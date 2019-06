ADEVĂRUL despre evenimentele de la Cimitirul Internațional al Eroilor din Valea Uzului In urma unor provocari care nu iși aveau sensul din partea unor maghiari care au acoperit crucile eroilor romani din Cimitirul Internațional Valea Uzului, romani s-au mobilizat și au decis sa vina de ziua eroilor sa iși cinsteasca morții din acest cimitir. In loc sa se opreasca din provocari, maghiarii au gasit de cuviința sa […] Articolul ADEVARUL despre evenimentele de la Cimitirul Internațional al Eroilor din Valea Uzului apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ecologia, locurile comunitare și un oraș mai prietenos cu bicicliștii sunt subiecte indragite de liceenii din Sfantu Gheorghe – am aflat la gala de inchidere a programului INNOVATORY la Sfantu Gheorghe in data de 29 mai, unde 13 echipe de liceeni din 6 școli au prezentat la ce au lucrat in saptamanile…

- Așa cum era de așteptat, in județul Covasna cele mai multe voturi le-a obținut UDMR, partid votat de 51.923 de covasneni, respectiv 69% dintre cei care au votat. Potrivit Agerpres, Conducerea UDMR Covasna a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca rezultatul alegerilor europarlamentare…

- Forumul Civic al Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM) solicita Ministerului Apararii Nationale (MApN) sa intervina pentru finalizarea lucrarilor de reamenajare a Cimitirului International al Eroilor din Sfantu Gheorghe. Conducerea Forumului mentioneaza, intr-un comunicat de presa…

- Anuntul a fost facut de primarul comunei Darmanesti, Constantin Toma, la sfarsitul saptamanii. Edilul a precizat ca decizia amanarii evenimentului are la baza „motive procedurale”, inaugurarea solei eroilor romani urmand sa aiba loc dupa solutionarea tuturor diferendelor de natura „procedurala, legislativa…

- Asociația „Calea Neamului” continua demersurile incepute sub genericul „Romani pentru romani”, acțiunea indreptandu-se, de aceasta data, spre copiii din Targu Secuiesc. Aceștia vor primi, la slujba de Florii, daruri ce vor consta, printre altele, in borcanele de gem și dulceața. Președintele Asociației,…

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a castigat a patra Cupa a Romaniei la baschet feminin, duminica seara, dupa ce a invins-o pe CSM Satu Mare cu scorul de 69-65 (14-21, 14-13, 17-14, 24-17). Finala s-a disputat la Arena Sepsi din municipiul reședința de județ. CSM Satu Mare a inceput bine meciul si…

- Compania de salubritate TEGA a montat 20 de containere speciale pentru colectare de sticle la Sfantu Gheorghe: scopul investiției este creșterea cantitații deșeurilor care urmeaza sa fie reciclate. Potrivit reprezentanților Biroului de presa al societații, containerele verzi sunt marcate cu autocolante…

- Unul dintre cei mai cunoscuti rapsozi populari din judetul Mures, Rafila Moldovan, din satul Idicel de Padure, care si-a transformat casa in muzeu, adunand in aceasta cele mai importante valori etnografice ale satului muresean, a primit din partea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale titlul…