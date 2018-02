Afaceri avantajate de culoarea anului 2018: Piata de flori vibreaza in nuante de violet

Stiri pe aceeasi tema

- Declarat de Forbes ca fiind in top 10 experti in marketing online, Tim Ash vine in premiera la TeCOMM, evenimentul premium de comert electronic care are loc pe 7-8 martie la Radisson Blu*****, Bucuresti.

- In media de peste ocean circula informatia despre China care ar lucra la un tun electromagnetic. Cunoscut sub denumirea de railgun. Si SUA au dezvoltat un astfel de experiment dar, din date recente, arata ca au renuntat.

- Moldova trebuie sa devina un paradis pentru companiile IT, iar autoritațile vor lua masurile necesare pentru a crea condiții favorabile pentru dezvoltarea unor astfel de afaceri. O declarație in acest sens a facut ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, in cadrul intrevederii cu un…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua decenii, dar cu toate acestea exista in continuare judete in care rata somajului este de peste 10%, ceea ce inseamna ca unu din zece locuitori apti de munca nu lucreaza, scrie Ziarul Financiar. In Vaslui, de exemplu,…

- Rata de supravietuire in caz de cancer la nivel mondial este in crestere, desi cifrele sunt influentate in mod disproportionat de rezultatele optimiste inregistrate in grupul restrans al tarilor bogate, potrivit unui studiu publicat in revista medicala The Lancet, citeaza

- Renault-Nissan a vandut cele mai multe automobile in 2017, lucru facilitat si de includerea in cifra totala a volumelor realizate de Mitsubishi. Renault – Nissan – Mitsubishi au vandut 10,61 milioane unitati, in timp ce grupul VW a comercializat 10,53 milioane unitati in 2017.

- Romanii domina in constructii, restaurante, transport. Strainii au 50% din businessul total din Romania ompaniile private romanesti au ajuns la 46% cota de piata in economie in 2016, in scadere cu 1% fata de anul anterior. Firmele straine au ajuns la 50%, arata studiul Capitalul Privat Romanesc“ realizat…

- Economia romaneasca este precum un mar: apetisant pe dinafara, insa gaunos si cu un gust fad. Stam bine la capitolul crestere economica, insa dincolo de statisticile de pe hartie, sa faci afaceri in Romania reprezinta o provocare plina de tot mai multe obstacole. Keysfin a realizat o radiografie a economiei,…

- Lucrarea „Capitalul privat romanesc 2017 - editia a III-a” isi propune sa descrie pentru al treilea an consecutiv situatia companiilor cu capital privat majoritar romanesc. Ideea proiectului a aparut ca urmare a faptului ca nicio institutie nu se ocupa sa analizeze periodic evolutia…

- Adrian Andreias isi deschidea o mica afacere in IT la Cluj, in 2004, fara sa renunte la jobul pe care il avea pe atunci. Astazi vorbeste despre planuri marete: pentru 2018 si-a propus sa atinga o cifra de afaceri de un milion de euro, jumatate din bani fiind generati de clientii internationali.…

- În urma publicarii clasamentului anual al celor mai inovatoare 50 de companii din întreaga lume în 2018, Orange a fost desemnata drept cea mai inovatoare companie europeana, ocupând locul #19, fiind si singurul operator de telecomunicatii din Europa prezent în top.…

- Entersoft România a obținut în 2017 o creștere a cifrei de afaceri cu 10% fața de anul anterior, în timp ce profitul s-a majorat cu doua cifre procentuale. Creșterea din 2017 a fost asigurata prin proiectele derulate la clienți noi, prin participarea la implementari internaționale,…

- Dupa ani buni in care firmele de paza iși plateau angajații la salarii minime, mulți dintre aceștia find depistați de catre ITM ca muncesc “la negru”, Consiliul Concurentei ia atitudine. Nu mai puțin de 33 de companii si patru asociatii din domeniul serviciilor de protecție și…

- Companiile romanești vor avea posibilitatea sa-și promoveze produsele pe o piața in continua dezvoltare cum este piața Georgiei. De asemenea, un punct forte al Forumului organizat de Camera de Comerț și Industrie il va reprezinta intalnirile de lucru cu partenerii georgieni. Zonele de…

- Cinci companii (Euroguard SRL, G4S Secure Solutions, RPG Security Center, Securitas Services Romania, Aramis-Ro SRL) au recunoscut participarea la practica anticoncurentiala si au beneficiat de reduceri ale amenzilor. Totodata, una dintre companii a beneficiat de reducerea amenzii, avand o situatie…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 23,4 milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro) un numar de 33 de companii si 4 asociatii de profil, pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor de paza, potrivit unui comunicat…

