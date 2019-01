Afacerea POLARIS: DNA cere pedeapsa maximă pentru fugarul Mazăre Instanta suprema a finalizat judecarea acestui dosar iar la ultimul termen al procesului, desfasurat vineri, procurorul de sedinta a solicitat condamnarea inculpatilor din acest dosar la pedepse spre maximul special prevazut de textele de lege pentru infractiunile comise. In cazul lui Radu Mazare, procurorul a explicat ca acesta este acuzat de trei infractiuni de luare de mita, prin faptul ca a solicitat si a primit un milion de euro de la trei firme pentru a le facilita emiterea unor documente sau acordarea unor contracte din bani publici. Reprezentantul DNA a mai declarat ca Mazare este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

