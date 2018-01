Stiri pe aceeasi tema

- Unilever South Central Europe si Betty Ice au semnat, miercuri, un acord prin care Unilever South Central Europe va achizitiona producatorul roman de inghetata, anunta Agerpres. Compania Betty Ice a fost fondata in 1994 de Vasile Armenean si a devenit cel mai important producator roman de inghetata…

- Vasile Armenean, antreprenorul care a cladit afacerea Betty Ice cu afaceri de 30 milioane de euro anual si care a vandut businessul catre gigantul anglo-olandez Unilever, a facut primii bani lucrand pe un santier in Austria, acolo unde a fugit inainte de Revolutie. In Austria, Vasile…

- Unilever South Central Europe va achiziționa producatorul roman de inghețata Betty Ice, au anunțat, miercuri, cele doua companii. Cele două companii nu au făcut publică valoarea tranzacției. Surse din piața de fuziuni și achiziții, citate de Mirsanu.ro, estimează…

- Producatorul roman de inghetata Betty Ice, detinut de omul de afaceri Vasile Armenean, a ajuns la un acord de vanzare catre gigantul anglo-olandez Unilever, al doilea mare jucator din industria alimentara si liderul pietei de inghetata din Romania, scrie Magazinul Progresiv, care la randul sau citeaza…

- Omul de afaceri sucevean a vandut compania Betty Ice, unul dintre cei mai importanți producatori de inghețata din Romania, gigantului Unilever. Potrivit „Jurnalului de Tranzacții” www.mirsanu.ro, Unilever a ajuns la un acord de preluare a producatorului de inghețata Betty Ice Suceava, potrivit informațiilor…

- Surse din piața de fuziuni și achiziții citate de mirsanu.ro estimeaza in jurul a 80 – 90 milioane euro valoarea achiziției Betty Ice. Betty Ice, pe piața din 1994, afacere fondata și deținuta de omul de afaceri sucevean Vasile Armenean, a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 126 de milioane de…

- Compania britanica Vast Resources a incheiat un acord de finantare de 9,5 milioane de dolari cu Mercuria Energy Trading SA, una dintre cele mai mari companii integrate de energie si de comercializare a marfurilor la nivel global, investitia urmand sa fie alocata pentru construirea…

- Cea mai scazuta temperatura de noaptea trecuta a fost de -21 de grade, fiind inregistrata in Radauti, judetul Suceava, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Valoarea termica cea mai ridicata a fost de -1 grad, inregistrata in sudul si sud-vestul tarii, in judetele Timis, Mehedinti…

- Statistica anului 2017 privind inmatricularile de autoturisme realizata de DRPCIV arata ca marca Renault ți-a majorat cota de piața cu 0,6 puncte procentuale. Conform directorului Renault Commercial Roumanie, Hakim Boutehra, marca franceza a vandut anul trecut 130 de mașini electrice.

- Fortele armate ale SUA in Europa au anuntat joi ca Divizia 1 Infanterie va inlocui Divizia 4 Infanterie la conducerea centrului de comanda si control de la Poznan (vestul Poloniei), transmite PAP. Centrul de comanda de la Poznan (MCE) asigura coordonarea a 6.000 de militari americani…

- Clujana, fabrica de incaltaminte cu o istorie de peste 100 de ani in spate, și-a cerut insolvența, din cauza datoriilor. Casa de Insolvenţă Transilvania - CITR a fost desemnată de Tribunalul Specializat Cluj drept administrator judiciar al producătorului de încălţăminte…

- Mormantul preotului Mihai Negrea care a crescut 117 copii s-a transformat intr-un adevarat loc de pelerinaj la aproape un an de la moartea parintelui. Zeci de credincioși vin in fiecare zi sa depuna flori, coroane și sa aprinda lumanari la locul de veci al parintelui care se afla in curtea manastirii…

- Pe data de 11 ianuarie 2018 a fost semnat Acordul de Colaborare intre Inspectoratul Școlar Județean Prahova, reprezentat de catre Nicolae Angelescu, inspector școlar general, și Primaria orașului Aspropyrgos, din Republica Elena, reprezentata de catre Athanasios Choupis, secretar general. Prin acest…

- Cei doi sunt Mihail Kogalniceanu si Costache Negruzzi, care avea sa recunoasca de-abia peste doi ani ca ei au scris volumul de mare succes prin bucatariile boierimii si burghezimii din Moldova „200 de retete cercate de bucate, prajituri si alte trebi gospodaresti”.

