- Aproximativ 70 de mii de oameni au protestat sambata seara in Piata Universitatii impotriva modificarii legilor justitiei. Protestul a avut parte, din pacate, si de incidente. Un jandarm a lovit in repetate randuri un batran din multime. Politistul Marian Godina a fost cel care a postat imaginile…

- Fostul premier, Mihai Tudose, nu a fost de acord ca Palatul Elisabeta sa fie cedat Casei Regale. Dupa mazilirea acestuia, se pare ca vom avea parte de o rasturnare de situatie. Familia Regala ar putea sa ramana in continuare in Palatul Elisabeta și exista o negociere in curs legata de chiria pentru…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va evolua luni, in al patrulea meci de pe arena Margaret Court, in optimi la Australian Open, in compania japoneze Naomi Osaka, locul 71 WTA. Meciul lui Halep este precedat de doua intalniri de dublu feminin si una de simplu masculin.Citeste si: Dezvaluiri incendiare…

- Bombardamentele turce in regiunea Afrin din nordul Siriei s-au soldat sambata cu zece morti, majoritatea civili, au acuzat militiile kurde care controleaza zona. "Au fost ucisi sapte civili, printre care un baiat in varsta de opt ani, plus doua femei combatante si un luptator", a declarat Birusk…

- Conducerea Jandarmeriei analizeaza imaginile in care un jandarm loveste manifestanti in Piata Universitatii, a declarat Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, adaugand ca este un caz individual si ca probabil acesta si-a pierdut calmul sub presiunea multimii. "Imaginile…

- Ecaterina Andronescu, senator PSD si vicepresedinte al partidului, a declarat la Digi24 ca protestele de sambata din Bucuresti si din tara pot strica imaginea Romaniei in afara si a apreciat ca daca acrediteaza ideea ca este o tara instabila si neguvernabila, toata lumea pierde.

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Mai multe arme albe au fost gasite de jandarmi abandonate in zona Piaței Universitații din București, acolo unde se desfașoara protestul impotriva legilor justiției. Dupa ce forțele de ordine au instituit un cordon la stația de metrou Piața Universitații, blocand mai mulți manifestanți sa ajunga la…

- In ciuda ninsorii puternice, cateva mii de oameni protesteaza in Piata Universitatii impotriva modificarii legilor justitiei. Manifestații sunt și in orașe precum Cluj, Timișoara, Sibiu, Brașov, Galați, Satu Mare sau Botoșani.

- UPDATE 18:30 Numarul protestarilor creste de la o clipa la alta, in acest moment circa 7.000 de oameni sunt in Piata Universitatii, dupa ce manifestantii au daramat gardurile si au ocupat strada. Se striga lozinci precum "Jandarmeria apara hotia", "PSD Ciuma Rosie" sau "Jos…

- Noua jucatori si patru oficiali ai echipei Calpe CF, intre care si presedintele Luciano Marziano, au fost arestati pentru sa se afla ilegal in Spania, respectiv pentru constituire de grup infractional si favorizarea imigratiei clandestine, relateaza Marca. Jucatorii si oficialii au fost arestati…

- Se anunta un protest masiv in aceasta seara in Piata Universitatii din Capitala. Mii de oameni din tara li se alatura protestatarilor din Bucuresti pentru a incerca sa stopeze legile justitiei votate deja in Parlament. La aceasta ora, sute de oameni sunt deja in Gara de Nord, acolo de unde vor pleca…

- Grupul format din cinci clujeni care a pornit acum 11 zile pe jos in “Marsul Sperantei” a ajuns in Bucuresti, urmand sa ajunga in Piata Universitatii din Capitala, pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Clujenilor li s-au alaturat mai multi oameni, astfel ca grupul numara acum…

- Protestatarii iau cu asalt pur si simplu Capitala. Mii de oameni se indreapta spre Bucuresti pentru a protesta in aceasta seara, in Piata Universitatii. Acestia vin din Craiova, Timisoara, Cluj, Brasov, Constanta sau Bacau, iar unii dintre acestia vin pe jos. Pe DN1 se afla in aceste momente mii…

- Jurnalistul Dan Tapalaga susține ca trebuie o mobilizare fara precedent la protestele de strada pentru a bloca adoptarea unor masuri controversate in sistemul judiciar. ”Doar Parlamentul, sub presiunea strazii, mai poate evita o catastrofa. Situatia arata insa mult mai rau decat in februarie. Intre…

