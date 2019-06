Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 2 se implica in campania de constientizare a bolii Batten, boala neurodegenerativa rara, care afecteaza copiii cu varsta cuprinsa intre 2-4 ani. Pentru a marca acest moment, cladirea Primariei Sectorului 2 va fi iluminata duminica, 9 iunie 2019, intre orele 21.00 – 22.00, in culoarea…

- Medicii endocrinologi atrag atentia ca afectiunile tiroidiene sunt subdiagnosticate in Romania. Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Autoimune – APAA -, in parteneriat cu Societatea Romana de Endocrinologie, Administratia Prezidentiala si Societatea Romana de Psihoneuroendocrinologie au lansat a treia…

- "Saptamana viitoare voi declara anul 2019 - Anul recunostintei, este anul in care vreau sa ne aratam recunostinta fata de cei care au facut posibila marea schimbare in Decembrie '89 si unii mai carcotasi m-au intrebat: si atunci de ce incepeti in mai? Eu vreau sa declar anul 2019 ca An al recunostintei…

- Palatul Cotroceni va fi iluminat, marti seara, in albastru de Ziua Internationala de Constientizare a Autismului, informeaza Administratia Prezidentiala. Sediul Presedintiei va fi iluminat, incepand cu ora 20,00, in albastru in semn de solidaritate cu persoanele afectate de tulburari din…

- Administrația Prezidențiala s-a alaturat, inca din anul 2015, Campaniei „Light It Up Blue”, cu prilejul Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului. Și in acest an, in semn de solidaritate cu persoanele afectate de tulburari de spectru autist, Palatul Cotroceni va fi iluminat in albastru…

- Administratia Prezidentiala marcheaza, pentru al treilea an consecutiv, Ziua internationala a luptei impotriva epilepsiei, marti urmand ca Palatul Cotroceni sa fie iluminat in culoarea mov. Potrivit unui...

- Administratia Prezidentiala de la Bucuresti si Vaticanul au anuntat astazi programul oficial al vizitei pe care Papa Francisc o va face in Romania la sfarsitul lunii mai si inceputul lunii iunie. Suveranul Pontif va ajunge la Bucuresti pe 31 mai, cand va fi primit la Palatul Cotroceni de presedintele…

- Vizita apostolica in Romania a Papei Francisc se va desfasura in perioada 31 mai - 2 iunie, la Bucuresti, Sumuleu Ciuc, Iasi si Blaj, a informat, luni, Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, Suveranul Pontif se va afla la Bucuresti pe 31 mai, la Sumuleu Ciuc si la Iasi pe…