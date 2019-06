AEP schimbă legea: 'Votul anticipat, prin corespondenţă şi simplificarea procedurilor' Proiectul elaborat de Autoritatea Electorala Permanenta, ce va fi dezbatut in Comisia parlamentara speciala pentru legile electorale, propune abrogarea Legii 370 privind alegerea presedintelui si inlocuirea acesteia cu un nou act normativ, care sa preia votul anticipat, votul prin corespondenta si simplificarea procedurilor la sectiile de votare din strainatate, a declarat presedintele AEP, Constantin Florin Mitulescu-Buica potrivit Agerpres.

"Propunem ca Legea 370 sa fie abrogata in totalitate si sa devina o lege noua, care sa preia votul anticipat, votul prin corespondenta, simplificarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto a primit azi, 25 iunie, raport de adoptarea in cadrul ședinței reunite a celor cinci comisii sesizate in vederea adoptarii. Votul s-a dat in timp ce, la Palatul Victoria, premierul Viorica Dancila anunta ca pe…

- Proiectul elaborat de Autoritatea Electorala Permanenta, ce va fi dezbatut in Comisia parlamentara speciala pentru legile electorale, propune abrogarea Legii 370 privind alegerea presedintelui si inlocuirea acesteia cu un nou act normativ, care sa preia votul anticipat, votul prin corespondenta si simplificarea…

- Proiectul elaborat de Autoritatea Electorala Permanenta, ce va fi dezbatut in Comisia parlamentara speciala pentru legile electorale, propune abrogarea Legii 370 privind alegerea presedintelui si inlocuirea...

- Presedintele AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a declarat, miercuri, ca pe lânga votul prin corespondenta si votul anticipat, se are în vedere si simplificarea procedurilor la sectiile de vot din strainatate. „Pregatim un vot anticipat pe parcursul a sapte zile la misiuni…

- Legea pensiilor a fost avizata favorabil de senatorii din Comisia de munca. Proiectul urmeaza sa intre in plenul Senatului, astfel incat, in cel mult doua saptamani sa primeasca un vot final si din partea deputatilor, transmite

- Comisia juridica si cea pentru administratie publica vor intocmi un raport referitor la mai multe initiative depuse in Parlament privind votul prin corespondenta, votul electronic, aceasta reglementare urmand sa fie adoptata pana la

- Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul de modificare a Codului penal, asa cum a fost elaborat de Comisia speciala privind legile Justitiei. S-au inregistrat 75 de voturi "pentru", 32 de voturi "impotriva" si o abtinere. Cel mai probabil, saptamana viitoare Comisia parlamentara speciala pentru…

- Senatul a dezbatut ieri proiectul initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae care prevede ca Banca Nationala a Romaniei BNR sa repatrieze 91,5 din aurul depozitat de Romania in strainatate, respectiv aproape 56 de tone de aur.Initiativa care modifica articolului 30 din Legea nr. 312 2004 privind Statutul…