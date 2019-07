Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila nu exclude o eventuala candidatura la alegerile prezidențiale. Premierul Romaniei se gandește la scaunul de la cotrocei, „daca partidul i-o va cere”. „Nu am luat inca in calcul acest lucru. Am considerat ca voi merge cu un candidat, iar eu ca prim-ministru, președinte al Partidului Social…

- Ramona Ioana Bruynseels e inscrisa in Partidul Puterii Umaniste. E soția unui bancher și a lucrat la Guvern. Libertatea scrie ca Ramona Ioana Bruynseels a fost desemnata candidat la alegerile prezidențiale. PPU și-a ales, sambata, și noua conducere in cadrul unui congres. ...

- Doctrina umanista a evoluat in ultimele trei decenii de la o idee la o modalitate foarte concreta de implicare civica și politica, spune Dan Voiculescu. El e de parere, intr-o postare pe blogul sau, dupa ce Ramona Ioana Bruynseels a fost desemnata candidat al PPU la alegerile prezidentiale.Voiculescu…

- Obiectivul Aliantei 2020 USR-PLUS este sa dea Romaniei presedintele, primarul Bucurestiului si prim-ministrul, a declarat presedintele USR, Dan Barna, la mitingul organizat, vineri seara, in Parcul Izvor din Capitala."Am inteles ca Romania este mult mai buna, mai frumoasa si mai intensa, decat…