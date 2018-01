Activitate intensă la început de an în Parlament, unde mai multe legi controversate îşi aşteaptă deznodământul In a doua parte a lunii ianuarie, Florin Iordache a anuntat ca ii va convoca la Parlament pe colegii din comisia speciala. Alesii vor sa modifice Codul penal si Codul de procedura penala. Printre cele mai importante schimbari ar fi redefinirea abuzului in serviciu. Sunt si alte propuneri controversate lansate in spatiul public, iar cele mai multe ii apartin lui Catalin Radulescu. Deputatul vrea pedepse mai mici pentru fapte de coruptie, arest la domiciliu pentru pedepsele cu inchisoare de pana la 3 ani și redefinirea acuzației de mita. Florin Iordache a declarat la finalul sesiunii ca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale. Mihai Tudose a subliniat, legat de Palatul Elisabeta, ca acesta i-a fost dat in folosinta Regelui Mihai ca fost suveran al statului, nu si urmasilor acestuia.

- ”Astazi vom adopta masuri pentru mentinerea veniturilor angajatilor din sectorul IT. De asemenea, in cercetare-dezvoltare, pentru persoanele cu dizabilitati si sezonieri. Iar cele mai bune vesti la sfarsit de an o sa le avem de la Ministerul Transporturilor - (...) pe zona de metrou si pe sosele…

- Legea Statutului Casei Regale a Romaniei pare a fi cel mai recent scandal intre premierul Mihai Tudose și coaliția care l-a propulsat spre Palatul Victoria. Spun ”coaliția” pentru ca recent, pe 8 noiembrie, legea a fost scoasa de la naftalina de Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea. Scandalul a…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie 'cumpanite foarte bine'. 'Este…

- Controverse mari in lumea politica. Premierul Mihai Tudose a anuntat ca Palatul Elisabeta trebuie sa revina la stat si a bagat in trepidatii casa regala. Legea lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu a fost amanata si totul este in aer.Citeste si: Reacția lui Liviu Dragnea dupa ce bugetul…

- Va fi o sedinta cu scantei astazi in coalitia PSD-ALDE. Sunt disensiuni intre cele doua formatiuni pe o tema extrem de sensibila. Asta dupa ce Guvernul ar pregati evacuarea familiei regale din Palatul Elisabeta. Mihai Tudose sustine ca Romania este republica, nu monarhie, asa ca membrii familei regale…

- Sedinta cruciala a coalitiei astazi. Sunt tensiuni mari între PSD si ALDE din cauza legii Casei Regale. Asta dupa ce Guvernul ar pregati evacuarea familiei regale din Palatul Elisabeta. Mihai Tudose sustine ca România este republica, nu monarhie, asa ca membrii familei regale nu pot pretinde…

- Mihai Tudose a declarat joi ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in folosința statului roman și sa nu mai fie utilizat de Casa Regala. Replica președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, nu a intarziat sa apara. Iata ce ii raspunde acesta premierului in aceasta problema.

- Presedintele Senatului si lider al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi seara, ca el considera ca Palatul Elisabeta ar putea fi lasat in continuare in folosinta Familiei Regale, adaugand si ca a fost surprins de pozitia exprimata de premierul Mihai Tudose pe aceasta tema. "Eu…

- Decizia privind legea Casei Regale nu trebuie luata de premierul Mihai Tudose, transmite un lider important al PSD. Nicolae Badalau, numarul doi din partid, îl avertizeaza pe prim-ministru ca este seful Guvernului sustinut de PSD, si nu presedintele întregului partid. …

- "Cred ca proiectul pe care l-am initiat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor nu face decat sa recunoasca o data in plus rolul pe care l-au avut monarhia si Casa regala in Romania si aceasta recunoastere trebuie sa se realizeze intr-un mod concret si util pentru Romania. Eu imi doresc ca urmasii…

- Premierul Mihai Tudose considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in proprietatea statului, ”pentru ca sunt o mulțime de intrebuințari pentru acest palat, Casa Regala avand și alte domenii regale in toata țara”. Intrebat daca-i este teama de un precedent, premierul a raspuns: ”Pai…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a declarat joi ca proiectul care vizeaza Casa Regala nu este unul prin care se vor da bani, ci presupune o recunoastere si constituirea unui aparat de lucru. Declaratia vine in contextul in care Guvernul nu va aviza pozitiv proiectul.

