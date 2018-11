Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea sustine ca nu Codrin Stefanescu este cel care a inregistrat discutii din interiorul PSD Dambovita si le-a furnizat presei, pentru ca secretarul general adjunct al partidului nu este membru in filiala condusa de Adrian Tutuianu."Nu pot fi de acord cu asa ceva. Nu a fost Codrin…

- Codrin Ștefanescu susține ca Adrian Țuțuianu, politicianul exclus astazi din Partidul Socian Democrat, știe cine l-a inregistrat și cum s-a ajuns la situația asta. "L-au inregistrat cu telefoanele. El nu știe? Tot se zbate ca fostul deputat, ca fostul președinte de Consiliu. Pai numai cați…

- ”Nu pot fi de acord cu așa ceva, nu a fost Codrin Ștefanescu la acea intalnire. Acea intalnire a fost la PSD Dambovița din care Codrin Ștefanescu nu face parte. Cei care au inregistrat au facut un lucru rau, toți cei care au inregistrat ședințele CExN au facut un lucru rau, nu sunt de acord cu aceasta…

- Adrian Tutuianu a declarat, luni, referitor la inregistrarile aparute in spatiul public, ca are un cerc de patru persoane iar cel care l-a inregistrat isi va dezvalui singur identitatea. Senatorul a precizat ca „problema” pe care o are cu Codrin Stefanescu o va rezolva pe cai legale.

- Scandalul din PSD continua, iar la urmatorul Comitet Executiv se anunța o situație exploziva. Liviu Dragnea și mai mulți lideri ai PSD din teritoriu ar urmari excluderea lui Adrian Țuțuianu din partid, pentru stenogramele compromițatoare. Citește și: Detaliul BOMBA din ordonanța de clasare…

- Fostul premier Mihai Tudose reactioneaza la scandalul starnit de scurgerea in presa a unor inregistrari cu Adrian Tutuianu, vicepresedinte PSD, din sedintele PSD Dambovita. Tudose, care este presedinte PSD Braila, afirma ca ar trebui descoperiti si pedepsiti cei care au inregistrat si oferit presei…

Romania TV a prezentat, in aceasta seara, fragmente dintr-o inregistrare de la o ședința a organizației PSD Dambovița