Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Emanoil Savin, care si-a anuntat demisia din PSD, a declarat pentru News.ro ca a fost contactat pentru a semna motiunea de cenzura initiata de PNL si ca va semna documentul impotriva guvernului Dancila, fara a fi decis daca o va vota. Liderul PSD Prahova spune ca nu a primit demisia senatorului…

- UDMR nu s-a dezis niciodata de cuvantul dat in ultimii 30 de ani si, prin urmare, parlamentarii Uniunii vor vota in bloc motiunea de cenzura, declara la RFI liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, care spera ca PNL sa coordoneze cat mai bine perioada post-motiune, sa reuseasca sa construiasca un Guvern,…

- Liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, spune ca motiunea va fi depusa luni: ”E un semn pozitiv si depinde de seriozitatea celor care si-au asumat prin semnatura sprijinirea acestei motiuni si nu vorbesc neaparat de partide politice, cat de fiecare parlamentar in parte, daca motiunea poate sa treaca…

- "Am avut o sedinta ALDE, in care am avut pe ordinea de zi dezbaterea in legatura cu votul pe motiunea de cenzura. Si, cu toate ca o serie de parlamentari mi-au spus inainte de aceasta sedinta ca ei sunt hotarati sa voteze motiunea, corect, democratic, am vrut sa avem aceasta discutie in Biroului…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor va explica, la Adevarul Live, de la ora 12.15, care sunt conditiile formatiunii maghiare pentru a vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Va intra UDMR la guvernare sau va adopta tactica USR? Il accepta pe Ludovic Orban pentru functia de premier? Sustine UDMR…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor va explica, la Adevarul Live, de la ora 12.15, care sunt conditiile formatiunii maghiare pentru a vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Va intra UDMR la guvernare sau va adopta tactica USR? Il accepta pe Ludovic Orban pentru functia de premier? Sustine UDMR…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor va explica, la Adevarul Live, de la ora 12.15, care sunt conditiile formatiunii maghiare pentru a vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Va intra UDMR la guvernare sau va adopta tactica USR? Il accepta pe Ludovic Orban pentru functia de premier? Sustine UDMR…

- Intrebat ce va face ALDE in cazul unei motiuni de cenzura, Tariceanu a spus:"Foarte simplu va raspund: ceea ce face un partid de opozitie". "Noi nu o sa votam pro-Guvern. Partidul de opozitie voteaza motiunea de cenzura impotriva Guvernului, ca sa fie clar, daca aveati cele mai mici indoieli",…