- „Palatul Elisabeta este proprietatea statului roman și in proiectul pe care l-am depus, dupa cum știți, nu se schimba statutul juridic al Palatului Elisabeta. Pana astazi, pana la moartea Regelui a fost data in folosința familiei regale și propunerea de proiect este sa ramana in folosința, nu in proprietate.…

- "Romania, din cate stiu eu, e republica, nu monarhie. Casa Regala are suficiente proprietati - Savarsin, Peles - unde isi poate stabili resedinta", a declarat prim-ministrul Mihai Tudose intr-o intalnire cu jurnalistii. Seful Guvernului a adaugat ca va aviza negativ initiativa legislativa privind statutul…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a declarat, joi, ca prin proiectul de lege privind statutul Casei Regala nu se da niciun ban de la buget, ci se recunoaște un rol monarhiei și instituției. Tariceanu a precizat ca, pana la moartea regelui, Palatul Elisabeta s-a aflat in administrarea Casei…

- Premierul Mihai Tudose a precizat, joi, la Parlament, ca a formulat un punct de vedere personal cand s-a referit la faptul ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai. Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea au propus un proiect de lege…

- Premierul Mihai Tudose a precizat, joi, la Parlament, ca a formulat un punct de vedere personal cand s-a referit la faptul ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul…

- Guvernul nu sustine initiativa legislativa privind statutul Casei Regale, depusa la Parlament de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, joi, premierul Mihai Tudose in cadrul unei intalniri cu jurnalistii. Replica a venit de la presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, adica numarul…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a reacționat dur dupa ce in presa a aparut informația potrivit careia Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea…

- Mihai Tudose a declarat, joi, 21 decembrie, ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, susținand ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai.

- Astfel, premierul Mihai Tudose nu susține proiectul Casei Regale, promovat de Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, iar Guvernul ar urma sa dea aviz negativ. La inceputul lunii noiembrie, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, președinții Camerei Deputaților și Senatului, au depus in Parlament…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, au declarat, joi, pentru Agerpres, surse...

- Guvernul nu va susține proiectul privind statului juridic al Casei Regale. Noile reglementari au fost depuse de șeful Senatului și al Camerei Deputaților la inceputul lunii noiembrie. Guvernul nu va susține proiectul privind statutul juridic al Casei Regale spun jurnaliștii de la Digi24 citand surse…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse oficiale. Proiectul…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse oficiale. …

- La inceputul lunii noiembrie, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, președinții Camerei Deputaților și Senatului, au depus in Parlament un proiect de lege pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Inițitiva prevede „recunoasterea acesteia ca persoana juridica de drept…

- Principesa Margareta a refuzat titulatura de Regina dupa moartea tatalui sau, Regele Mihai, fiind doar custodele coroanei, iar in indeplinirea atribuțiilor ii va fi alaturi soțul sau. Consortul Principesei Margareta, fostul actor Radu Duda, va primi de acum inainte titlul de „Alteta Sa Regala Principele…

- Custodele Coroanei si principele Radu vor fi la Savarsin de Craciun si Anul Nou Custodele Coroanei si principele Radu se vor afla la Savarsin de Craciun si Anul Nou impreuna cu toate celelalte fiice al regelui Mihai I. "Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei si ASR Principele Radu se…

- Aflat in vizita la Arad, seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost intrebat de jurnalisti care este situatia proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei regale, anuntand ca va intra in procedura legislativa saptamana viitoare. "Legea e la Senat, la Comisia…

- Palatul Elisabeta Palatul Elisabeta a fost atribuit Regelui Mihai I de statul roman, in 2001, ca locuința pentru un fost șef de stat pe durata vieții. Practic, dupa decesul Regelul Mihai I Familia Regala a Romaniei ar pierde dreptul de folosinta a Palatului Elisabeta. Construit initial…

- Proiectul de lege propus Parlamentului de catre președinții celor doua Camere, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, arunca literalmente in aer Casa Regala. O transforma intr-o instituție de interes public, finanțata de la bugetul statului. Și care, in acest scop, prezinta Guvernului rapoarte…

- Clasa politica din Romania uita astazi de meciuri si razboaie intre partide si transmit, la unison, condoleante Familiei Regale a Romaniei. Mesajele au curs rauri- rauri pe Facebook. Pornind de la primul om in stat, presedintele Klaus Iohannis, reprezentanti ai puterii, precum Calin Popescu Tariceanu…

- Președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au depus recent o initiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Propunerea legislativa prevede recunoasterea acesteia ca persoana juridica de drept privat si acordarea…

