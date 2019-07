Stiri pe aceeasi tema

- In dupa amiaza zilei de ieri, 12 iulie, aflat la volanul unui autoturism, un minor in varsta de 16 ani, a intrat in plin intr un grup de persoane care se afla pe trotuar. Fapta s a petrecut in municipiul Medgidia, Fundatura Viilor. In urma evenimentului, doua decese au fost confirmate de oficiali. Printre…

- Tragedie imensa. Doua femei au murit dupa ce un adolescent de 16 ani a intrat cu masina pe trotuar Doua femei au murit si doua persoane au fost ranite, printre care un copil, dupa ce un adolescent de 16 ani a patruns vineri dupa-amiaza cu masina pe care o conducea pe un trotuar la Medgidia, intrand…

- Potrivit sursei MEDIAFAX, Adolescentul de 16 ani, care a fost filmat in timp ce lovea cu pumnii si picioarele un copil de 13 ani, pe un camp din Cugir, din judetul Alba, a fost retinut de politisti.

- Un barbat in varsta de 26 ani, din localitatea Bargauani, a fost retinut de politisti si urmeaza sa fie prezentat vineri procurorilor pentru luarea unei masuri preventive dupa ce a furat un autoturism si l-a condus desi nu detine permis. In plus, autorul se afla sub influenta bauturilor alcoolice dupa…

- O femeie de 33 de ani din localitatea Silistea, județul Constanța, a suferit arsuri grave, in aceasta dupa-amiaza, dupa ce si-a dat foc din greseala in timp ce vopsea un gard, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta. "La Silistea, o femeie de 33 de ani care a vrut sa vopseasca gardul…

- Un barbat de 35 de ani din Filiasi, judetul Dolj, a fost retinut de politisti pentru ca ar fi incendiat o masina, ca urmare a unor neintelegeri pe care le avea cu proprietarul autoturismului pe fondul unei datorii mai vechi, potrivit Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Prognosticul este rezervat in cazul femeii de 55 de ani care, aflata pe trotuar, a fost acrosata de o masina de politie intr-o intersectie din centrul Clujului. Masina de politie, care a intrat in intersectie cu semnelele luminoase pornite, a fost tamponata de un autoturism avea verde la semafor.

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, un copil in varsta de 11 ani a fost lasat nesupravegheat in masina de catre mama sa, cheia fiind in contact. Copilul a pornit masina si a inceput sa ruleze pe strada Fundatura Viilor din Husi, in mers lovind alte doua autoturisme, dupa…