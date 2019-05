Alegeri europarlametare. Mădălin Voicu, ofertat să candideze Madalin Voicu a spus la emisiunea lui Ciutacu faptul ca a refuzat invitatia de a candida la alegerile europarlamentare din 26 mai. "Am zis ca decat sa stau plecat pe afara, sa ma bat cu toti zmeii aia, pentru ca si aici e o problema, una foarte grava. Este o eroare pe care o facem de vreo 2000 de ani. Relatia mea ca roman cu orice alta tara trebuie sa fie una unde, sa zicem, normalitatea, in viziunea mea, ar trebuie sa insemne prima conditie. Nu pot sa fiu in pozitie de "ghiocel", nu pot sa zic da inainte sa pun o intrebare, cum se intampla de obicei. Nu am voie sa-mi atac propria tara… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

