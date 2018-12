ADR Sud Muntenia va organiza la Pitești un curs de competențe antreprenoriale ADR Sud Muntenia va organiza la Pitești un curs de competențe antreprenoriale. Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia va organiza la Pitești, in cea de-a doua jumatate a lunii ianuarie, un curs de competențe antreprenoriale dedicat antreprenorilor sociali. Sesiunile de instruire vor avea loc la Pitești pentru o grupa de 20 de persoane. Grupul ținta al cursului de competențe antreprenoriale in domeniul economiei sociale este reprezentat de antreprenori sociali sau alte persoane interesate de antreprenoriatul social. Cursul va fi structurat in 5 module de instruire respectiv marketing,… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