- Piata masinilor rulate din import a atins anul trecut cel mai ridicat nivel de cand exista statistici, crescand cu 74- fata de 2016, pana la jumatate de milion de unitati. "Cel mai mare nivel al pietei a fost atins in 2008, cand s-au inregistrat 300.000 de unitati. De cealalta parte, cel mai slab an…

- Companiile auto germane se asteapta anul acesta sa-si majoreze in continuare cota de piata in SUA, datorita lansarii de noi modele. Intentia este anuntata chiar daca cererea pe cea de-a doua piata auto mondiala ar urma sa scada usor, a previzionat luni Asociatia Producatorilor Germani de Automobile…

- Piata muncii se afla intr-o continua transformare, iar angajatorii trebuie sa se adapteze schimbarilor si, mai ales, nevoilor angajatilor. Companiile sunt acum mult mai atente cu tinerii, care sunt mai putin dispusi sa stea cativa ani la acelasi job. Acestia au nevoie de provocari, se plictisesc…

- Romanii care au ramas la aceiasi furnizor de electricitate vor fi facturati la un tarif de piata concurentiala care, in mod normal, nu poate depasi cu 8% media pretului de achizitie a energiei electrice de pe pietele la termen OPCOM in trimestrul anterior, scrie profit.ro. Ei vor achita un…

- De la 1 ianuarie 2018 componenta de 10% reglementata de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a disparut, clienții care nu au optat pentru piața concurențiala urmand sa achite factura la energie la un preț in totalitate dependent de cel la care furnizorii cumpara electricitate…

- Omul de afaceri ceh Petr Kellner a cumparat un trader de gaze din Voluntari, cu afaceri de 32 de milioane de lei intr-o tranzactie de circa noua milioane de euro. Trei antreprenori locali devin milionari in euro in urma acestui acord, potrivit estimarilor ZF. Miliardarul ceh Petr Kellner…

- Prezentatorul de televiziune a scris pe Facebook, in urma cu scurt timp, ca se simte onorat ca un gigant mondial cum este Netflix a postat, pe Facebook, un mesaj despre ”Revelionul cu Dan Negru”. Netflix este urmarit la nivel mondial de aproape 42 de milioane de oameni. Mesajul a fost postat…

- „Ultra violet” a fost stabilita drept culoarea anului 2018 de catre Institutul Pantone, care o descrie drept „provocatoare”, „invitand la reflectie” si reprezentand individualitatea si spiritualitatea, scrie The Guardian. Potrivit companiei, aceasta culoare face aluzie la misterele cosmosului si la…

- Lantul international de farmacii Dr.Max, din Cehia, a finalizat contractul de achizitie a grupului A&D Pharma prin Glebi Holdings PLC, se arata intr-un comunicat transmis joi de companie. A&D Pharma detine retelele Sensiblu si Punkt, distribuitorul Mediplus in Romania si A&D Pharma Marketing…

- ♦ Romanii cheltuie anual circa 230 de milioane de lei pe condimente, piata fiind in crestere ♦ In ultimii noua ani avansul a ajuns la peste 60%. Nicio companie locala nu a reusit sa isi faca loc la varf pe piata condimentelor din Romania, estimata in 2017 la aproape 229 mil. de lei,…

- Noul film Star Wars a beneficiat de un debut „in forta“. Episodul opt al celebrei francize cinematografice a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc si nord-american, cu incasari impresionante.

- Cityland este prima agentie imobiliara din Romania care va vinde proprietati si in Bitcoin, pe fondul cresterii popularitatii monedei virtuale, preturile apartamentelor pornind de la 4bitcoin, echivalentul a circa 55.000 euro. „Intrucat am observat o crestere a numarului de romani activi…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a crescut, in termeni nominali, cu 13,2%, in primele zece luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi.

- Portofoliul Dell EMC de infrastructuri hiperconvergente (HCI) a primit un suport substantial prin disponibilizarea appliance-urilor Dell EMC HCI pe nou proiectatele servere Dell EMC PowerEdge de generatie 14. Cu platforma de server PowerEdge de cea mai noua generatie, proiectata si optimizata pentru…

- Numarul companiilor din IT la nivel national a crescut in perioada de la 9.823 la 14.339 si se previzioneaza ca la finalul anului 2017 se va depasi numarul de 17.000, cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT dublandu-se in ultimii 6 ani, la 5 miliarde de euro, arata un studiu al Asociatiei Romane…

- Companiile pun la dispoziția celor care vor sa se angajeze 18.758 de locuri de munca, la nivel national, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, cele mai multe locuri de muncă vacante sunt în Bucureşti - 4.011, Arad…

- Unul din trei utilizatori de Internet, la nivel mondial, este copil sau adolescent sub 18 ani, in timp ce tinerii intre 15 și 24 de ani reprezinta grupul de varsta cel mai bine conectat, arata rezultatele studiului UNICEF "Starea Copiilor Lumii 2017 - Copiii in lumea

- Vanzarile de armament si tehnica militara la nivel mondial au crescut, anul trecut, pentru prima data in ultimii cinci ani. In comparatie cu 2015, acestea s-au majorat cu 1,9 la suta, iar fata de acum 15 ani - cu 38 de procente.

