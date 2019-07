Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua Twitter a anuntat joi ca a eliminat mii de conturi legate de activitati coordonate si finantate de stat, despre care se crede ca ar proveni de la guvernul iranian. Ulterior, le-a arhivat in baza sa de date publica lansata anul trecut. Twitter considera ca cele 4.779 de conturi desfiintate in…

- Agenția indoneziana pentru dezastre naturale a anunțat ca cea mai recenta erupție a vulcanului a durat 4 minute și 30 de secunde, raspandind lava și roci vulcanice pe o suprafața de 3 kilometri in jurul craterului. In mai multe sate din zona au fost inregistrate caderi de cenușa vulcanica,…

- Aeroportul, situat in sudul capitalei Chinei si conceput de cabinetul celebrului arhitect Zaha Hadid, decedat in 2016, va necesita in total 200.000 de tone de otel. Lucrarile de constructie sunt aproape gata.Un Airbus A380 al companiei China Southern a fost primul avion care a aterizat…

- Boeing a numit miercuri un nou consilier juridic al directorului general Dennis Muilenburg si al consiliului de administratie, in contextul celei mai grave crize traversata de companie in ultimii ani dupa prabusirea a doua avioane 737 MAX intr-un interval de numai cinci luni, in Indonezia si Etiopia,…

- Recent, președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, i-a amenințat cu demiterea pe șefii instituțiilor de forța din Romania. Ulterior, aceștia au intrat in priza, aplicand sancțiuni dure.Acum au pus tunurile pe un gigant de pe piața, dupa ce acesta a... Citește AICI ce MEGA-LOVITURA…

- "Ce știu despre branding?", a declarat președintele intr-un tweet trimis luni dimineața. "Poate nimic (dar eu am devenit președinte!), dar daca aș fi fost la Boeing, aș repara Boeing 737 MAX, aș adauga cateva caracteristici extraordinare, și aș REBRENDUI avionul cu un nume nou. Niciun produs nu a…

- Autoritatile egiptene au prezentat la Saqqara, in apropiere de Cairo, mormantul unui responsabil de rang inalt datand din a V-a dinastie, decorat cu reliefuri colorate si inscriptii bine conservate. Mormantul lui "Khuwy", probabil un nobil din timpul celei de-a V-a dinastii (intre 2.500 si 2.300 i.Hr.),…

- Catastrofele aviatice din Indonezia si Etiopia, soldate cu sute de morti, au un profund efect negativ, propagat pe termen lung, asupra producatorului Boeing: desi anuntase ca va majora productia de avioane 737 MAX la 57 pe luna, incepand din luna iunie, compania a fost nevoita sa o reduca la 42 de aparate.