Vasile Miriuța le-a raspuns ccelor care i-au dorit plecarea din funcția de antrenor al lui Dinamo. Alexandru David, președintele lui Dinamo, a fost principala ținta a lui Vasile Miriuța. "Eu cunosc președinți adevarați de fotbal in Liga 1, cum ar fi domnul Iuliu Mureșan. Am avut foarte puține legaturi…

Francmasonul Adrian Thiess este intermediarul dintre Ionuț Negoița și grupul din Marea Britanie care vrea sa cumpere echipa.Negocierile pentru vanzarea lui Dinamo sunt in toi! Ionuț Negoița a semnat un precontract cu un grup de investiții din Marea Britanie, iar intermediarul care i-a adus pe posibilii…

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca "probabil" actionarul majoritar Ionut Negoita este dispus sa vanda gruparea alb-rosie, informeaza Agerpres. Intrebat daca are informatii privind o eventuala vanzare a clubului catre un grup de investitori…

Grupul ungar OTP, aflat in extindere pe piața din Romania prin preluarea unor banci, se pregatea sa achiziționeze Banca Romaneasca. Acordul fusese semnat in 2017. In varaanului trecut, OTP a ajuns la o intelegere cu grupul elen National Bank of Greece, care deține Banca Romaneasca. Conform unor surse…

Alexandra Stan si iubitul ei, Bogdan, sunt implicati in mai multe proiecte, in SUA. Cantareața a venit pentru cateva zile in Romania. Ocazie cu care a vorbit despre planurile de viitor. Vrea sa devina mamica, iar in luna aprilie va scoate un album, in Japonia. De asemenea, va lansa și o linie vestimentara.…

"Persoanele interesate pot participa la unul din cele doua evenimente organizate in luna martie, la campusul fabricii Bosch din Jucu, judetul Cluj. Aici, Bosch produce din 2013 unitati electronice de control pentru clienti globali din industria auto, din domenii cum ar fi asistenta la condus si siguranta…

De Ziua Femeii, Viorel Catarama s-a strecurat in clubul LOFT și și-a "spionat" soția la party-ul cu stripperi, deși barbații nu au avut, teoretic, acces in local. Celebrul milionar a fost, insa, descurcareț și, alaturi de un prieten, a reușit sa intre in luxosul club de noapte.

"Ultima data a zis iar ca nu vrea sa se mai implice. Nu, Gigi, nu ma mai implic, ca e vorba de prea multi bani si daca nu mai vin si aia patru... Nu stiu, a balmajit-o, asa. A zis: Ma, nasule, gata, nu ma mai intereseaza - a mancat acolo nu stiu cate kile de carne, de sticksuri, tot meciul 9n.r.…

Piata de eCommerce din Romania se afla intr-un continuu proces de dezvoltare si maturizare, inregistrand, in 2017, o crestere de 40% fata de anul anterior. Cu toate acestea, majoritatea magazinelor din online-ul romanesc inca sunt departe de a fi bine puse la punct, fapt care nu ii afecteaza…

Gabriel Enache, la o luna dupa ce Gigi Becali l-a dat afara de la FCSB. Mijlocașul a scos din portofel nu mai puțin de 100.000 de euro și a surprins-o placut pe Lena, actuala sa soție. Lui Gabriel Enache…

Romania a cerut activarea mecanimsului de protecție civila pentru imunoglobulina. Asta inseamna ca in calitate de țara membra a UE și a NATO, Romania cere sprijinul partenerilor și aliaților europeni pentru procurarea acestui medicament esențial pentru viața a mii și mii de bonavi. Ministrul Sanatații,…

Tendința de creștere susținuta a vanzarilor de portofolii de credite neperformante (NPL) a continuat și in 2017 in Europa Centrala și de Est, dupa ce, in 2016, valoarea nominala a acestora a fost de peste șapte miliarde de euro, potrivit unui raport publicat joi de compania de consultanța Deloitte.…

Aflat in mall, alaturi de fiul sau, Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a trecut prin clipe de groaza. Nicolae Cristescu, un milionar celebru, l-a "sechestrat" pe șeful banilor, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a filmat momentul incredibil care s-a petrecut in miezul zilei, intr-un…

Pana sa fie concediat de Ionuț Negoița, Vasile Miriuța a luat masa in mall, alaturi de soție și fetița. Chiar daca mare parte din timp a vorbit la telefon, tehnicianul a petrecut cateva clipe…

Lipsa unei evaluari riguroase si a unui proces de due diligence efectuat de investitorii potentiali genereaza o volatilitate extrema a pietei ICO, se arata intr-un nou studiu publicat de EY. Studiul constata ca, in unele cazuri, investitorii ICO contribuie cu capital intr-un ritm mediu de peste 300.000…

In lipsa rezultatelor pozitive, marile echipe din Romania savureaza esecurile rivalelor. La 48 de ore dupa ce FCSB a fost umilita la Roma, scor 1-5 cu Lazio, Mihai Stoica a uitat de aceasta bataie crunta si a celebrat faptul ca Dinamo a ajuns in play-out.

