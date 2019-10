Stiri pe aceeasi tema

- „Romanii au nevoie de o Forța Naționala care sa-i uneasca pe drumul cel bun.O Forța a oamenilor și a țarii, nu a luptei surde pentru putere.Un partid preocupat de stabilitatea și dezvoltarea organica a Romaniei ca stat suveran, intr-o Europa a națiunilor. Susțin și ader la acest proiect care va așeza…

- Deputatul Ion Cupa, proaspat ieșit din ALDE, il ataca dur pe președintele formațiunii. „Urat va scrieți finalul de cariera, domnule Tariceanu!” ii transmite parlamentarul, intr-o scrisoare deschisa publicata pe Facebook dupa un eveniment organizat in acest weekend la Craiova. Doar 36 de oameni l-au…

- Luni, zece deputati ALDE s-au afiliat grupului PRO Europa, dupa cum a anuntat, in plen, presedintele de sedinta, Carmen Mihalcescu. Mihalcescu a precizat ca deputatii Varujan Vosganian, Anton Anton, Florica Calota, Adrian Mocanu, Steluta Cataniciu, Marius Surgent, Andrei Gerea, Eusebiu Pistru,…

- Anunțul a fost facut in plenul de marți al Camerei Deputaților de liderul grupului Pro Europa Victor Ponta. Varujan Vosganian, Anton Anton, Florica Calota, Adrian Mocanu, Steluta Cataniciu, Marius Surgent, Andrei Gerea, Eusebiu Pistru, Toma Petcu si Constantin Avram, deputați care au facut parte…

- Deputatii neafiliati Dumitru Lovin, Daniel Olteanu, Doru Oprișcan și Ion Tabugan, toți patru din fostul grup ALDE, s-au afiliat marți la grupul Pro Europa, a anunțat in plen liderul Pro Romania, Victor Ponta.De asemenea, grupul parlamentar al Pro Romania, in care s-au afliat in total 14 deputati…

- Ten Alliance of Liberals and Democrats (ALDE) MPs have joined the PRO Europa group, according to an announcement made on Monday by Carmen Mihalcescu, while presiding the plenary sitting of the Deputies' Chamber. Mihalcescu specified that MPs Varujan Vosganian, Anton Anton, Florica Calota, Adrian…

- Distrugerea sistemului de termoficare al Capitalei si subminarea procesului de insolventa a ELCEN de catre Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) nu pot fi oprite decat de vointa politica a coalitiei de guvernare, prin actiune imediata, spun specialistii. Sierra Quadrant, o societate civila…

- Importurile de gaze din aceasta perioada avantajeaza Romania, intrucat sunt mult mai ieftine decat in varf de iarna, sustine Ministerul Energiei intr-o postare pe pagina de Facebook a institutiei. Aceasta dupa ce, luni, Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a publicat cantitatile…