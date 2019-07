Acum romanii pot sa-si cumpere un Bentley poate cu un pret mai bun in Kiev Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Salajenii vor putea obține, din 1 ianuarie 2020, medicamentele de care au nevoie din orice farmacie din țara, iar investigațiile paraclinice se vor putea face fara sa se mai țina seama de casa de sanatate cu care are contract medicul care a facut recomandarea. Masura ar fi trebuit implementata de la…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca romanii pot sa cumpere in prezent mai multe produse decat acum doi ani, desi tot de doi ani Romania tine aproape lunar capul de afis al celei mai mari inflatii din Uniunea Europeana.

- Ana Maria Pantaze a caștigat vineri seara marele trofeu Romanii au talent, premiul in valoare de 120.000 de euro și titlul de cel mai talentat roman. Ana Maria a fascinat publicul și jurații cu timbrul sau vocal in fiecare etapa a competiției, dar și cu determinarea de a-și depași condiția și de a demonstra…

- Cautarea unui cadou este, de obicei, un proces care ne rapeste cateva ore din zi si presupune o deplasare prin aglomeratie. Din aceste motive, utilizarea unui magazin de cadouri online a devenit o alternativa excelenta pentru cei care nu vor sa isi iroseasca timpul prin mall-uri. Acestea sunt cateva…

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, a afirmat, astazi, in cadrul unei conferinte de presa organizata la sediul Consiliului Judetean Timis, ca domeniul comertului online este intr-o continua crestere in Romania. „Comertul online este un domeniu care are o dinamica…

- Programul Rabla la electrocasnice va fi extins in acest an și la televizoare și mașini de spalat vase, iar suma va fi dublata fața de anul trecut, a declarat Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului, la Bistrița. Aceasta a mai afirmat ca și instituțiile statului vor putea sa iși cumpere echipamente prin…

- Problemele financiare ii obligau pe vremuri pe cei mai mulți dintre șoferi sa faca shopping pentru repararea sau intreținerea mașinii doar din targurile cu produse la mana a doua, in cautare fiind de chilipiruri. Deși problemele continuau sa existe pentru ca aceste piese second-hand aveau unele defecțiuni,…

- Punctul de frontiera de la Vama Veche este blocat de masini ai caror posesori vor sa cumpere pe loc vignetele pentru Bulgaria. Politia de Frontiera insista ca aceasta taxa de drum poate fi platita si online, scutind mult timp.