- In decembrie 1989 era militar in termen, intr-o unitate de elita. A executat misiuni la Timisoara si Bucuresti in timpul Revolutiei, dar a vazut si minerii in actiune si a simtit furia multimii la Targu-Mures. A fost rugat sa i se acorde titlu de luptator si a refuzat, scarbit de jocurile murdare ale…

- Taximetriștii protesteaza in fața Guvernului impotriva pirateriei din domeniul transportului de persoane. COTAR, organizator al protestului, a precizat ca schimbarile de reguli aduse de Primaria Capitalei sunt corecte și vor contribui la siguranța clienților Mii de taximetriști protesteaza in fața Guvernului…

- Pentru a saptea zi consecutiv, sibienii s-au strans la pranz in ceea ce au denumit „Zona libera de coruptie", aflata peste drum de sediul organizatiei judetene a PSD Sibiu. Cateva sute de persoane au participat la al saptelea flashmob, cei mai multi dintre ei venind cu trolere. "Tematica…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania COTAR anunta inceperea protestelor, "impotriva concurentei neloiale si a piraterieildquo;.Potrivit COTAR, miercuri, 13 decembrie, aproximativ 5.000 de transportatori de persoane vor protesta in fata sediului Guvernului Romaniei si…

- Reteaua Silver Decor cuprinde 16 locatii in Romania, dintre care 13 functioneaza in regim de franciza. Compania cu acelasi nume este prezenta astfel in orase precum Arad, Bucuresti, Craiova, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara si vizeaza expansiunea in Oradea, Bacau si Targu-Mures.

- Brasov a devenit in noiembrie al saselea oras din Romania care atinge pragul de 1.000 de euro pe metrul patrat util, dar in orasele mari precum Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi apetitul cumparatorilor s-a diminuat ca urmare a cresterii ROBOR si a instabilitatii cursului de schimb valutar, potrivit…

- Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, un business de 196 mil. lei, intra pe piata cosmeticelor de lux prin lansarea gamei de produse Gerovital Luxury. Linia este formata din douasprezece produse, ce se adreseaza persoanelor cu varsta cuprinsa intre 25 si 55 de ani, fiind disponibila…

- Timișoara este pe lista scurta a orașelor unde Ikea va deschide urmatorul magazin din Romania. Unul dintre oficialii companiei a anunțat ca urmatoarele doua unitați se vor deschide in capitala Banatului și la Brașov, urmand și alte orașe mari. In prezent, Ikea lucreaza la deschiderea unei…

- Candidatii admisi la rezidentiat isi aleg posturile la Cluj Candidații admiși la examenul de rezidențiat iși aleg posturile in specialitatea pentru care au optat duminica și luni, a informat Ministerului Sanatații. Alegerea posturilor în specialitate și a centrelor de pregatire se…

- Alegerea locurilor/posturilor in specialitate si a centrelor de pregatire se face in zilele duminica si luni, prin teleconferinta, in intervalul orar 9:00 - 21:00, in centrele universitare Arad, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Oradea, Sibiu, Targu Mures sau Timisoara.…

- Politistii au aplicat 112 sanctiuni contraventionale in valoare de 40.855 de lei, au retras 14 certificate de inmatriculare si au retinut un permis de conducere, in urma unei actiuni pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor “Henri Coanda” Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Potrivit Libertatea, concursul de rezidențiat organizat in București a fost unul cu surprize. In 27 dintre 35 de sali in care a fost organizat concursul, candidații au primit grilele cu intrebari incomplete, deoarece aveau 40 de intrebari, in loc de 200. Conform rectorului UMF, academician…

- Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, continua extinderea in Moldova si inaugureaza primul magazin Gerovital din Galati, acoperind strategic intreaga regiune estica a tarii. In mai putin de jumatate de an, Farmec a inaugurat magazine la Iasi, Piatra Neamt, Suceava si, acum, la Galati.…

- Peste 6.800 de absolventi de medicina si farmacie s-au inscris la concursul national de Rezidentiat, care se va desfasura la nivel national pe data de 19 noiembrie 2017, in centrele universitare Bucuresti, Cluj Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

- Ministerul Sanatatii organizeaza concurs de intrare in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, duminica, 19 noiembrie 2017. Concursul se desfasoara in centrele universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. Sunt disponibile…

- Cocursul se va desfașura in sala de sport a Primariei Moșnița Noua și va incepe in 18 noiembrie 2017, de la ora 9, cu meciurile de handbal. In 19 noiembrie va fi randul baschetbaliștilor sa se intreaca, iar din 20 pana in 24 este programat concursul de fotbal. Ultimele doua zile ale evenimentului…

- Praf, mocirla, motoare turate la maxim și masini sifonate… De asta au parte pasionatii de off road, timp de doua zile, la Abrud. A șasea editie a evenimentului „Toamna in Apuseni”, a adus in munti mii de cai puter, care au spart linistea satelor. Pasionatii de trasee accidentate au participat sambata…

- "Stimati timisoreni, stimati concetateni de oriunde, mereu ati fost nemultumiti ca prea putini bani incasati in Timisoara raman la bugetul local! Ei bine, ce-a fost, a fost lux, pe langa ce urmeaza sa fie! Iata cum stau lucrurile concret: Principala sursa de venit la bugetul local este reprezentata…

