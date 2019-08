Stiri pe aceeasi tema

- Actiune contracronometru pentru salvamontistii din Maramures. Un tanar care se afla in excursie, la poalele Muntilor Gutai, a cazut intr-o rapa de aproape 30 de metri adancime si a fost la un pas sa isi piarda viata, informeaza observator.tv.Baiatul se afla intr-o zona miniera, langa un lac,…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a decedat dupa ce a fost implicat intr-un grav accident de circulatie. Incidentul a avut loc pe DN 1C, in dreptul localitatii Sabisa, din judetul Maramures. In urma impactului, alte doua victime, doi unguri, au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare.

- Furtuna de ieri a facut ravagii la Balți. Un barbat a ajuns la spital cu mai multe traumatisme, dupa ce un copac a cazut peste el. Vijelia, care a durat aproape doua ore a doborat zeci de copaci, a lasat fara curent mai multe blocuri din oraș și a deteriorat o conducta de gaz.

- SURSA FOTO: bistriteanul.ro INGROPAT DE VIU… Un barbat in varsta de 24 de ani, din satul Unțești, comuna Bogdanești, a decedat luni, in localitatea Sintioana din județul Bistrița-Nasaud. Tanarul lucra cu forme legale la o firma care se ocupa lucrari de canalizare. Chiar inainte sa finalizeze lucrarea…

- Un barbat din Republica Moldova a decedat in orașul Gagra din Abhazia, dupa ce ar fi cazut de pe o stanca. Moldoveanul se afla la odihna cu mama sa, la o pensiune din Abhazia, unde a ajuns la 10 mai curent.

- O persoana ratacita a cazut intr-o rapa in zona localitatii Moisei (judetul Maramures), pe Dealul Jurchii. Echipele de salvare au gasit-o dupa doua ore de cautari. La misiune au participat salvamontisti, jandarmi, pompieri, dar si politisti.

- Accident rutier cumplit intre Leordina si Petrova. 2 autovehicule implicate, 6 victime dintre care o femeie decedata, acționeaza echipaj EPA, Descarcerarea si 2 echipaje SAJ.Trafic blocat. Acțiune in derulare. foto:arhiva