- „Ministrul Justiției nu are nicio implicare in acest proces, este specialist care a coordonat pana la un anumit punct proiectul ( legile justiției - n.red.). In mesajul Departamentului de stat nu a fost regasit Guvernul - din cate știu eu - deci nu comentez”, a afirmat premierul, explicand ca Tudorel…

- Prim-ministrul a afirmat ca domeniul educatiei ramane in continuare o prioritate a guvernarii, mentionand ca exista deja proiecte majore care vizeaza imbunatatirea pregatirii si a conditiilor de munca ale corpului profesoral. ”In domeniul educational avem 50.000 de profesori - acum o saptamana…

- ”Propunerea pe care am avansat-o de adoptare a unui statut de functionare a Casei Regale care urmareste cateva lucruri foarte importante. Casa regala a militat si in trecut, ma refer din 1990 pana incoace pentru promovarea traditiilor istorice legate de suveranitatea si independenta Romaniei, pentru…

- Vicepresedintele USR Cristian Ghinea a spus ca politicienii șantajeaza Casa Regala. Afirmația lui Ghinea vine in contextul in care Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea au depus la Parlament o initiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Vicepreședintele…

- Potrivit expunerii de motive, initiativa legislativa depusa de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu urmareste recunoasterea personalitatii juridice pentru Casa Regala a Romaniei. De asemenea, se urmareste recunoasterea pozitiei de Sef al Casei Regale a Romaniei, ca pozitie onorifica, asimilata…

- Cele mai controversate masuri de reforma fiscala din ultimul deceniu vor fi adoptate astazi prin ordonanta de urgenta, a anuntat ieri premierul Mihai Tudose. Guvernul infrunta opozitia tuturor si astazi in sedin­ta de guvern care incepe la ora 15.00 va adopta o ordo­nan­ta de urgenta…

- "Uite pensia (marita), nu e pensia! Guvernul PSD-ALDE face “alba-neagra” cu legea pensiilor Parca ne-am obișnuit cu neonorarea promisiunilor actualului Guvern PSD-ALDE. Coaliția la Putere joaca “alba-neagra” cu mințile și buzunarele celor mai neajutorați romani: pensionarii! Dupa ce premierul Mihai…

- "Nu te duci la Comisia de la Venetia cu forme intermediare ale proiectului de lege. Eu am proiectul de lege finalizat si asteptam decizia sa vad unde trebuie sa il prezint: la Guvern sau la Parlament. Ieri am aflat. Il prezint la Parlament. Eu ma duc la Parlament, avem forma finala a proiectului,…

- ”(Split TVA - n. red.) se va aplica de la 1 ianuarie pentru cei care sunt rau-platnici si pentru societatile care sunt in insolventa. Restul, numai cei care doresc sa opteze voluntar. Deci, TVA split nu urmareste sa induca o dificultate pentru operatorii economici. Daca sunt unii dintre ei care vor…

- Coalitia de guvernare PSD-ALDE s-a intrunit azi intr-o noua sedinta, in cadrul careia s-au luat decizii cruciale pentru buzunarul romanilor. Cel care a iesit sa vorbeasca despre ce s-a stabilit in sedinta a fost liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. El a explicat ca TVA Split se…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au stabilit ca legile Justitiei, scrise de Tudorel Toader, vor fi promovate de Parlament, si nu de Guvern, asa cum se stabilise initial. Practic, Mihai Tudose nu vrea sa fie asociat cu proiectele care au stranit deja un val de…

- "Eu aștept in continuare, așa cum am spus, poziția oficiala a domnului ministru Tudorel Toader", a declarat Mihai Tudose, intrebat de presa la finalul CExN al PSD daca Guvernul va sesiza CCR pe speța privind un posibil conflict de interese intre Executiv și Ministerul Public privind hotararile de…

- Purtatorul de cuvânt al PSD, Adrian Dobre, a spus luni, Antena 3, ca nu exista niciun fel de tensiune în coaliția de guvernare, în urma sondajului Avangarde, care ar arata o prabusire a încrederii în Guvern, de la 40 la 27%. ”Nu am sesizat niciun…

- Potrivit unor informații de ultima ora, este tensiune maxima in PSD. Surse din partidul social democrat spun ca, Mihai Tudose a amenintat ca va demisiona. Nemulțumirea acestuia a aparut dupa aparitia sondajului facut de institutul Avangarde, care arata ca Guvernul s-a prabusit brusc la capitolul incredere,…