- ​Atacantul Neymar a intrat în atentia fiscului brazilian, care îl acuza ca nu a platit impozite de aproximativ 16 milioane de euro, astfel ca fotbalistului i-au fost puse sub sechestru 36 de proprietati aflate pe numele lui, în tara sa natala, informeaza Clarin, care citeaza presa…

- Statul roman a platit 10.000 de euro pentru a-l extrada pe fostul edil al Constanței Radu Mazare, din Madagascar, potrivit jurnaliștilor Digi24.Citește și: Marian Oprișan: 'PSD fara Liviu Dragnea arata mai frumos' Autoritațile romane au comunicat ca pentru extradare au platit nu mai…

- Loteria Romana anunta report de 4 milioane de euro la Loto 6/49, in timp ce la Joker reortul este de 17 milioane de euro, informeaza News.ro.Citește și: ULTIMATUMUL lui Liviu Dragnea i-a ACTIVAT! Autoritațile de FORȚA au LOVIT in PLIN un colos de pe piața „Sambata, 27 aprilie a.c.,…

- Lucratori din Direcția Generala a Vamilor, poliție și Jandarmerie au efectuat 10 verificari la societați comerciale și persoane fizice de pe raza centrelor comerciale Europa și Dragonul Roșu, ocazie cu care au reținut bunuri in valoare de circa 2 mil. de euro, informeaza Direcția Generala a Vamilor,…

- In cursul acestei saptamani, comisarii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au demarat a doua etapa a campaniei naționale de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legale privind protectia consumatorilor la comercializarea legumelor si fructelor proaspete,…

- Fundasul stanga al echipei Atletico Madrid, Lucas Hernandez, operat la genunchiul drept, ar putea lipsi de la pregatirile noii sale echipe, Bayern Munchen, unde a fost transferat pentru 80 de milioane de euro, potrivit news.ro.Citește și: Lovitura pentru clienții Orange! Ce se intampla cu…

- Lovitura pentru romani! Milioane de soferi vor plati pentru RCA chiar si peste 1.300 de lei. Autoritatile din domeniu sustin ca tarifele de referinta au fost majorate din cauza numarului tot mai mare de accidente.