- Miercuri, 8 octombrie, a debutat la Universitatea din Pitesti CAR 2017 ( www.car2017.ro ), eveniment care reprezinta evenimentul științific tradițional al scolii de inginerie a autovehiculelor si a transporturilor din cadrul Universitatii din Pitesti. Este, de fapt, congresul Societatii Inginerilor…

- In perioada 8-11 Noiembrie 2017, la Facultatea de Mecanica și Tehnologie a Universitații din Pitești se organizeaza cea de a XI-a ediție a Congresului Internațional de Ingineria Transportului și Automobilului – CAR 2017. Deschiderea oficiala: 8 Noiembrie 2017, ora 9, Rectorat Corpul central. La deschiderea…

- ♦ Sphera Group a vandut majoritatea actiunilor catre investitorii institutionali la un pret de 29 lei ♦ Este a cincea listare in ultimul an la bursa din Bucuresti. Sphera Franchise Group, compania ce detine francizele de pe pietele din Romania si Moldova sau nord-estul Italiei…

- Mii de oameni protesteaza duminica seara in mai multe orase din tara. Printre aceste orase se numara si municipiul Baia Mare. La protest sunt prezente aproximativ 500 de persoane. La Cluj, precum si in Sibiu sunt peste o mie de persoane in strada. Cateva sute de persoane s-au adunat si in Brasov, peste…

- Magazinele de moda online au una dintre cele mai rapide creșteri din segmentul eCommerce. Același trend pozitiv se vede și în România, unde comerțul cu haine și accesorii are o creștere anuala de aproximativ 40%. ”Putem spune ca anul acesta segmentul de fashion online a…

- Joi, 2 noiembrie, incepand cu ora 11:00, la Casa Fotbalului (sala „Nicolae Dobrin”) se va desfașura tragerea la sorți a optimilor de finala a Cupei Romaniei, ediția 2017-2018, informeaza frf.ro. Jocurile din cadrul optimilor se stabilesc prin tragere la sorți, echipele participante, care au caștigat…

- Astra Trans Carpatic SRL anunța o noua pereche de trenuri pe ruta București – Brașov – București, cu plecarea dimineața la ora 06:40 și revenirea in capitala la ora 17:49, de asemenea perechea de trenuri Arab – București – Arad va circula prin Timișoara, Drobeta Turnu Severin, Craiova, Videle, dupa…

- Indicele ROBOR la trei luni a ajuns la 1,88% pe 18 iunie 2014. De asemenea, indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, s-a majorat la 2,04%, de la 2,03%, cat a fost cotat pe 24 octombrie. Mai mult, indicele ROBOR la noua luni, care reprezinta rata…

- Palatul Copiilor Iasi in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi a organizat sambata, 14 octombrie 2017, la Casa Studenților din Iași, Concursul national de gimnastica aerobica „IASIGYM”, editia a III-a, coordonat de prof. Bogdan Andrei Banta, de la cercul de gimnastica aerobica al Palatului.…

- Unul dintre cei mai mari retaileri pe plan mondial, are in plan in acest an sa deschida primele magazine la Timișoara si Arad, potrivit Ziarului Financiar care citeaza datelor facute publice anterior de oficialii companiei. Retailerul belgian Mega Image, care are pe piata locala peste 520 de magazine,…

- Mai multi reprezentanti ai societatii civile au organizat miercuri actiuni in Bucuresti si alte 8 orase din tara, precum si in diaspora, in semn de multumire fata de miile de magistrati care au semnat memoriul prin care cer ca modificarile aduse Legilor Justitiei sa respecte si sa asigure independenta…

- Sambata, in centrul Capitalei, incepe Festivalul International de Teatru "FEST (in) pe Bulevard", ocazie cu care Politia a impus restrictii de trafic. Spectacolul "Casting de public", concept si regie Mihai Lungeanu, va fi prezentat pe trotuarul din fata Teatrului Nottara, de la ora 16:30,…

- O expoziție de fotografie, intitulata sugestiv Tranziție, are loc in aceasta seara, la Piața Spaniei Gallery, unde vor expune artiștii Andy Fundeneanu, Catinca Colesniuc și Rareș Manolache. Curatorul expoziției este Andy Fundeneanu. Andy Fundeneanu este un artist nou pe piața de arta fotografica din…

- Peste 150 de galerii, spații alternative, huburi creative și ateliere de artiști se deschid și creeaza un traseu nocturn pentru a oferi publicului un program variat și dinamic de arta contemporana romaneasca și internaționala, vineri, la Noaptea Alba a Galeriilor, potrivit AGERPRES.Evenimentul…

- Vineri, 6 octombrie, Noaptea Alba a Galeriilor invita publicul la cele mai noi evenimente de arta contemporana romaneasca si internationala la Bucuresti, caruia i se alatura alte unsprezece orase – Arad, Baia Mare, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Craiova, Resita, Sibiu, Targu Mures, Timisoara si, nu in ultimul…

- In abundența de produse care s-au revarsat la targul de toamna, mierea a fost foarte solicitata, cel puțin cinci apicultori etalandu-și produsele spre delectarea cumparatorilor. Unul din standuri a atras atenția și grație unui stup de observație in care albine mari, grase și frumoase, lucrau…