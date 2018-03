Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal imens a erupt in viata politica. O presupusa scrisoare trimisa de Comisia Europeana in 2012 a declansat un adevarat razboi. Oficialii europeni s-ar fi interesat de stadiile unor dosare de mare coruptie. Printre acestea si cel al fostului premier, Adrian Nastase.Citește și: Se…

- Razboi total si acuzatii extreme in lumea politica dupa zvonul conform caruia Comisia Europeana ar fi transmis, in 2012, o scrisoare prin care se interesa de dosarele de mare coruptie din Romania. Condamnat la puscarie cu executare in doua dosare de coruptie, Adrian Nastase s-a dezlantuit. Fostul…

- ”De ce voi vota? Voi vota și o spun colegilor de la USR și prietenilor lor de afara mi-e frica Doamne Ferește ca maine sa nu primesc de la Comisia Europeana, de la Bruxelles o hartie prin care sa ni se ceara arestarea Bratienilor, a lui Iorga, a lui Eminescu pentru ca nu-i așa nici […]

- Fostul premier al Romaniei, Adrian Nastase pune bazele unui nou scandal care implica relația statului nostru cu Comisia Europeana. Marți seara, au aparut informații care priveau om scrisoare trimisa de fostul secretar general al CE, Catherine Day, in 2012, catre ministrul Justiției de la acea vreme,…

- Gestul premierului Viorica Dancila de a-i trimite o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, in legatura cu așa-numita „lista neagra” de la Bruxelles nu a trecut neobservat in politica din Romania. Fostul premier Adrian Nastase a comentat inițiativa prim-ministrului, vorbind despre…

- Ca sa ii permita sa cumpere Ilva, cel mai mare combinat siderurgic din Europa, Comisia Europeana i-a cerut grupului ArcelorMittal sa scoata la vanzare mai multe unitati de productie. Desi numele acestora n-a fost inca dezvaluit oficial, n-ar fi exclus ca printre ele sa se afle si combinatul…

- Victor Ponta spune ca Traian Basescu minte cand spune ca el era suspendat in acea perioada. Iata mesajul fostului premier: "Scrisoarea Comisiei Europene din Octombrie 2012 ( aparuta ca subiect dupa 6 ani) imi da iar ocazia sa ma uit uluit la ce subiecte dezbatem noi despre Europa :…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk a declarat marti ca nu are inca, la doua zile inaintea summitului UE de la Bruxelles, sprijinul tuturor statelor membre in ce priveste termenii perioadei de tranzitie post-Brexit prezentati luni, transmite AFP. 'Ieri (luni, n. red.), negociatorii…

- Patronul Stelei, Gigi Becali, ar fi fost si el inclus in presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnari pentru mai multi grei din Romania. In direct la Romania TV, Becali a dezvaluit cum a aflat el ca va fi condamnat. Ar fi aflat totul de la judecatorul care ii clasase dosarele…

- Lista care ar arata implicarea ilegitima a Comisiei Europene in justiția din țara noastra a starnit un nou val de furie in societatea romaneasca. In acel document se regasesc mai multe nume implicate in dosare de corupție, printre care și cel al fostului prim-ministru, Adrian Nastase. Politicianul a…

- Fostul premier, Adrian Nastase, a lansat acuzatii dure in direct la Romania TV. Nastase a vorbit despre condanarile sale si despre presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnari ale oamenilor politici importanti. Nastase considera Comisia Europeana, dar si pe Traian Basescu vinovati…

- Adrian Nastase, pe LISTA NEAGRA a CE despre ”CORUPȚI”. Prima reacție a fostului premier Amintim, pe scurt, ca intr-un document din 2012, Comisia Europeana a transmis Romaniei un document cu 21 de puncte, unde la punctul 20 se solicitau informații cu privire la urmatorii pași procedurali…

- Mihai Gadea a prezentat, duminica, la ”Sinteza Zilei”, un document care arata ingerințe ale Comisiei Europene in justiția din Romania. Documentul este datat 10.10.2012, adresat Guvernului Romaniei și prezinta o lista de cerințe, in legatura cu MCV. Sunt 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere…

