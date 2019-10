Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Timisoara cauta o minora in varsta de 13 ani, care a plecat spre scoala luni si nu a mai revenit acasa, disparitia ei fiind anuntata marti de catre familie. „La data de 1 octombrie,...

- O minora de 15 ani din comuna Capreni, data disparuta de familie, a fost gasita de politisti pe raza comunei Moieciu, din judetul Brasov, unde plecase impreuna cu un tanar de 23 de ani, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Gorj, scrie Agerpres. Potrivit unui comunicat de…

- Politistii constanteni au fost sesizati cu privire la disparitia unei minore in varsta de 16 ani, din comuna Beidaud, judetul Tulcea, informeaza un comunicat de presa transmis marti de Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ), potrivit Agerpres.Conform sursei citate, la data de 1 iulie a. c,…

- Politistii din Timisoara cauta o minora, de 9 ani, dupa ce aceasta a plecat, la data de 26 august, dintr un parc, din Timisoara, intr o directie necunoscuta, iar pana in prezent nu a fost gasita.Fata are 1,28 m, aproximativ 24 de kg, par saten, drept, de lungime medie, fata ovala si ochii caprui.La…

- Politistii din Timișoara au intrat in alerta dupa ce cei de la Serviciul de Investigații Criminale au fost sesizați despre dispariția unei minore, de 16 ani. Conform informațiilor primite, miercuri, la ora 21, Maria Cristina Voicu ar fi plecat de pe strada Piața Aurel Vlaicu din Timișoara, iar pana…

- Alerta dupa ce politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 15 ani, din Timișoara. ”La data de 03 august a.c., Tunsu Andreea ar fi plecat de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.70 m, constituție…

- Parintii Alexandrei Iovița traiesc momente de cosmar. Adolescenta in varsta de 15 ani din comuna Holboca a plecat de acasa luni dupa-amiaza, iar tatal, speriat ca fata nu se mai intoarce, a cerut ajutor politistilor. Cand am vazut ca nu vine din oras am sunat la 112.” Adolescenta are 1,65 inaltime,…

- Politistii galateni cauta o minora, de 14 ani, din comuna Sendreni, care a plecat de acasa si nu a mai revenit, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, Sectia 1 Politie Rurala Galati a fost sesizata, luni, cu privire la faptul…