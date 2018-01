Afganistan: Atentat sinucigaş la Kabul, cel puţin 11 morţi şi 25 de răniţi (minister) Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara in apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocand moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP.



Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs in apropierea unei manifestatii organizate dupa moartea unui comerciant intr-o operatiune a politiei ce a vizat traficanti de alcool si droguri, potrivit unui oficial care a dorit sa ramana anonim.



"Un atacator kamikaze s-a aruncat in aer (...) in apropierea unui grup de politisti ce incercau sa asigure securitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

