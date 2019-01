Stiri pe aceeasi tema

- Discursul sustinut de Donald Tusk la Ateneu, care a devenit viral pe Facebook, a fost tradus de Dan Marasescu (43 de ani), seful unitatii de limba romana a translatorilor de la Consiliul Uniunii Europene, format la Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca. „Nu va imaginati ca m-am intalnit cu el…

- Fostul premier Adrian Nastase a apreciat, vineri, ca nu crede ca cineva a ințeles mesajul „Noi vrem in UE, PSD vrea in Rusia”, proiectat joi seara de protestari pe Palatul Regal cu ocazia evenimentului inaugural pentru preluarea de catre Romania a președinției Consiliului UE.„Ieri a avut loc,…

- "Cei mai importanți oficiali europeni ne-au aratat, aseara, la Ateneul Roman, ca respecta Romania și ii iubesc valorile. Le mulțumesc pentru lecția de respect și deschidere politica pe care ne-au dat-o. Preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene este un moment important pentru Romania. Avem…

- ​Ambasada Suediei la București a postat pe pagina de Facebook inregistrarea video a momentului in care Helmuth Duckadam a aparat cele patru penalty-uri in finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 și a scris astfel istorie pentru echipa Steaua și pentru Romania.

- In urma cu cateva luni, Dacian Cioloș ii cerea intr-o scrisoare publica demisia premierului Viorica Dancila. Acum, cand a intalnit-o fața in fața la Ateneu, in cadrul ceremoniei de preluare a Președinției Romaniei la Consiliulul Uniunii Europene, liderul partidului Plus i-a sarutat mana și…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reacționat dupa discursurile susținute de liderii europeni in cadrul ceremoniei care a marcat deschiderea Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene și apreciaza ca acest moment va influența anul electoral.Digi24: Jurnalistul Cristian Tudor…

- Radu Herjeu susține ca exista o schimbare de atitudine a celor care l-au susținut pana acum pe Klaus Iohannis. Președintele ar fi atacat pentru faptul ca nu ia atitudine dupa ce ministrul Tudorel Toader a anunțat inceperea procedurii de revocare a procurorului general Augustin Lazar și a susținut…