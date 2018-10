Stiri pe aceeasi tema

- HC Dobrogea Sud Constanta va juca cu HK Malmo in turul 3 preliminar al Cupei EHF, ultimul inaintea fazei grupelor, conform tragerii la sorti care a avut loc azi, la Viena. Prima mansa va avea loc in Suedia, pe 17/18 noiembrie, iar returul, o saptamana mai tarziu, la Constanta.

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta va intalni echipa suedeza HK Malmo in turul trei al Cupei EHF, ultimul inaintea grupelor.Meciurile se vor disputa in sistem tur-retur, pe 17/18 noiembrie si 24/25 noiembrie.

- Handbalistii de la HC Dobrogea Sud Constanta isi vor afla, astazi, in jurul orei 13, adversara din turul trei al Cupei EHF, ultimul inaintea grupelor. Nefiind capi de serie, constantenii au de infruntat si in acest an una dintre fortele Europei. Astfel, vor putea veni pe litoral formatii precum Fuchse…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta s a calificat in turul trei al Cupei EHF, dupa ce a trecut, cu o dubla victorie, de formatia Talent Robstav MAT Plzen. Ambele partide din turul doi s au disputat la Constanta, iar reprezentanta litoralului s a impus cu 28 21 si cu 29 23, urmand ca…

- Dupa ce s-au intalnit la mijlocul acestei saptamani in Liga Nationala, HC Dobrogea Sud Constanta si Steaua Bucuresti joaca la sfarsitul acestei saptamani in turul 2 preliminar al Cupei EHF.

- Victoria cu Varazdin, 26-25, in meciul tur din Croația, conferea Stelei prima șansa la calificarea in turul secund al Cupei EHF. Avand in fața o echipa cu o medie de varsta de 21 de ani, "militarii" au avut ceva emoții in prima parte a meciului, insa in cele din urma s-au impus cu 29-25 și merg mai…

- Ola Toivonen, titular pentru Suedia la Cupa Mondiala 2018, s-a transferat de la formatia franceza Toulouse la echipa australiana Melbourne Victory a anuntat joi France Football. Toivonen, 32 de ani, mijlocas ofensiv care poate evolua si ca atacant, juca din 2016 la Toulouse, dupa ce a imbracat tricoul…

- Joi, echipele noastre debuteaza în turul 3 al Europa League. Meciurile tur vor avea loc în deplasare, astfel CFR Cluj va merge în Armenia pentru duelul cu Alashkert, FCSB va evolua împotriva lui Hajduk Split, în Croatia, în timp ce Craiova are cel mai greu adversar.…