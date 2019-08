Stiri pe aceeasi tema

- La data de 04.07.2019, orele 18.00, Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata telefonic de catre un asistent medical din cadrul unei case de tip familial din municipiul Giurgiu, cu privire la faptul ca un minor instituționalizat, GHEORGHE CLAUDIU, de 16 ani, a plecat voluntar din centru la data…

- Politia Locala va aduce la cunoștința ca incepand cu data de 16.07.2019 va acționa, pe raza Municipiului Giurgiu, prin luare de masuri legale impotriva conducatorilor auto care opresc / staționeaza neregulamentar. Menționam ca se va acționa, inclusiv cu blocatoare de roți, pentru acei conducatori auto…

- Pompierii de la ISU anunta ca duminica dimineata, pe sectorul de autostrada aflat pe raza judetului Giurgiu, s-au pordus, simultan, doua accidente. Pentru victima unuia din acestea, a fost nevoie de interventia elicopterului SMURD: „In aceasta dimineata, in jurul orelor 11, ISU Giurgiu a fost solicitat…

- Este vorba despre un accident rutier inregistat marti, putin dupa ora 13, un accident in care este implicat un microbuz cu 8+1 locuri, inmatriculat in Marea Britanie, care transporta cetateni bulgari din Bucuresti spre PTF Giurgiu. Pompierii de la ISU spun ca sunt 9 persoane implicate (2 copii si 7…

- S-a intamplat vineri dupa-amiaza, iar Politia Giurgiu vine cu primele precizari: „In jurul orei 16 pe Drumul National 5 C, in localitatea Vedea , județul Giurgiu, s-a produs un accident intre doua autoturisme, la km. 18 +650, soldat cu doua victime. Din primele informații conducatorul unui Logan, un…

- Este vorba de ziua de sambata, cand pe drumurile din judet au fost inregistrate doua accidente grave – unul la Valea Bujorului, altul, la Stalpu. Iata ce spune Politia despre aceste evenimente: „Sambata, ora 05.50, un tanar de 19 ani, din comuna Izvoarele, județul Giurgiu, in timp ce conducea un autoturism,…

- Baiatul de 17 ani din satul Costești, dat disparut la 11 mai, a fost gasit astazi ora 00.55, de un echipaj de patrulare in timp ce se deplasa pe marginea drumului la intrare in orasul Cimișlia.Minorul nu are semne ca ar fi fost victima unei infracțiuni.

- Politia Giurgiu anunta ca luni, la ora 07.10, un barbat, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații Greaca, in care se mai aflau inca 4 pasageri, intr-o curba la dreapta, nu a adaptat viteza, intrand in coliziune cu o remorca de tractor care era parcata in afara parții carosabile. In urma…