Chiar daca noile voturi nu se duc la USR și PNL, aceste partide spera ca alegatorii nou-veniți sa dilueze ponderea PSD, partid ce are susținerea unui electorat mai disciplinat și beneficiaza de structuri mai bine organizate in țara. La alegerile parlamentare au participat 39,5% dintre cei inscriși pe listele electorale, la cele europarlamentare prezența este mai redusa, in jur de 30 de procente.

Daca media Uniunii Europene era de 43%, la alegerile din 2014 au participat doar 32% dintre romani. Diferența ar putea fi rezultatul modului in care sunt alcatuite listele (in țara se apreciaza…