In contextul sarbatoririi la nivel global a „Zilei Mondiale a Curațeniei”, sambata, 21 septembrie a.c. in intervalul orar 9:00-12:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu s-a alaturat activitații denumita „Mișcare pentru un mediu curat". Read More...