- Presedintele CNMR, Alexandru Cumpanasu, saluta propunerea Vioricai Dancila pentru functia de premier si vine si cu cateva argumente: este unul dintre cei mai echilibrati oameni pe care ii cunoaste, este profesionista si modesta."O cunosc bine pe Viorica Dancila si este unul dintre cei mai…

- Cel puțin opt oameni au murit in urma unui incendiu care a izbucnit la un centru comunitar din nordul Portugaliei. Alte zeci de persoane au fost ranite, relateaza BBC News. Incendiul de la Vila Nova da Rainha a izbucnit dupa ce o centrala de incalzire a explodat. Peste 60 de persoane se aflau in cladire,…

- Mii de peruani au participat joi la marsuri de protest in tara impotriva gratierii fostului lider autoritar Alberto Fujimori de catre presedintele in exercitiu, care este implicat intr-un scandal de coruptie, si au cerut noi alegeri generale, informeaza vineri Reuters. Protestele au…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine ca politicieni si oameni cu influenta au stiu si au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan. Vlad Voiculescu i-a nominalizat pe actorul Alexandru Arsinel si pe fostul deputat Victor Socaciu. „Nu exista multi medici sau multi…

- Demnitarul catolic cu cel mai inalt grad de la Ierusalim i-a reprosat miercuri lui Donald Trump ca a stricat spiritul Craciunului, prin faptul ca a recunoscut orasul drept capitala Israelului, si ca a determinat sute de crestini sa-si anuleze vizita, relateaza AFP. Arhiepiscopul Pierbattista Pizzaballa,…

- Taximetriștii protesteaza in fața Guvernului impotriva pirateriei din domeniul transportului de persoane. COTAR, organizator al protestului, a precizat ca schimbarile de reguli aduse de Primaria Capitalei sunt corecte și vor contribui la siguranța clienților Mii de taximetriști protesteaza in fața Guvernului…

- "Magistratii nu au dreptul, prin lege, sa protesteze. Au iesit in fata sediilor. Asa cum va spuneam este o lege care inca nu e finalizata. Atunci pentru ce protesteaza? Amendamentele sunt niste proiectele mai mici care sunt sau nu aprobate. Inclusiv la Camera Deputatilor, colegii mei de partid au…

- Noi proteste au avut loc in Bucuresti si in mai multe orase din tara. In Capitala, peste 1.500 de oameni au plecat din Piata Victoriei in mars spre Parlament, unde s-au strans in jur de 4.000 de oameni. Au existat doua momente tensionate intre protestatari si jandarmii care au incercat sa impiedice…

- Presa internationala scrie despre manifestatiile impotriva Guvernului si a modificarii legilor justitiei care au avut loc duminica seara in Piata Victoriei din capitala si in mai multe orase, scrie news.ro. “Mii de romani protesteaza la Bucuresti fata de modificarile propuse ale legilor justitiei”,…

- "Romanii au inundat strazile pentru a protest fata de cele mai recente reforme ale justitiei", noteaza Bloomberg. "Peste 15.000 de oameni au infruntat vremea rece - inclusiv aproximativ 10.000 in capitala - pentru a cere demisiile liderului social-democrat Liviu Dragnea si alte aliatilor sai,…

- Unii pasageri ai avionului Tarom blocat pe aeroportul din Amsterdam nu au fost informati ca va veni o aeronava Tarom duminica dimineata pentru a-i transporta la Bucuresti si au fost uitati la hotelul de langa aeroport.Cei 120 de pasageri a unei curse Tarom au ramas blocati peste 12 ore in…

- Acuzații dupa protestele de duminica seara, cand zeci de mii de oameni și-au strigat pe strazi nemulțumirea fața de pachetul de legi ale Justiției și fața de modificarile fiscale. Unii protestatari din București au acuzat ca le-au fost blocate temporar conturile de Facebook.

