Stiri pe aceeasi tema

- China urmeaza sa exploreze fata intunecata a Lunii, cea mai misterioasa parte a satelitului natural al Pamantului. In acest sens, a lansat sambata, 8 decembrie, o racheta Chang’e-4, care a decolat de la o baza din sudul tarii. La bordul acesteia se afla o sonda statica si un vehicul cu roti, care urmeaza…

- Armata americana a testat cu succes racheta (SM-3) Block IIA a sistemului Aegis Ashore doborand o racheta balistica cu raza medie de actiune intr-o sedinta de trageri cu o varianta a sistemului de aparare antibalistic plasat pe o nava.

- Armata americana a testat cu succes racheta (SM-3) Block IIA a sistemului Aegis Ashore doborand o racheta balistica cu raza medie de actiune intr-o sedinta de trageri cu o varianta a sistemului de aparare antibalistic plasat pe o nava.

- Rusia va fi nevoita sa tinteasca tari din Europa care ar primi eventuale rachete americane cu raza intermediara de actiune, in cazul in care Statele Unite vor sa desfasoare asemenea rachete, a amenintat mi...

- Rusia va fi nevoita sa tinteasca tari din Europa care ar primi eventuale rachete americane cu raza intermediara de actiune, in cazul in care Statele Unite vor sa desfasoare asemenea rachete, a amenintat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, relateaza The Associated Press.

- Capsula aerospatiala rusa Soyuz MS-08, cu trei astronauti la bord, a aterizat cu succes în stepa kazaha, dupa ce a fost cuplata timp de 197 de zile la Statia Spatia Internationala (ISS), potrivit Centrului de Control al Zborurilor Spatiale din Rusia, citat de EFE.

- CS Medgidia a izbutit sa o invinga pe CSO Bragadiru, scor 2-1 (1-0), sambata, intr-o partida contand pentru etapa a IV-a a Ligii a lll-a la fotbal. Golurile victoriei au fost marcate de Alexandru Musca, in minutele 50 - penalty si 60. Tot in aceasta runda, Axiopolis Cernavoda a remizat, scor 1-1 (0-1),…

- Elon Musk a anuntat inca de acum un an ca intentioneaza sa efectueze un zbor in jurul Lunii cu pasageri la bord, iar lucrurile par ca merg din ce in ce mai repede in aceasta directie. Contul oficial de Twitter al companiei SpaceX a dezvaluit printr-o postare ca primul pasager de la bordul rachetei lui…