creditat cu 41,1% din intentiile de vot, in usoara crestere de la inceputul lunii iunie. Dupa preluarea mandatului luna trecuta, Zelenski a dizolvat…

- Dupa mitingul care a avut loc la Iasi organizat de PSD, in data de 9 mai, cu ocazia sarbatoririi Zilei Europei, Ponta a postat pe pagina sa de socializare un mesaj in care spune ca Dragnea „a mai batut un cui in sicriul politic al PSD!”. Ponta il acuza pe Dragnea ca distruge partidul pe [...]

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, i-a recomandat noului presedinte ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, sa-i restituie cetatenia ucraineana ex-presedintelui Georgiei Mihail Saakashvili, ce i-a fost retrasa anterior de catre Petro Porosenko.

- "Este, in fapt, arbitrar. Nu intelegem de ce a fost condamnata", a declarat Vladimir Putin intr-o conferinta de presa, la finalul Summitului Noilor Drumuri ale Matasii, la Beijing. "Nu exista nimic sa fie acuzata. Dar, pentru ca acest caz sa nu para complet ridicol, a fost condamnata la 18 luni de inchisoare",…