- Surse diplomatice au declarat pentru „Adevarul“ ca PSD are doua variante pentru postul de ambasador in Israel: Monica Gheorghita, secretar de stat in MAE, si Catalin Dancu, consul al Romaniei la New York, fost avocat al vedetelor bucurestene, decorat de comunitatea evreiasca. De asemenea, sursele citate…

- "Iata lista ministrilor din 2012 / sa spuna Dragnea Mincinosul care dintre ministri au fost pusi de SRI si George Maior - cu nume si prenume! Poate Rovana Plumb?!?! Ce ziceti? Dar si Dragnea Mincinosul a ajuns vicepremier in Decembrie - si pe el l-a pus SRI si George Maior? Oamenii…

- Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu a confirmat miercuri declaratiile liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, conform carora fostul premier Victor Ponta ar fi negociat propunerea procurorilor sefi cu seful statului de la acea vreme Traian Basescu. "Procedura pornise, Mona Pivniceru…

- Europarlamentarul roman Siegfried Muresan, purtatorul de cuvant al Partidului Popular European (PPE), a explicat, intr-un interviu pentru „Adevarul“, ce optiuni au liderii politici italieni pentru a depasi blocajul generat, in mod paradoxal, de alegerile parlamentare. Ce rol mai joaca Silvio Berlusconi?…

- Lista include, de asemenea, produse de machiaj, iahturi, motociclete, bourbon, orez, merisoare si suc de portocale. Valoarea totala a importurilor care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde de euro (3,46 miliarde de dolari), au declarat surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Viktor Orban, care a luat cuvantul la o lansare de carte la Academia ungara de stiinte de la Budapesta, a avertizat impotriva "incercarilor" de ingradire a competentelor statelor membre si de construire a unor "State Unite ale Europei". Potrivit premierului ungar, Comisia Europeana "s-a…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat, vineri, ca diferenta de opinie dintre Bucuresti si Bruxelles a fost rezolvata prin vizita prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, in Romania. Mai mult, social-democratul PSD a subliniat ca nu a „sesizat un discurs…

- Comisia Europeana va da Romania in judecata la Curtea Europeana de Justitie, daca Parlamentul de la Bucuresti va adopta amendamentele aduse Ordonantei de Urgenta 64/2016 din sectorul gazelor naturale, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, intr-o intalnire la Bruxelles…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii CNCD a ajuns la concluzia ca afirmatia premierului Viorica Dancila despre "autisti" care dezinformeaza la Bruxelles se incadreaza in limitele libertatii de exprimare si nu constituie discriminare."Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea…

- Romania intra in Schengen ”pana in 2019” Viorica Dancila Premierul Viorica Dancila a declarat, într-un interviu televizat, ca presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a asigurat-o ca pâna la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, în anul 2019, România…

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit, scrie The Independent.Citește și: Cum arata, de fapt, autobuzele cumparate de Primaria Capitalei/GALERIE…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a glumit pe seama deselor schimbari de Guvern din Romania. S-a intamplat dupa o intalnire avuta la Bruxelles cu șefa noului Executiv de la București, Viorica Dancila.

- Intalnire Viorica Dancila-Corina Crețu, la Bruxelles: S-a decis un grup de lucru pentru creșterea ratei de absorție a fondurilor europene. Potrivit Executivului, intalnirea a avut loc in continuarea discuțiilor din 30 ianuarie 2018, de la București, dintre prim-ministrul și comisarul european și in…

- CHIȘINAU, 20 feb — Sputnik. UE își extinde influența în baza ultimatumurilor: sau cu Europa, sau cu Rusia, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov. "În ceea ce privește cerințele înaintate de Uniunea Europeana (fața de Serbia n.r.)…

- PSD ne livreaza sistematic o lume paralela: pretul la benzina nu a crescut, desi orice om care se duce sa alimenteze la pompa a constatat contrariul, salariile au crescut, desi "fluturasii" arata in cel mai bun caz conservarea valorilor anterioare, "am anuntat de la inceput ca vor scadea 3% dintre salarii",…

- In contextul unor declaratii televizate ce s-ar fi vrut zdrobitoare, despre cum se turnau social-democratii unul pe altul prin dosare, lui Traian Basescu i-a iesit porumbelul pe gura: „…Dosarele lui Adrian Nastase au fost la mine si am vazut declaratiile pesedistilor contra pesedisti”. Mai toti au plecat…

