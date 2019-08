Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au participat in acest weekend la cel mai mare festival din regiunea Moldovei - Afterhills. Tinerii nu mers la Dobrovat doar pentru muzica. Sporturile extreme sunt un punct de atractie in fiecare an la festivalul Afterhills. In acest weekend s-a facut bungee-jumping.

- Prima editie a festivalului Afterhills in noul spatiu amenajat la Dobrovat a intrecut asteptarile si celor mai carcotasi festivalieri. Aerul curat, locul bine ales, momentele artistice si spatiile de relaxare i-au incantat pe cei prezenti, iar voluntarii si organizarea, cu unele mici exceptii, au fost…

- Mii de ieseni au ales sa-si petreaca ultima seara de weekend la Dobrovat, acolo unde a fost organizat cel mai mare festival din regiunea Moldovei - Afterhills. Vedeti cateva imagini din a treia seara de festival: MAI MULTE IMAGINI - AICI MAI MULTE IMAGINI - AICI MAI MULTE IMAGINI - AICI De vineri distractia…

- Pentru ca iubitorii de muzica sa se poata bucura de un spectacol pe cinste, organizatorii au adus la Dobrovat scena cu cea mai mare deschidere din Romania - 80 de metri. De asemenea, a inceput si amplasarea celor cateva sute de corturi care ii vor putea gazdui pe participantii hotarati sa petreaca momente…

- Unul dintre cei mai așteptați artiști ai festivalului UNTOLD, Armin van Buuren a avut aseara un show exclusiv, realizat special pentru ediția aniversara din acest an. Artistul și-a deschis show-ul cu orchestra Operei Naționale Romane din Cluj-Napoca pe scena și cu imnul național al Romaniei. A spus…

- Suntem 20 de milioane de români în tara si înca 10 milioane de români în strainatate. Ministrul pentru Românii de Pretutindeni a anuntat astazi ca, potrivit noilor statistici, 9,7 milioane de români au parasit România de-a lungul anilor. Cifrele…

- Se pregatește mare sarbatoare mare… și cu pofta pe masura! Artiști din Canada, Cipru, China, Serbia, Republica Moldova, Macedonia, Ucraina și Romania, precum și zeci de interpreți de muzica populara se intalnesc la cea de-a 44-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Cantecele Munților”, care…

- Sunt foarte buni și au demonstrat-o din nou, de aceasta data la Cahul, in Republica Moldova, la unul dintre cele mai puternice festivaluri internaționale de folclor din Europa. Vorbim despre dansatorii de la Ansamblul Folcloric al Casei Tineretului din Campina, care au reprezentat cu onoare și mandrie…