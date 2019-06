Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va gazdui, joi, ceremonia de semnare a Acordului Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei. Vor participa liderii partidelor care au acceptat propunerile sefului statului, respectiv Ludovic Orban, Dan Barna, Victor Ponta si Eugen Tomac. "La invitatia…

- Joi se va semna, la Palatul Cotroceni, Acordul Politic National, pentru consolidarea parcursului european, propus de presedintele Klaus Iohannis partidelor parlamentare. Potrivit Administratiei Prezidentiale, la invitația Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, joi, 13 iunie a.c., la ora 16.00, la Palatul…

- Ceremonia de depunere a juramantului de investitura in functia de judecator al Curtii Constitutionale a Romaniei de catre Elena-Simina Tanasescu va avea loc, marti, la Palatul Cotroceni, anunta Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, ceremonia va avea loc marti, la ora 12,00. Pe 6 mai,…

- Papa Francisc a sosit, vineri, in Romania, la Bucuresti. El este intampinat de catre presedintele Klaus Iohannis si sotia acestuia la Aeroportul International „Henri Coanda”. Ceremonia oficiala de primire a Santitatii Sale are loc la Palatul Cotroceni. In toata Capitala sunt masuri drastice de securitate…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca nu va merge la consultarile de la Cotroceni de saptamana viitoare cu presedintele Klaus Iohannis pe tema situatiei din Justitie, dar a precizat ca de la PSD va merge o delegatie. El a adaugat ca va discuta cu liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu,…