- Unul din trei utilizatori de Internet, la nivel mondial, este copil sau adolescent sub 18 ani, in timp ce tinerii intre 15 și 24 de ani reprezinta grupul de varsta cel mai bine conectat, arata rezultatele studiului UNICEF 'Starea Copiilor Lumii 2017 - Copiii in lumea digitala', prezentat luni intr-o…

- O afacere profitabila inseamna o afacere de succes! Insa cum se obtine succesul intr-o afacere este mai greu de aflat si, de asemenea, de pus in practica. Spre exemplu, despre VAG24 rent a car, o firma ce se ocupa cu inchirierea de masini si care se axeaza pe nevoile oamenilor se poate spune…

- Botosaneanca este un adevarat fenomen in lumea halterelor. Nascuta si crescuta intr-un sat din nordul extrem al Romaniei, Loredana Toma a fost descoperita de un antrenor din Botosani si dupa numai cateva luni de antrenamente a inceput sa castige trofeu dupa trofeu. Ultima reusita este cea mai spectaculoasa.

- In ultimii 7 ani, piața de teleshopping online s-a dezvoltat foarte mult in Romania, inclusiv pe partea de bricolaj, cu produse specifice oricarei gospodarii. Nevoia de a avea tot felul de unelte, a dus la apariția unor mici afaceri, care completeaza tabloul intr-o piața dominata de nume mari din aceasta…

- vezi prezentarea Dupa un an agitat pentru mediul de afaceri, am premiat excelenta in business si campionii din afaceri - companiile care reusesc sa faca business fara granite, in cadrul Galei Wall-Street 2017 - Ambasadorii brandului de tara. Premiile au fost acordate in urma unui studiu realizat…

- Circa 10% dintre copii, la nivel mondial, prezinta tulburari de invațare, iar intre 3% și 5% sunt cazuri grave, in timp ce in Romania se estimeaza ca ar exista aproximativ 250.000 de astfel de copii, atrage atenția Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), intr-un comunicat remis marți…

- Anul 2017 a fost unul bun pentru mediul de afaceri, iar unele industrii au vazut cresteri semnificative, atat la nivelul cifrei de afaceri, cat si al profiturilor inregistrate in primele trimestre. Un top intocmit de Sageworks, o companie de management al finantelor, si citat de revista Forbes…

- Anul acesta a fost un an complicat pentru piața asigurarilor din Romania. Am asistat la falimentele ASTRA și Carpatica, falimente care, prost gestionate, ar fi putut sa puna in discuție increderea consumatorilor in piața de asigurari. Citiți și: Astra Asigurari e definitiv in FALIMENT…

- "Acest onorant premiu reprezinta o recunoaștere publica din partea unui cotidian (n.r. Bursa) cu un extraordinar impact in mediul de afaceri, a efortului constant depus de mine, in ultimii 10 ani, de a susține și promova capitalul romanesc, un veritabil motor de creștere economica și un pilon de…

- In primele noua luni ale acestui an, la Oficiul Judetean al Registrului Comertului Vaslui au fost inregistrate in total 890 de radieri, dizolvari si suspendari de activitate. Intreprinzatorii vasluieni au radiat din Registrul Comertului 571 de firme, comparativ cu perioada similara a anului trecut,…

- Finantarile noi prin leasing au crescut cu 14%, fata de un ritm de aproape 30% in 2016. Companiile de leasing financiar au acordat finantari noi in valoare de 7,6 miliarde de lei (1,7 mld. euro) in intervalul ianuarie-septembrie al acestui an, in crestere cu 14% fata de aceeasi perioada…

- Din ce in ce mai multi romani pariaza pe meciurile din tenis, dupa ce Simona Halep a ajuns numarul 1 mondial, a declarat Vlad Ardeleanu, directorul general al Superbet Romania, care estimeaza ca 80% din pariurile sportive se fac pe fotbal. Acesta spune totodata ca valoarea volumului pariurilor sportive…

- Potrivit arenaconstruct.ro, Templul Masonic din Capitala va avea un sediu nou si ultramodern compus din patru etaje si cu o parcare subterana imensa. Marea Loja Nationala din Romania a primit si autorizatia de constructie.

- Eliminarea roamingului, o masura salutata de milioane de romani, risca sa se transforme intr-un scandal de proporții. Clienții acuza companiile de telefonie mobila ca ofera tarife naționale la convorbirile in roaming doar pentru cartele mai scumpe. In replica, operatorii de telecomunicații reclama…