- Manifestantii din Bucuresti au mers la intrarea in Camera Deputatilor, accesul dinspre Parcul Izvor in Palatul Parlamentului, unde au aprins luminile telefoanelor mobile si au scandat ”DNA, sa vina sa va ia” si ”Justitie, nu coruptie”.Citeste si: Acuzatii GRAVE de la Bruxelles la adresa PSD:…

- UPDATE – Cei peste 15.000 de oameni care manifesteaza in Bucuresti au ajuns la Piata Universitatii, iar acum se indreapta spre Piata Unirii. Traficul rutier este blocat in centrul Capitalei, iar […]

- vezi galeria "Ultima solutie, inca o revolutie". "Va rugam sa ne scuzati, nu producem cat furati", "Jos Erdogan de Teleorman". Sunt doar cateva dintre scandarile din Piata Victoriei, din Bucuresti. Aproape 10.000 de oameni erau in piata, in jurul orei 19.00, strigand…

- Noi proteste sunt anunțate in București și in alte orașe duminica, 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa chemand romanii in strada. UPDATE ora 18:30. Circa 3.000 de persoane sunt adunate la aceasta ora in Piața…

- Noi manifestatii sunt anuntate pentru duminica seara in Bucuresti si in zeci de orase, 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa chemand romanii sa ceara in strada retragerea legilor Justitiei, respingerea in Parlament…

- Rusia a acuzat, joi, SUA ca împing Coreea de Nord catre ”o catastrofa” prin înscrierea acestei țari pe lista statelor care susțin terorismul „Astfel de actiuni, care împing situatia pe marginea prapastiei, risca sa se încheie cu o mare catastrofa,…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, a declarat ca Trump și Putin sun o amenințare la adresa valorilor occidentale. El a mai precizat, totuși, ca izolarea celor doi lideri ar fi contraproductiva. "Explicatia pentru abaterile lor este paranoia, amenintarea constanta pe care o…

- Asa cum a anuntat Evenimentul Zilei in exclusivitate, Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților și președintele PSD, a ajuns astazi la DNA intr-o calitate pentru care exista banuiala rezonabila ca a savarșit o fapta penala. La iesire, liderul social-democratilor nu a dorit sa faca niciun comentariu…

- Liviu Dragnea s-a prezentat luni la DNA. Președintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat, pentru fapte comise pe vremea cand conducea CJ Teleorman, de constituirea unui grup infracțional organizat, doua infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credința de documente ori declarații false, inexacte sau…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache (PSD) considera ca protestatarii care si-au manifestat nemultumirea, duminica, fata de proiectul de modificare a legilor Justitiei fie au fost dezinformati, fie nu cunosc legile. „Din punctul meu de vedere, solicitarile din Piata…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor, deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat ca protestatarii care au manifestat, duminica, împotriva modificarilor la legile Justitiei, ori nu cunosc legile, ori au fost dezinformati. „Din punctul meu de vedere, solicitarile din Piata noi tocmai…

- In dosarul Corneliei Baciu, bistriteanca acuzata de inselaciune, fals in inscrisuri si uz de fals, au mai curs cateva termene, de cand Gazeta de Bistrita a publicat in luna august ultimul articol referitor la acest caz. De cand a inceput procesul, instanta Tribunalului Bistrita-Nasaud a audiat zeci…

- Maria Constantin nu mai face fata solicitarilor si a intrat în bucluc. Patronul unui local din Bucuresti o acuza ca i-ar fi dat teapa cu spectacolul de Revelion, pentru care au batut palma.

- „Noul statut ofera puteri discretionare politistilor care vor avea dreptul sa legitimeze si sa conduca la sediul politiei orice persoana, nu doar pe acelea care sunt suspectate de savarsirea unor fapte ilegale. Cateva dintre modificari stabilesc contraventii si infractiuni pentru situatii care in mod…

- Medici de familie din Vrancea au pichetat ieri sediul Casei de Asigurari de Sanatate Județene. Asemenea acțiuni au avut loc in mai multe județe din țara și in București. Protestele au avut loc pentru ca medicii de familie sunt nemulțumiți de „subfinantarea cronica a asistentei medicale primare din Romania…

- Klaus Iohannis a spus, la Conferinta femeilor francofone, ca femeile care lucreaza in economie, cercetare si dezvoltare, cele care devin antreprenori si cele care aspira sa se lanseze in afaceri reprezinta modele pentru generatia tanara si pot impartasi experiente extrem de valoroase, dar, cu toate…