- Schimbarile legislative care vizeaza Justitia din Romania si respectarea statului de drept fac obiectul unei dezbateri organizata miercuri, 7 februarie, in Parlamentul European. "Mersul reformei sistemului judiciar din Romania si amenintarea pe care aceasta ar putea-o reprezenta la adresa…

- Maria Graini afirma ca țara noastra e sub asediu, dar ca acum exista teren propice pentru a cladi. „Ca europarlamentar umanist, ca om care lupta pentru Romania, in fiecare zi, de peste doua decenii – in viața publica, de-o viața – ca romanca, in Timișoara, București, Bruxelles sau…

- Statul de drept "a facut progrese remarcabile in Romania" iar Comisia Europeana nu va accepta ca tara noastra sa faca "pasi inapoi" pe acest drum, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-o conferinta comuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca in prezent sunt in curs 55 de actiuni cu risc de infringement impotriva Romaniei. "Vom avea astazi o nota privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei. In prezent,…

- Opoziția parlamentara a fost criticata in spațiul public pentru lipsa de vizibilitate si acțiune. Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, la interviurile Libertatea LIVE, ca aceste mesaje sunt lansate chiar de susținatorii PSD-ului, pentru a induce in eroare opinia publica. Șeful PNL este mulțumit…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

- In pofida presiunilor diplomatice fara precedent exercitate in ultimele luni asupra conducerii de la Bruxelles de catre Ungaria, Polonia și Cehia, comisarul european pentru migrație a avertizat...

- Dupa avertismentul fara echivoc primit, miercuri, de la Comisia Europeana, in legatura cu modificarile aduse legilor justitiei, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au transmis spre Bruxelles o scrisoare de raspuns, in calitate de presedinti ai Parlamentului, in care isi exprima ingrijorarea fata…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat miercuri ca PSD va modifica “mult” Codurile penale, iar intrebat de ce ministrii cu probleme penale vor face parte din Cabinetul Dancila, acesta a raspuns “pentru ca putem”. De asemenea, el spune ca protestatarii care nu sunt de acord…

- Ministrul Mediului din Romania, Gratiela Gavrilescu, spune ca statele convocate de Comisia Europeana pe tema calitatitatii aerului, inclusiv Romania, nu au alta solutie decat aceea de a se conforma, mentionand ca, potrivit legii, responsabilitatea calitatii aerului le apartine primarilor. „Potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. De la Comisia Europeana, comisarul european Corina Crețu saluta decizia președintelui și are și un mesaj tranșant pentru noul premier al Romaniei.”Salut decizia…

- ”Este o idee buna sa aduci pe cineva din Parlamentul European”, a opinat Alina Mungiu-Pippidi despre nominalizarea Vioricai Dancila. Mai mult, politologul susține ca președintele Klaus Iohannis nu ar avea de ce sa o respinga pe Viorica Dancila, care este o propunere acceptabila: ”Propunerea…

- Europarlamentarul Catalin Ivan lanseaza o serie de acuzații extrem de dure la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. „Agenda lui Liviu Dragnea a fost permanent una personala și ascunsa”, susține Catalin Ivan. „Cateva argumente care sustin ideea ca Liviu Dragnea a avut…

- Scrisoarea semnata de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, in care este criticat dur managemantul lui Liviu Dragnea il are co-autor pe fostul premier Adrian Nastase, spune Antena 3, conform Jurnalul.ro In aceste momente de maxima turbulența in PSD și Guvern, mai mulți lideri ai partidului…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca acceptata cererea de finantare a magistralei de metrou M6 ”1 Mai - Aeroportul International Henri Coanda Otopeni” de Comisia Europeana, valoarea totala a proiectului fiind de 1,391 miliarde euro.

- Conform comunicatului difuzat de MAE, intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui facute si in dialog cu reprezentantii Legislativului. Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei…

- Reactia MAE dupa scrisoarea ambasadorilor: Nicio initiativa nu este adoptata in lipsa unor dezbateri Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta, vineri, ca a luat nota de pozitia exprimata de cele sapte ambasade referitor la evolutiile din domeniul justitiei, precizand ca nicio initiativa cu impact…