- Depozitele de medicamente au vandut in anul 2016 produse de peste 26 miliarde lei, in crestere de la 23 de miliarde de lei. Din acestea, produse in valoare de 16 miliarde sunt vandute catre populatie prin intermediul farmaciilor, iar restul in valoare de 10 miliarde de lei ajung la populatie prin alte…

- Interesat de producțiile despre CIA, am urmarit pe HBO Go cele doua sezoane din serialul EPIX Berliner Station, tradus la noi impropriu Divizia din Berlin, deoarece CIA are Stații și nu Divizii in diferite locuri din lume.

- Datele DG Energy, Directoratul pentru Energie, organism al Comisiei Europene, arata ca, in al treilea trimestru al anului trecut, pretul mediu angro al energiei electrice vandute pe platformele de tranzactionare (wholesale baseload electricity prices) a inregistrat in Romania cea mai mare crestere din…

- Romania tv da startul Super Revelionului Romaniei, o petrecere maraton cum nu s-a mai facut in istoria televiziunii. Peste 200 de invitati vor petrece timp de 15 ore in "sufrageria" celui mai urmarit post de stiri.

- Desi este considerata una dintre cele mai vechi meserii din lume, prostituatia a fost de-a lungul istoriei atat blamata, cat si vazuta ca un obicei obisnuit. Una dintre perioadele in care, in Romania, prostitutia a inflorit avea loc intre...

- Erau cunoscuti in Romania ca „spionii de la Buzau“, „comandourile lui Trutulescu“ sau „parasutistii de la cercetare-diversiune“ si aveau misiunea, pe timp de pace, de a se strecura in unitatile militare pentru a le vana vulnerabilitatile. In decembrie 1989, s-au amestecat timp de patru zile printre…

- Istoricul moldovean Gheorghe Postica a descoperit la Orhei un tun de pe vremea lui Stefan cel Mare. Arma de artilerie urma sa fie expusa la Muzeul Bucovinei din Suceava, la Iasi, Bucuresti, precum si la Cetatea din Alba Iulia, insa nu poate fi adusa in tara din cauza unei prevederi legislative.

- Sute de credincioși vin in județul Suceava, atrași de lumina din biserica Patrauți, una dintre cele mai fascinante ctitorii ale domnitorului Ștefan cel Mare. Oamenii vin sa vada cum razele solare reconstituie drumul de la Nașterea la Invierea lui Iisus Hristos. Proiecția luminoasa nu e intamplatoare,…

- Adus miercuri (13 decembrie) in țara, trupul suveranului a fost depus pentru ultima oara in Sala Tronului, la ora 20:20. De atunci, mii de de oameni așteapta ore intregi sa intre sa-și ia ramas bun de la Rege. Cu excepția zilei de 13 decembrie cand Palatul Regal a fost inchis la miezul nopții,…

- In perioada 8 – 10 decembrie 2017, Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare „LigaAC” din cadrul Universitații de Vest Timișoara a organizat Concursul „iTEC” (IT Engineering Contest) Winter Edition. Concursul, la care participa studenți și elevi din toata Romania, este ...

- O expoziție regionala de porumbei, in care au putut fi admirate exemplare ce au caștigat premii la concursuri naționale și internaționale pe diferite categorii, a fost organizata sambata, la Braila, de Federația Naționala a Crescatorilor de Porumbei din Romania. "Avem columbofili veniți…

- "Pacientul a petrecut noaptea la Terapie Intensiva. Este intubat, ventilat, pe suport volemic. Este in stare grava in continuare din cauza severitatii lezionare si posibilelor complicatii", a declarat d.r Tudor Ciuhodaru, medic la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. La randul lor, reprezentantii…

- "In privinta preturilor, asteptam pozitia Consiliului Concurentei in raportul pe care il vor intocmi. ANPC poate avea o pozitie pe culoarul sau de atributii si competente daca a existat sau exista o scumpire fara motivatie pe promotiile facute in perioada urmatoare. Aici poate sa fie o practica inselatoare…

- In urma votului reprezentanților celor șase universitați din Consorțiului Universitaților din Republica Moldova – Romania – Ucraina (CUMRU), rectorul Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a preluat președinția Consorțiului. ...