Cum s-a rupt "frația" dintre Mihai Stoica și Dan Petrescu și cum au ajuns cei doi foști colaboratori sa fie dușmani de moarte. Conform unor surse bine informate, relația dintre cei doi s-a deteriorat in perioada in care activau la…

Veste-bomba in showbiz-ul romanesc! Unul dintre foștii jurați de la "MasterChef" divorțeaza dupa aproape trei ani de casnicie. Decizia vine dupa ce numele celebrului bucatar de la PRO TV a fost in mijlocul unui scandal uriaș: soția lui l-a acuzat de violența domestica.

Cristi Borcea a decis sa revina in fotbal imediat ce va fi liberat din inchisoare. El doreste sa se intoarca in actionariatul lui Dinamo, alaturi de Nicolae Badea, cel care se afla intr-un litigiu cu Ionut Negoita, actualul patron al trupei din Soseaua Stefan cel Mare. Fratii Becali se intorc…

Compania de consultanța EY Romania a publicat marți o analiza despre problematica impozitarii cripto-monedelor, sub semnatura lui Alex Milcev, Partener, Lider al departamentului de Asistența Fiscala. Textul este reprodus fara modificari: Bitcoin, cripto-monede. Pentru unii un hobby, pentru mulți inca…

Un fotoreporter a fost umplut de sange la derby-ul Dinamo – FCSB, dar medicii de pe ambulanța au refuzat sa-i acorde ingrijiri medicale! Raspunsul halucinant oferit de personalul medical. Unul dintre fotoreporterii prezenți aseara la „Derby de Romania" , a fost lovit in zona capului cu un scaun care…

Elena Basescu ar fi insarcinata cu iubitul ei, Catalin Tomata. Mezina familiei fostului presedinte al Romaniei ar urma sa devina, astfel, mamica pentru a treia oara. EBA mai are doi copii cu "Syda", de care s-a…

Ionuț Negoița il urecheaza pe antrenorul lui Dinamo inainte de Derby de Romania și spune ca are discuții incipiente pentru vanzarea clubului. Finanțatorul lui Dinamo, Ionuț Negoița, a acceptat invitația Gazetei de a vorbi inainte de meciul cu FCSB de duminica despre vanzarile masive de jucatori din…

In timp ce Ionut Negoita negocia transferul sau in Rusia, la FK Ufa, Ionut Nedelcearu se relaxa in oras, alaturi de iubita sa, Adelina. In asteptarea oficializarii mutarii, fundasul si satena au luat masa la un restaurant cu specific italienesc din Capitala, unde, cel mai probabil, si-au facut planuri…

Consumul de ciocolata a urcat semnificativ pe fondul cresterii puterii de cumparare a romanilor, astfel ca piata de profil va atinge in acest an un nivel istoric, ce ar putea depasi granita de 5 miliarde de lei (aproximativ un miliard de euro), conform unui studiu de specialitate remis miercuri AGERPRES.Afacerile…

Piata imobiliara din Cluj aduce ieftiniri pe vechi si scumpiri pe nou la inceput de 2018 In capitala Transilvaniei locuințele vechi sunt considerabil mai scumpe decat cele noi, insa cele din urma au catigat teren in prima luna a anului 2018. Pe parcursul lui 2017, locuințele din România…

Suporterii dinamoviști vor sa-i ia clubul lui Ionuț Negoița. Și-au propus sa adune 100.000 de semnaturi. Situația este in coada de pește la gruparea "cainilor", ținuta la apa mica de catre patronul Ionuț Negoița. Fanii vor sa-i clubul lui Negoița, care investește puțin in club și, pe deasupra, are mari…

Producatorul roman de inghetata Betty Ice, detinut de omul de afaceri Vasile Armenean, a ajuns la un acord de vanzare catre gigantul anglo-olandez Unilever, al doilea mare jucator din industria alimentara si liderul pietei de inghetata din Romania, scrie Magazinul Progresiv, care la randul sau citeaza…

A fost, fara indoiala, o lovitura la coarda sensibila! Scena din biroul Lilianei Gafencu, relatata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , respectiv momentul cand sefa de la CS Dinamo intra in conflict cu adjunctul, a creat un tsunami in "Stefan cel Mare"! Sigur, comunicatul remis de CS Dinamo este…

Titlul nu e o gluma! Imaginile chiar te lasa cu gura cascata, la cum se poarta cele doua personaje principale intr-un mall din Capitala! Pe rand, Bogdan Balan si sotia lui, Diana, fiica lui Adriean Videanu, casca nonstop, cu gura pana la urechi, dand semne de plictiseala cronica in doi, la doar patru…

Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare. BT si BERD sunt actionari majoritari ai Victoriabank si parteneri…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, având o participatie de peste 66% împreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, au anuntat, marti, reprezentanti ai bancii. BT si BERD sunt actionari majoritari…

