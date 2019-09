Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au continuat in ultimele zile perchezitiile la locuinta lui Gheorghe Dinca din Caracal si au audiat mai multe persoane, fiind totodata dispusa expertizarea unor noi mijloace de proba de catre Institutul National de Medicina Legala (INML) si Institutul National de Criminalistica, a anuntat,…

- Anchetatorii in cazul Caracal urmaresc o noua pista indicata de Gheorghe Dinca in incercarea de a elucida una din crimele pe care barbatul le-a recunoscut. Anchetatorii ar fi gasit astazi, in a patra zi de cercetari amanuntite, ramasite umane intr-o padure de la marginea orasului Caracal, la mica distanta…

- Anchetatorii verifica, duminica, podul casei lui Gheorghe Dinca, din Caracal, de unde au ridicat noi probe in ancheta, acestea urmand sa fi expertizate. Este prima data cand echipele extinse intra in casa lui Dinca, pana acum fiind verificata curtea.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei…

- Gheorghe Dinca este la momentul transmiterii acestei știri la Caracal impreuna cu anchetatorii care fac verificari la sange. Barbatul a fost adus in aceasta dimineața la Caracal dupa ce noaptea trecuta, la audieri, a spus din nou ca le-a ucis pe Alexandra si Luiza.Urmeaza ca anchetatorii sa…

- Oasele gasite in ”caza groazei” din Caracal sunt umane și, potrivit Antena 3, care citeaza surse din Institutul Național de Medicina Legala (INML), acestea ar aparține unui om de talie mica, subțire, posibil sa aparțina unui copil. Urmeaza sa se vada daca ADN coincide cu cel al Alexandrei. Felix Banila…

- Alexandra Macesanu (15 ani) si Luiza Melencu (18 ani) apar pe pagina Politiei in care sunt anuntati copiii disparuti. In toata perioada in care Luiza a fost disparuta bunicul ei a primit mai multe apeluri telefonice de la anonimi. Barbatul a facut declarații exclusive pentru Antena 3. „Nu se recomanda, spunea…