- Compania britanica Prospex Oil and Gas, listata pe bursa din Londra, a explodat cu 40% în sedinta de tranzactionare, dupa ce a facut publica o descoperire importanta de gaz în România, în urma exporarii Bainet, scrie zf.ro Compania a forat în Nord-Estul…

- Clujana se zbate in prezent sa faca fata problemelor, in conditiile in care datoriile acumulate intre 2013 si 2014 au ajuns, la inceputul acestui an, la 9 milioane de lei. Ulterior, fabrica a pierdut esalonarea ratelor la ANAF, iar datoriile au ajuns la peste 12 milioane de lei.

- Legea Monumentului Marii Uniri de la Alba Iulia a fost votata marți, 21 noiembrie, in plenul Camerei Deputaților. „Eu impart ziua de astazi cu momente la fel de importante in istoria nației romane, cu acea solidaritate și unanimitate a Parlamentului in cazul intrarii in NATO și cu un alt eveniment la…

- Consiliul Concurentei a demarat o analiza, la sesizarea Ministerului Agriculturii, pentru a determina cauzele scumpirii accelerate a alimentelor in aceasta luna. Unul dintre posibilele motive ar putea fi cresterea deficitului bugetar, care duce la majorarea importurilor si pune presiune pe…

- Bogdan Chirițoiu. șeful Consiliului Concurenței, spune ca, o posibila cauza ar fi deficitul bugetar, care duce la majorarea importurilor și pune presiune pe inflație. El a aratat ca unele creșteri de prețuri par sa aiba caracter regional, cum este cazul oualor și untului, însa acest lucru…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, pare ca da primele semne ca ar fi confirma povestea taierii porcului de la sediul SRI, din anul 2013, la care ar fi participat Laura Codruța Kovesi, dar și șefii SRI.Dragnea susține ca și-ar putea aminti cu cine a mai taiat in trecut porcul și ii mai invita…

- Tineretul Național Liberal s-a reunit astazi la Alba Iulia, in prima ședința din mandatul noului Birou Executiv ales in data de 22 octombrie 2017. Potrivit unui comunicat remis ȘTIRIPESURSE.RO, in cadrul reuniunii, TNL a adoptat o prima rezoluție politica, „ROMANIA ALTFEL, prin noi inșine”.…

- Sputnik, RT si alte organe de presa scot neincetat stiri false despre Occidentul agresiv. Cum procedeaza NATO ca sa invinga Rusia? Scenariul de mai sus nu e de la Hollywood, ci dintr-un document publicat la sfarsitul lunii octombrie de GLOBSEC, institut de cercetare in domeniul securitatii…

- Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti afirma ca declaratii ale ambasadorului Valeri Kuzmin la o conferinta desfasurata la Suceava - pe tema unui referendum privind eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania si a interventiei ruse in Georgia - care au starnit reactii din partea opiniei publice din…

- Caravana „Referendum pentru Romania”, inițiata de Coaliția pentru Familie, a ajuns astazi in municipiul Suceava. In intervalul orar 16.30-18.30, voluntarii vor distribui pliante in cartierul Obcini și vor raspunde intrebarilor cetațenilor. Incepind de la prinz, acțiuni asemanatoare au avut loc in zona…

- Vineri, 10 noiembrie, incepind cu ora 17.00, la Conacul Domnesc din Șcheia, va fi lansata cartea „Cum vindecam sistemul de sanatate din Romania -analiza, diagnostic si solutii concrete de reforma”. Autorul cartii este vicepreședintele PNL, europarlamentarul Cristian Busoi. El a fost sef al Casei Nationale…

- Primul eveniment - intitulat „Istoria transplantului in Romania", va avea loc miercuri, 8 noiembrie, de la ora 13.00, in Aula George Emil Palade. Invitat special: academician Irinel Popescu, presedintele Academiei de Stiinte Medicale, al Romtransplant si al Asociatiei Europene de Chirurgie (European…

- Acordul pe care Apple il ofera dezvoltatorilor de aplicatii pentru iOS prevede accesul acestora la unele din datele culese despre utilizatori de sistemul de recunoastere faciala folosit de iPhone X.Conform contractului dintre cele doua parti, dezvoltatorii de aplicatii vor avea acces la cartografierea…

- Nereguli grave privind reglemetarea pietei de energie Comisia parlamentara de ancheta privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei intentioneaza sa trimita o scrisoare Consiliului Concurentei si reglementatorului prin care solicita realizarea unei investigatii…