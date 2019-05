Administrațiile liberale - Adevăratele motoare de dezvoltare ale Iașului! Comunele administrate de primari liberali, Miroslava, Letcani, Rediu, Aroneanu, Victoria, sunt motoarele de dezvoltare ale Iasului, sunt campioane cand vorbim de atragerea fondurilor europene si nu este o mirare ca localitatile sunt un magnet pentru investitori si aici somajul este aproape zero! Aceste modele de buna practica trebuie replicate, trebuie implementate in comunele cu primari lenesi si nepriceputi, caci timpul se scurge si iesenii merita un trai dupa standarde europene (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