Ionut Negoita zice ca vrea sa vanda, ca de data asta decizia e ireversibila, dar... Nimeni nu se atinge de Dinamo, desi pretul de patru milioane de euro, daca o fi asa!, este mai mult decat ieftineala pentru un club de calibrul celui din "Stefan cel Mare"! Dar, cine stie, poate o fi vreun secret al…

Adrian Mutu a plecat la finalul anului trecut la FRF pentru a ocupa funcția de manager sportiv, insa pana atunci acesta a incercat sa caute cumparator pentru clubul Dinamo unde ocupa aceeași funcție. "Briliantul" a incercat sa-l convinga pe omul de afaceri roman, Simon Maurer, sa ia clubul din Ștefan…

Nathalie Ekeng nu a mai primit niciun semn din partea lui Dinamo si a hotarat sa mearga in instanta pentru a-si gasi dreptatea. Femeia a primit din partea oficialilor doar 5.000 de euro, bani cu care a amenajat mormantul barbatului cu care are doi copii, un baietel si o fetita. Sotia lui Ekeng,…

Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos, s-a casatorit! Basarabeanca si un multimilionar iranian, Amir Badkoubeh, si-au unit destinele, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , are singurele imagini de la nunta fostei sotii a lui Dorin Cocos, pe care le publica in exclusivitate astazi.

In plin razboi intre Ionuț Negoița și Nicolae Badea, Dinamo ar putea primi cat de curand un sprijin nesperat care sa o ajute sa-și regas

- Banel Nicolita a aflat din CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ca tatal lui se confrunta cu grave probleme financiare si a decis sa ia atitudine. Mijlocasul va suporta din propriul buzunar datoria pe care barbatul nu a achitat-o si din cauza careia a ajuns sa fie executat silit. (VEZI SI: Banel Nicolita,…

- Finantele intentioneaza sa imprumute anul viitor circa 4,5-5 miliarde euro (echivalent) de pe pietele externe, in functie de conditii si oportunitati, cu peste 60% fata de nivelul atras in 2017, iar de la bancile din Romania vrea sa se finanteze cu 48-50 miliarde lei, nivel similar cu cel propus pentru…

- Prin rechizitoriul de astazi emis in dosarul penal nr. 950 P 2016, procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a mai multor persoane.Este vorba de dosarul care priveste insolventa societatii Dinamo 1948 SA, printre cei…

- Fostul actionar al FC Dinamo, Nicolae Badea, a declarat, vineri, pentru News.ro , ca are promisiunea actualului patron al gruparii bucurestene, Ionut Negoita, ca ii va da banii datorati din vanzarea actiunilor in momentul in care va gasi un cumparator pentru club. “Domnul Negoita are acea datorie in…

- Ionuț Negoița a dezvaluit care este adevarata suma de transfer platita de Anji Mahacikala pentru mijlocașul Paul Anton și susține ca Adam Nemec și Jaime Penedo nu vor pleca de la Dinamo in aceasta iarna. Deși s-a vorbit inițial de o suma de transfer de jumatate de milion de euro, Negoița susține ca…

- Gigi Becali l-a mitraliat din toate pozițiile pe Victor Pițurca: ”Mi-e rușine mie de rușinea lui”. Povestea neștiuta despre doi jucatori transferați: ”Am luat banii de la FIFA”. Gigi Becali n-a mai rezistat și a raspuns valului de acuzații și de vorbe grele lansat de Victor Pițurca. Finanțatorul de…

- Sportul romanesc, in doliu. A murit campionul de ciclism George Negoescu. Fostul sportiv, 70 de ani, a fost inmormantat, joi, la Cimitirul Ghencea. ”Era campionul bucuriei, cum i-am spus eu, reprezentantul unei veritabile dinastii in acest sport”, afirma jurnalistul Lucian Oprea. Fiu al lui Bebe Negoescu,…

- Jaime Penedo renunța la Dinamo. Totul a plecat de la bani. Situație tensionata la Dinamo, dupa ce portarul Jaime Penedo (36 de ani) a anunțat conducerea clubului bucureștean ca nu se va prezenta la reunirea lotului. Motivul acestui”divorț” il reprezinta banii. Astfel, conform Telekom Sport, jucatorul…

- Ionel si Mihaela Danciulescu au “rupt” actele de divort, dupa ce directorul sportiv al lui Dinamo si-a impacat sotia prin ”concedierea” presupusei amante de la ziarul “Ring”, care ii apartine lui Ionut Negoita. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, toate detaliile. (VEZI…

- Incepand cu acest an compania Esquires Coffee a intrat pe piata din Portugalia si Romania si are in plan sa patrunda si in Polonia. in Romania, lantul de cafenele fondat in 1993 in Canada intra printr-un joint venture intre compania mama si antreprenorul Cristian-stefanescu. in Europa, lantul de cafenele…